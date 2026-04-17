Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: Asiens Börsen mit Gewinnmitnahmen -- DAX stabil erwartet -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Drägerwerk, Intel im Fokus

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Der deutsche Leitindex wird mit einer Stabilisierung erwartet. Der DAX wird vorbörslich kaum verändert gesehen. f

Der TecDAX dürfte sich ebenso nur wenig bewegen. Nach dem jüngsten Anstieg des DAX über die Marke von 24.000 Punkten agieren die Anleger am Freitag etwas zurückhaltender. Auf Wochensicht zeichnet sich dennoch ein Plus von rund 1,4 Prozent ab - es wäre bereits die dritte Gewinnwoche in Folge. Trotz eines Anstiegs von über acht Prozent seit Ende März notiert der DAX weiterhin etwa viereinhalb Prozent unter seinem Stand von Ende Februar, also vor Beginn des Iran-Konflikts. Neue Belastungsfaktoren aus dem Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, weshalb bislang keine klare Bereitschaft der Anleger erkennbar ist, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", kommentierte Barclays-Experte Emmanuel Cau am Morgen laut der Deutschen Presse-Agentur. Der Waffenstillstand habe die Stimmung verbessert, während die Furcht, eine Rally zu verpassen, einige US-Indizes auf neue Rekordstände getrieben habe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag mit stabiler Tendenz erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich kaum. Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag mit einer leicht positiven bis gemischten Tendenz erwartet. Zunehmend rückt die laufende Berichtssaison in den Fokus, auch wenn der Datenkalender zum Wochenschluss nur wenige Impulse liefert. Belastend wirken schwache Geschäftszahlen von Netflix. Gleichzeitig schwinden die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA: Fed-Gouverneur Stephen Miran erklärte am Vorabend, er überdenke seine Prognose und rechne nun statt mit vier nur noch mit bis zu drei Zinsschritten in diesem Jahr. Dabei verwies er darauf, dass die Inflationslage bereits vor dem Iran-Konflikt komplizierter gewesen sei. Unterstützung kommt hingegen von der anhaltenden Entspannung im Nahen Osten. Dennoch bleibt die Stimmung anfällig. "Ein rasches Abkommen ist unwahrscheinlich, da die Positionen in zentralen Fragen weiterhin deutlich auseinanderliegen", betont Skye Masters, Leiterin der Marktanalyse bei der National Australia Bank, laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street trauten sich erst im Späthandel am Donnerstag etwas aus ihrer Deckung. Entsprechend Dow Jones hielt sich das Barometer nach etwas höherer Eröffnung lange nahe der Nulllinie auf. Im Späthandel ging es dann moderat nach oben. Sein Schlussstand: 48.578,54 Punkte (+0,24%).

Auch der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und verharrte dann zwischen Gewinnen und Verlusten. Letztlich legte auch er zu und verabschiedete sich 0,36 Prozent fester bei 24.102,70 Punkten aus dem Handel. Die US-Börsen haben nach dem starken Vortag weiter zugelegt und sich auch von steigenden Ölpreisen nur leicht bremsen lassen. Für Rückenwind sorgten vor allem Signale im Iran-Konflikt: US-Präsident Donald Trump zeigte sich optimistisch und stellte eine baldige Einigung in Aussicht. Zudem schloss er eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe nicht aus, sollte dies für weitere Verhandlungen nötig sein. Zentrale Hürden wie die Straße von Hormus und das Atomprogramm blieben dennoch bestehen. Entsprechend reagierten die Märkte sensibel auf geopolitische Signale. "Die Märkte handeln weiterhin auf der Grundlage des Optimismus, dass der Konflikt letztendlich in Wochen beigelegt wird", so Deutsche Bank Research laut dpa-AFX. Daneben gab erneut die Berichtssaison den Takt vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken