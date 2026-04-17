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Heute im Fokus

Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: Asiens Börsen mit Gewinnmitnahmen -- DAX stabil erwartet -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Drägerwerk, Intel im Fokus

aktualisiert 17.04.26 08:47 Uhr

Microsoft-Aktie zündet den Turbo: Aktie plötzlich im Rally-Modus. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik. Ericsson-Aktie: Zum Jahresauftakt weniger als erwartet verdient. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird mit einer Stabilisierung erwartet.

Der DAX wird vorbörslich kaum verändert gesehen. f
Der TecDAX dürfte sich ebenso nur wenig bewegen.

Nach dem jüngsten Anstieg des DAX über die Marke von 24.000 Punkten agieren die Anleger am Freitag etwas zurückhaltender. Auf Wochensicht zeichnet sich dennoch ein Plus von rund 1,4 Prozent ab - es wäre bereits die dritte Gewinnwoche in Folge. Trotz eines Anstiegs von über acht Prozent seit Ende März notiert der DAX weiterhin etwa viereinhalb Prozent unter seinem Stand von Ende Februar, also vor Beginn des Iran-Konflikts.

Neue Belastungsfaktoren aus dem Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, weshalb bislang keine klare Bereitschaft der Anleger erkennbar ist, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", kommentierte Barclays-Experte Emmanuel Cau am Morgen laut der Deutschen Presse-Agentur. Der Waffenstillstand habe die Stimmung verbessert, während die Furcht, eine Rally zu verpassen, einige US-Indizes auf neue Rekordstände getrieben habe.

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