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Warten auf Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen mehrheitlich Rot -- BMW kappt Prognose kräftig

aktualisiert 17.06.26 07:13 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag freundlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung leicht im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf zunächst etwas aus. Dabei übersprang er zeitweise auch wieder die runde 25.000-Punkte-Marke, fiel am Nachmittag jedoch wieder zurück. Er beendete die Sitzung knappe 0,07 Prozent fester bei 24.910,41 Punkten.
Der TecDAX notierte schlussendlich 0,76 Prozent unterhalb der Nulllinie bei 3.967,93 Punkten, nachdem er etwas höher gestartet war und zunächst Gewinne verbuchen konnte.

Der DAX tat sich am Dienstag schwer, die 25.000-Punkte-Marke zurückzuerobern. Bereits zum Wochenauftakt hatte er zunächst von der endgültigen Einigung zwischen den USA und dem Iran profitiert und zeitweise die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Die Aufwärtsdynamik ließ jedoch rasch nach, da viele Anleger die Aussicht auf einen Deal bereits in den Tagen zuvor eingepreist hatten. Der LBBW-Experte Rolf Schäffer sieht in dem Abkommen einen "diplomatischen Erfolg auf Bewährung", betonte aber auch, dass noch kein Schlussstrich unter den Konflikt gemacht werden könne.

Für die weitere Richtung fehlen derzeit klare Signale. Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfallstag an den Terminmärkten am Freitag stehen in dieser Woche gleich zwei potenzielle Impulsgeber an.

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