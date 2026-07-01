Asiens Börsen mit Verlusten -- Netflix steigtert Umsatz unter den Erwartungen -- Fraport, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der DAX war mit einem minimalen Plus in den Handel eingestiegen, im Verlauf war ein Minus zu sehen, das am frühen Nachmittag größer wurde. Schlussendlich ging er 0,34 Prozent tiefer bei 24.915,49 Punkten aus dem Handel.

Der TecDAX war minimal tiefer gestartet, hier wurden die Verluste im Verlauf ebenfalls deutlicher ausgebaut. Er schloss den Tag -0,94 Prozent schwächer bei 3.773,81 Zählern ab. Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt ging damit auch am Donnerstag weiter. Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer engen Spanne um die runde 25.000-Punkte-Marke. Analyst Martin Utschneider von Robomarkets sprach denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser bleib der DAX auch an diesem Donnerstag treu, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer". Impulse setzte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Auf Branchenebene sorgten zudem aktuelle Sorgen vor einer Überhitzung im Halbleiter- und Technologiesektor für Gewinnmitnahmen, was die bisherigen Jahrestreiber aus dem Infrastruktur- und KI-Bereich ausbremste und insbesondere in Asien für kräftige Verluste und damit schwache Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt sorgte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten übten sich auch am Donnerstag in Zurückhaltung. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Start etwas höher, im Verlauf waren jedoch Abschläge zu sehen. Zum Ende der Sitzung notierte er 0,05 Prozent höher bei 6.268,49 Punkten. Europas Börsen bauten die Verluste im Handel weiter aus. Der Konflikt um die Straße von Hormus setzt sich fort, eine Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, wenngleich die Anleger offenbar weiter nicht davon ausgehen, dass sich der Konflikt länger hinziehen wird. In Asien hat sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien derweil fortgesetzt. Seit den Quartalszahlen und dem Ausblick von IBM hatten sich die Abgaben massiv verstärkt. Ansonsten setzte die Berichtssaison zunehmend Akzente. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street tendierte am Donenrstag abwärts. Der Dow Jones Industrial notierte zur Eröffnung höher und legte zunächst auch weiter etwas zu, bevor er in die Verlustzone absackte. Letztendlich ging er 0,2 Prozent leichter bei 52.553,62 Punkten in den Feierabend.

Der Technologiewerteindex NASDAQ Composite startete bereits tiefer in den Tag und bewegte sich auch im weiteren Verlauf im Minus. Zum Handelsende wurden Verluste in Höhe von 1,47 Prozent bei 25.881,95 Zählern verzeichnet. Für die US-Aktienmärkte spielte sich am Donnerstag ein schwächerer Handel ab, wobei insbesondere Halbleiterwerte unter der erlahmenden KI-Rally litten; selbst starke TSMC-Zahlen blieben wirkungslos. Zusätzlicher Druck kam von robusten Konjunkturdaten: Die im Juni erwartungsgemäß gestiegenen Einzelhandelsumsätze, überraschend starke Philadelphia-Fed-Daten und rückläufige Arbeitslosenhilfe-Erstanträge schüren Zinssorgen. In der Folge kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Für Wachstumsaktien aus dem Tech-Sektor ist dies doppelt negativ, da steigende Zinsen den Barwert zukünftiger Gewinne schmälern und die Finanzierungskosten in die Höhe treiben. Am Rohstoffmarkt legten die Ölpreise nach Verlusten wieder zu, gestützt durch anhaltende US-Militärschläge im Iran und die fortgesetzte Blockade der Straße von Hormus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



