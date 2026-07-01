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Asiens Börsen mit Verlusten -- Netflix steigtert Umsatz unter den Erwartungen -- Fraport, BVB im Fokus

aktualisiert 17.07.26 07:33 Uhr

VW: Sächsischer Minister will Schließung in Zwickau mit China-Hilfe abwenden. SMA Solar schraubt Ziele hoch und schickt Aktie auf Höhenflug.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten.

Der DAX war mit einem minimalen Plus in den Handel eingestiegen, im Verlauf war ein Minus zu sehen, das am frühen Nachmittag größer wurde. Schlussendlich ging er 0,34 Prozent tiefer bei 24.915,49 Punkten aus dem Handel.
Der TecDAX war minimal tiefer gestartet, hier wurden die Verluste im Verlauf ebenfalls deutlicher ausgebaut. Er schloss den Tag -0,94 Prozent schwächer bei 3.773,81 Zählern ab.

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt ging damit auch am Donnerstag weiter. Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer engen Spanne um die runde 25.000-Punkte-Marke.

Analyst Martin Utschneider von Robomarkets sprach denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser bleib der DAX auch an diesem Donnerstag treu, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".

Impulse setzte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt.

Auf Branchenebene sorgten zudem aktuelle Sorgen vor einer Überhitzung im Halbleiter- und Technologiesektor für Gewinnmitnahmen, was die bisherigen Jahrestreiber aus dem Infrastruktur- und KI-Bereich ausbremste und insbesondere in Asien für kräftige Verluste und damit schwache Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt sorgte.

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