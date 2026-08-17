Iran-Konflikt im Blick: DAX vor höherem Handelsstart -- Asiens Börsen steigen -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet. BASF: Ausbau des Güterterminals in Ludwigshafen beginnt. Airbus-Konkurrent Aerospacelab erhält offenbar Großauftrag für EU-Satellitennetz - OHB beteiligt. Tesla-Aktie im Blick: Neuer Gigafactory-Bahnhof startet mit Verspätung.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zulegen.
So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht hinzu.
Der TecDAX notierte am Freitag letztlich 1,08 Prozent stärker bei 4.106,85 Punkten.
Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten und damit sein jüngstes Allzeithoch im Blick behalten. Am vergangenen Mittwoch hatte der DAX mit 26.573 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Auf Wochensicht blieb dennoch ein kleines Plus. Damit verbuchte der DAX bereits die vierte Woche in Folge Gewinne. Insgesamt legte das Börsenbarometer dabei rund 6,5 Prozent zu und erhöhte seinen Jahresgewinn auf knapp acht Prozent. Seit dem Jahrestief im März hat der Leitindex sogar mehr als 20 Prozent gewonnen. Damals war der DAX angesichts des Iran-Kriegs und des stark gestiegenen Ölpreises zeitweise unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen.
Die weiterhin unklare Entwicklung im Nahen Osten scheint die Anleger zuletzt nur noch begrenzt zu verunsichern. Statt wie ursprünglich geplant rund zwei Monate nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens Fortschritte beim iranischen Atomprogramm zu erzielen, sorgte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit seiner Ankündigung für Aufsehen, die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen zu wollen. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA infrage.
Unterdessen bleibt JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka grundsätzlich optimistisch für die Aktienmärkte. Als wichtigen Treiber sieht er die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Rekordstände an den Börsen sei die Positionierung der Anleger weiterhin nicht übermäßig hoch. Zudem werde die Marktbreite größer: Die Kursgewinne würden zunehmend von einer größeren Zahl von Unternehmen getragen und nicht mehr nur von wenigen besonders starken Titeln.
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An den europäischen Aktienmärkten agierten die Anleger am Freitag vorsichtig.
Der EURO STOXX 50 begann den Handelstag quasi unverändert und notierte im Anschluss zunächst leicht im Plus, bevor er am Nachmittag zurück an die Nulllinie fiel. Sein Schlussstand: 6.540,75 Punkte (-0,07 Prozent).
Zum Ende der Berichtssaison verlief der Handel vor dem Wochenende insgesamt ruhig. In einer ersten Bilanz fielen die Quartalszahlen der vergangenen Wochen positiv auf. "Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet", stellten Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, fest. "In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung."
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Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss mit leichten Abgaben.
So startete der Dow Jones nahe der Nulllinie und hielt sich im weiteren Verlauf überwiegend darunter. Schlussendlich gab er 0,2 Prozent auf 53.732,41 Zähler nach.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung unterdessen mit leichten Kursgewinnen und fiel dann ebenfalls zurück. Er gab zur Schlussglocke 0,28 Prozent auf 26.729,16 Punkte nach.
Bei insgesamt wenig neuen Impulsen stiegen die Ölpreise aufgrund ungelöster Nahost-Konflikte leicht an. Gleichzeitig bremsten überraschend gestiegene Anleiherenditen den Aktienmarkt. Der Euro wertete gegenüber einem schwächelnden Dollar spürbar auf: Nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten zu Einzelhandel und Verbraucherstimmung sowie einer moderaten Inflation rechnen die Märkte kaum noch mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank.
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Die Börsen in Asien verbuchen am Montag Kursgewinne.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 68.966,76 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,94 Prozent auf 3.964,07 Zähler.
In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,66 Prozent auf 25.534,73 Einheiten zu.
Anleger agieren zum Wochenstart dennoch tendenziell vorsichtig.
In Japan belasten zudem schwächer als erwartete Konjunkturdaten die Stimmung. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 1,1 Prozent. Ein verhaltener privater Konsum und sinkende Unternehmensinvestitionen bremsten die Wirtschaft, während starke Exporte von Hybridfahrzeugen und KI-Chips für positive Impulse sorgten. Ökonomen werteten die Zahlen dennoch nicht als grundsätzlichen Rückschlag.
Im Fokus der Anleger bleibt derweil die angespannte Lage im Nahen Osten. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran kommen kaum voran. Zugleich ist der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus nach Angriffen auf Öltanker beeinträchtigt. Die Unsicherheit hält damit an und sorgt an den asiatischen Märkten für Zurückhaltung.
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