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Heute im Fokus

Iran-Konflikt im Blick: DAX vor höherem Handelsstart -- Asiens Börsen steigen -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Siemens Energy, Goldpreis im Fokus

aktualisiert 17.08.26 07:45 Uhr

Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet. BASF: Ausbau des Güterterminals in Ludwigshafen beginnt. Airbus-Konkurrent Aerospacelab erhält offenbar Großauftrag für EU-Satellitennetz - OHB beteiligt. Tesla-Aktie im Blick: Neuer Gigafactory-Bahnhof startet mit Verspätung.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zulegen.

So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht hinzu.
Der TecDAX notierte am Freitag letztlich 1,08 Prozent stärker bei 4.106,85 Punkten.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten und damit sein jüngstes Allzeithoch im Blick behalten. Am vergangenen Mittwoch hatte der DAX mit 26.573 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Auf Wochensicht blieb dennoch ein kleines Plus. Damit verbuchte der DAX bereits die vierte Woche in Folge Gewinne. Insgesamt legte das Börsenbarometer dabei rund 6,5 Prozent zu und erhöhte seinen Jahresgewinn auf knapp acht Prozent. Seit dem Jahrestief im März hat der Leitindex sogar mehr als 20 Prozent gewonnen. Damals war der DAX angesichts des Iran-Kriegs und des stark gestiegenen Ölpreises zeitweise unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen.

Die weiterhin unklare Entwicklung im Nahen Osten scheint die Anleger zuletzt nur noch begrenzt zu verunsichern. Statt wie ursprünglich geplant rund zwei Monate nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens Fortschritte beim iranischen Atomprogramm zu erzielen, sorgte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit seiner Ankündigung für Aufsehen, die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen zu wollen. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA infrage.

Unterdessen bleibt JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka grundsätzlich optimistisch für die Aktienmärkte. Als wichtigen Treiber sieht er die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Rekordstände an den Börsen sei die Positionierung der Anleger weiterhin nicht übermäßig hoch. Zudem werde die Marktbreite größer: Die Kursgewinne würden zunehmend von einer größeren Zahl von Unternehmen getragen und nicht mehr nur von wenigen besonders starken Titeln.

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