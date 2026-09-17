Nach Zinserhöhung der Fed: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen gespalten -- RWE stockt bei Amprion weiter auf -- Tesla: NHTSA leitet Untersuchung zum Cybercab ein -- Gold, Vonovia, VW im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zulegen. Der DAX zeigt sich gemäß vorbörslicher Indikationen rund eine Stunde vor Handelsstart gut behauptet.

Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenso höher. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank greifen Anleger am Donnerstag zunächst wieder bei deutschen Aktien zu. Der entschlossene Kurs von Fed-Chef Kevin Warsh im Kampf gegen die Inflation hat die Märkte beruhigt, nachdem der Dow Jones im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen war. Laut dpa-AFX sieht HQ-Trust-Chefökonom Michael Heise darin, dass "die Fed ihre Glaubwürdigkeit verteidigt". Er rechnet zwar mit politischer Kritik an dem Schritt, verweist aber auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten in den USA, die für Verständnis in der Bevölkerung sorgen dürften, und hält einen weiteren Zinsschritt im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich. Auch die UBS geht davon aus, dass die Zinserhöhung die Märkte nicht aus der Bahn wirft, da ein aggressiverer Zinszyklus bereits eingepreist sei und robustes Wachstum sowie starke Unternehmensgewinne die Belastungen durch höhere Zinsen teilweise abfedern dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften sich auch am Donnerstag behaupten. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich zu kleinen Gewinnen. Händler erwarten am Donnerstag einen freundlichen Start an den europäischen Börsen, nachdem die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung wie erhofft getroffen und mit der erwarteten Anhebung um 25 Basispunkte ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt hat. Allerdings mahnen Händler zur Vorsicht: Laut Dow Jones Newswires ist "am Tag nach einer Fed-Entscheidung fast immer volatil". Zusätzlich belaste, dass am Freitag der große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen anstehe, wodurch Positionen angepasst werden müssten. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der Bank of England, bei der mehrheitlich unveränderte Leitzinsen sowie ein falkenhafter Kommentar erwartet werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen gaben zur Wochenmitte nach. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale 0,04 Prozent höher bei 52.115,40 Punkten und rutschte im Verlauf auf rotes Terrain. Die Verluste wurden am Abend ausgebaut und das Börsenbarometer schloss 1,21 Prozent schwächer bei 51.462,55 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite hielt sich über weite Strecken des Handels deutlich im Plus, rutscht im späten Verlauf aber ebenfalls zeitweise deutlicher ab. Aus dem Handel ging der Techwerteindex unterdessen weitgehend stabil: Mit einem marginalen Abschlag von 0,01 Prozent bei 25.978,42 Punkten. Im Mittelpunkt stand zur Wochenmitte die Zinssitzung der US-Notenbank – die dritte unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Angesichts der anhaltend hohen Teuerung hatten die meisten Marktteilnehmer mit einer Anhebung um einen Viertelprozentpunkt gerechnet und die Fed lieferte ab: Der Leitzins wurde auf auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die erste Leitzinserhöhung seit 2023. Wäre eine Anhebung ausgeblieben, hätte das die Börse wohl als Enttäuschung gewertet. Problematischer war die Botschaft von Fed-Chef Kevin Warsh: Die Fed signalisiert, dass die Inflation noch nicht unter Kontrolle ist und 2026 mindestens eine weitere Zinserhöhung möglich ist. Der Median der Fed-Projektionen liegt für Ende 2026 bei 4,1 Prozent. Bei den Einzeltiteln richtete sich das Interesse weiterhin auf KI-Werte. Nachdem Branchenwarnungen vor einer zu schnellen KI-Entwicklung und damit verbundene Sicherheitsbedenken zu Wochenbeginn noch für Nervosität gesorgt hatten, hat sich die Lage inzwischen entspannt. Citigroup-Analysten merkten zur Wochenmitte an, dass Sicherheit und Steuerung von KI-Systemen aus Sicht der Entwickler selbst enorme Rechenkapazitäten benötigten – Sicherheitsbedenken könnten die Nachfrage nach Rechenleistung also eher befeuern als bremsen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



