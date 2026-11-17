Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag eine Spur tiefer. Dabei eröffnete der DAX die Sitzung marginal höher und hielt sich über weite Strecken wacker. Am Nachmittag rutschte das Barometer jedoch moderat in die Verlustzone. So stand letztlich ein Abschlag von 0,56 Prozent auf 26.601,10 Punkte an der Kurstafel.

Der TecDAX tendierte schließlich etwas tiefer, nachdem er ebenso etwas höher in den Handel einstieg. Sein Schlussstand: 4.070,39 Punkte (-0,14 Prozent). Damit entfernte sich der deutsche Leitindex wieder von seiner jüngsten Bestmarke. Am vergangenen Donnerstag war es dem Barometer gelungen, zeitweise die Schwelle von 27.000 Zählern hinter sich zu lassen. In der neuen Börsenwoche ebbte die gute Stimmung aufgrund der weltpolitischen Lage sowie anhaltender KI-Sorgen ab. Bei Letzterem richteten sich die Blicke allmählich auf den Börsengang von Anthropic, dem Betreiber einer KI-Plattform, sowie auf die Quartalszahlen von NVIDIA. Weil der Halbleiterkonzern derzeit an der Spitze in der Krise steckt, ist das Interesse an dem Bericht umso größer. Darüber hinaus rückt auch das historische Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten, Chinas Staatsoberhaupt und Russlands Machthaber in den Mittelpunkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen hielten sich zum Wochenstart zurück. Der EURO STOXX 50 gab letztlich 0,51 Prozent auf 6.354,48 Zähler nach, nachdem er marginal höher in die Woche gestartet war. Die durch den Rücktritt von NVIDIA-CEO Jensen Huang entfachte Unruhe beschäftigte Anleger weiterhin und sorgte weltweit für Turbulenzen bei Tech-Werten. Marktakteure verwiesen insbesondere auf die offene Frage, wie der weitere Ausbau der KI-Infrastruktur künftig bezahlt werden soll, denn unter Huang hatte sich der Chipkonzern zu einem der wichtigsten Geldgeber des Booms entwickelt. Nach Einschätzung aus dem Handel könnten Titel aus anderen Sektoren sowie Indizes mit geringerem Tech-Anteil von einer Umverteilung der Gelder profitieren. Anleger richteten auch aufgrund der anhaltenden Schwäche schon jetzt auf die im Wochenverlauf anstehenden Höhepunkte: dem Börsengang von Anthropic und den Quartalszahlen von NVIDIA. Die schwächeren Konjunkturzahlen aus China lieferten den exportorientierten Unternehmen Europas hingegen keinen Rückenwind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street waren zum Wochenstart rote Vorzeichen zu sehen. So gab der Dow Jones bereits zur Eröffnung nach und verlor im Anschluss noch etwas an Boden. Er ging 1,41 Prozent tiefer bei 51.610,31 Zählern in den Feierabend.

Derweil stand der technologielastige NASDAQ Composite mit spürbaren Abschlägen deutlich stärker unter Druck, nachdem er mit einem klaren Minus in den Handel einstieg. Schlussendlich notierte er 2,49 Prozent leichter bei 24.509,76 Puntken. Nach den Verlusten vom Freitag blieb vor allem der US-Technologiesektor auch zum Start in die neue Woche unter Druck. Belastend wirkten vor allem wachsende Inflations- und Zinssorgen: Die jüngsten US-Teuerungsdaten haben laut Andreas Lipkow von CMC Markets die Hoffnung auf eine rasche Lockerung der Geldpolitik gedämpft. Da sich die Lage im Nahen Osten kaum entspannt und die Energiepreise hoch bleiben, könnte der Preisdruck länger anhalten und die Fed zu einem straffen Kurs zwingen. Im Tech-Sektor richtete sich der Blick zudem auf den Börsengang von Anthropic. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", sagte Kyle Rodda von Capital.com laut dpa-AFX. Bei NVIDIA sorgt die Führungskrise nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang weiter für Unruhe, entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für die Geschäftszahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



