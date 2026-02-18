DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.254 +0,5%Euro1,1838 -0,1%Öl67,66 +0,5%Gold4.935 +1,2%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk
Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus

aktualisiert 18.02.26 08:22 Uhr

Warren Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO. SAF-HOLLAND mit rückläufigen Zahlen. INTERSHOP 2025 weiter mit Verlust. BVB siegt 2:0 gegen Atalanta. Aktien von Tesla, VW und BMW: Ostdeutschland dominiert E-Auto-Produktion. Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte erneut steigen.

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht.

Auch der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart knappe Aufschläge.

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch erneut die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern überschreiten. Bereits seit Mitte Januar ringt der DAX mit dieser charttechnischen Hürde. Bislang gelang es ihm jedoch nur an einem einzigen Handelstag, das Niveau bis zum Börsenschluss zu verteidigen - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Hoch von 25.239 Punkten erreicht wurde. Am Ende fehlte es immer wieder an frischer Kaufdynamik. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von RoboMarkets erwartet, dass sich das Börsenbarometer mittelfristig weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegt, während der langfristige Trend intakt bleibt.

Top Themen

News-Ticker

