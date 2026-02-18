DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte erneut steigen. Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht. Auch der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart knappe Aufschläge. Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch erneut die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern überschreiten. Bereits seit Mitte Januar ringt der DAX mit dieser charttechnischen Hürde. Bislang gelang es ihm jedoch nur an einem einzigen Handelstag, das Niveau bis zum Börsenschluss zu verteidigen - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Hoch von 25.239 Punkten erreicht wurde. Am Ende fehlte es immer wieder an frischer Kaufdynamik. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von RoboMarkets erwartet, dass sich das Börsenbarometer mittelfristig weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegt, während der langfristige Trend intakt bleibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch etwas höher starten. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich zeitweise leicht. Europas Börsen dürften mit leichten Gewinnen in den Tag starten, nennenswerte Impulse von außen fehlen jedoch. In China bleiben die Märkte wegen des Neujahrsfestes geschlossen, wodurch Vorgaben für Technologiewerte ausbleiben. An der Wall Street konnte die Branche ihren Abwärtstrend zuletzt etwas abbremsen. Am Tagesgeschehen dürfte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) besonders im Fokus stehen. Anleger hoffen auf Hinweise zur Verteilung von geldpolitischen Falken und Tauben. "Damit kann man abschätzen, wie am Freitag die Reaktion auf den PCE-Index ausfällt", kommentiert ein Händler. Dieser Index gilt als zentraler Maßstab für die Inflationseinschätzung der Fed. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street griffen die Anleger nach dem verlängerten Wochenende vorsichtig zu. So eröffnete der Dow Jones kaum verändert, fiel dann zunächst in die Verlustzone und konnte dann moderat ins Plus drehen. Zum Handelsschluss verblieb jedoch nur noch ein Zuschlag von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte.

Der NASDAQ Composite tendierte leicht im Plus, nachdem er zum Start verloren hatte. Sein Schlussstand: 22.578,38 Zähler (+0,14 Prozent). Sorgen über eine möglicherweise disruptive Wirkung von KI-Anwendungen belastete erneut Teilbereiche des Techsektors. Die technologielastige NASDAQ hat in den vergangenen fünf Wochen mit Abschlägen geschlossen. Einerseits hegen Investoren Zweifel, dass sich die enorm hohen KI-Investitionen langfristig rechneten. Zum anderen vollzog sich jüngst ein panikartiker Ausverkauf in den Branchen Software, Transportwesen und Gewerbeimmobilien. Insbesondere im Software-Bereich könnte KI ganze Geschäftsmodelle in Frage stellen, hieß es im Handel. "Unter der Oberfläche brodelten KI-bezogene Bedenken weiter… Es ist klar, dass der Markt dieses Thema noch nicht abgeschüttelt hat", erläuterte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken