DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus

Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte erneut steigen.
Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht.
Auch der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart knappe Aufschläge.
Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch erneut die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern überschreiten. Bereits seit Mitte Januar ringt der DAX mit dieser charttechnischen Hürde. Bislang gelang es ihm jedoch nur an einem einzigen Handelstag, das Niveau bis zum Börsenschluss zu verteidigen - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Hoch von 25.239 Punkten erreicht wurde. Am Ende fehlte es immer wieder an frischer Kaufdynamik. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von RoboMarkets erwartet, dass sich das Börsenbarometer mittelfristig weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegt, während der langfristige Trend intakt bleibt.
Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch etwas höher starten.
Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich zeitweise leicht.
Europas Börsen dürften mit leichten Gewinnen in den Tag starten, nennenswerte Impulse von außen fehlen jedoch. In China bleiben die Märkte wegen des Neujahrsfestes geschlossen, wodurch Vorgaben für Technologiewerte ausbleiben. An der Wall Street konnte die Branche ihren Abwärtstrend zuletzt etwas abbremsen.
Am Tagesgeschehen dürfte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) besonders im Fokus stehen. Anleger hoffen auf Hinweise zur Verteilung von geldpolitischen Falken und Tauben. "Damit kann man abschätzen, wie am Freitag die Reaktion auf den PCE-Index ausfällt", kommentiert ein Händler. Dieser Index gilt als zentraler Maßstab für die Inflationseinschätzung der Fed.
An der Wall Street griffen die Anleger nach dem verlängerten Wochenende vorsichtig zu.
So eröffnete der Dow Jones kaum verändert, fiel dann zunächst in die Verlustzone und konnte dann moderat ins Plus drehen. Zum Handelsschluss verblieb jedoch nur noch ein Zuschlag von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte.
Der NASDAQ Composite tendierte leicht im Plus, nachdem er zum Start verloren hatte. Sein Schlussstand: 22.578,38 Zähler (+0,14 Prozent).
Sorgen über eine möglicherweise disruptive Wirkung von KI-Anwendungen belastete erneut Teilbereiche des Techsektors. Die technologielastige NASDAQ hat in den vergangenen fünf Wochen mit Abschlägen geschlossen. Einerseits hegen Investoren Zweifel, dass sich die enorm hohen KI-Investitionen langfristig rechneten. Zum anderen vollzog sich jüngst ein panikartiker Ausverkauf in den Branchen Software, Transportwesen und Gewerbeimmobilien. Insbesondere im Software-Bereich könnte KI ganze Geschäftsmodelle in Frage stellen, hieß es im Handel.
"Unter der Oberfläche brodelten KI-bezogene Bedenken weiter… Es ist klar, dass der Markt dieses Thema noch nicht abgeschüttelt hat", erläuterte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.
Der japanische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch deutlich im Plus.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,19 Prozent stärker bei 57.237,24 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Mittwoch aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.
Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26.705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Mittwoch feiertagsbedingt kein Handel statt.
In Fernost bleiben mehrere Handelsplätze der Region wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr weiterhin geschlossen - darunter Festlandchina sowie Hongkong.
In Tokio zieht der Nikkei kräftig an. Marktteilnehmer greifen nach den Verlusten der beiden vorherigen Handelstage wieder zu. Nachdem schwächer als erwartete Wachstumszahlen Japans am Montag und Dienstag auf die Kurse gedrückt hatten, sorgen nun die Handelsbilanzdaten für Januar für Rückenwind: Die Exporte legten kräftiger zu als prognostiziert, zugleich fiel das Defizit geringer aus.
Besonders gefragt sind Technologiewerte. Händler verweisen auf abnehmende Sorgen, dass neue KI-Modelle das klassische Geschäftsmodell der Branchenunternehmen ernsthaft gefährden könnten.
