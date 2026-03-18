Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien im Fokus
Unilever-Aktie: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden. UBS-Aktie: Handelsgeschäft offenbar durch globalen Technikausfall beeinträchtigt. Meta: VR-Rückzug und Milliardenverluste - Facebook-Konzern setzt voll auf KI. Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker.
So eröffnete der DAX die Sitzung mit leichten Abgaben und wechselte zunächst mehrfach die Richtung. Im Laufe des Tages setzte er sich jedoch in der Gewinnzone fest und beendete die Sitzung 0,71 Prozent höher bei 23.730,92 Punkten.
Der TecDAX startete knapp im Minus in den Handelstag und konnte sich zunächst nicht für eine Richtung entscheiden. Am Mittag drehte er dann ins Plus und hielt sich auch letztlich auf grünem Terrain. Er verabschiedete sich 1,14 Prozent stärker bei 3.599,19 Zählern in den Feierabend.
Nach einem stabilen Wochenstart hat der DAX am Dienstag an seine Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Die Ölpreise bleiben aber weiter im Fokus, obwohl sich die meisten Anleger "offensichtlich dazu entschieden haben, die aktuelle Krise ohne große Handelstätigkeit auszusitzen", zitiert dpa AFX Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.
Im Fokus bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, die als zentraler Transportweg für Energie gilt und derzeit faktisch vom Iran blockiert ist. Der iranische Außenminister wies zudem Berichte über Kontakte zu einem US-Sondergesandten zurück und sprach von gezielter Irreführung der Märkte.
Neben den geopolitischen Themen rücken auch die anstehenden Entscheidungen der großen Notenbanken stärker in den Fokus. Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an, gefolgt von der EZB am Donnerstag. Zwar werden kurzfristige Änderungen der Leitzinsen kaum erwartet, doch Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise zur weiteren geldpolitischen Richtung. So erklärte Altmann, man erwarte sich "von den schriftlichen Statements oder zumindest von den Fragerunden mehr Einblicke, ob die Erwartung steigender Leitzinsen in der Eurozone und ausbleibender Zinssenkungen in den USA richtig ist".
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Europas Börsen präsentierten sich am Dienstag höher.
Der EURO STOXX 50 nahm den Handel marginal schwächer auf, drehte im weiteren Verlauf aber in die Gewinnzone und behielt seine positive Tendenz letztlich bei. Am Ende stieg er um 0,53 Prozent auf 5.769,25 Punkte.
Geopolitisch bleibt die Lage angespannt, ein Ende der Konflikte im Nahen Osten ist nicht absehbar. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die Absage eines Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Zudem rücken geldpolitische Entscheidungen mehrerer Notenbanken zunehmend in den Fokus der Anleger.
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Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.
Der Dow Jones beendete die Sitzung bei 46.993,26 Punkten um 0,10 Prozent fester. Er hatte bereits im Plus eröffnet und sich auch im weiteren Verlauf über der Nulllinie gehalten, obwohl die Gewinne im späten Handel etwas abschmolzen.
Der NASDAQ Composite beendete den Dienstagshandel um 0,47 Prozent fester bei 22.479,53 Punkten. Auch er hatte bereits höher eröffnet und war auch anschließend auf grünem Terrain geblieben.
Am Dienstag, dem Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, schüttelten Anleger die Belastung durch die hohen Ölpreise etwas ab, ebenso wie die Sorgen um Inflation und Konjunktur. Auch im Iran-Konflikt war keine Entspannung in Sicht: Die israelische Luftwaffe flog nach eigenen Angaben neue Angriffe auf Ziele im Iran und Libanon, während die iranischen Streitkräfte laut staatlichem Rundfunk mit Raketen auf Israel reagierten. Auch aus dem Libanon gab es erneut Raketenangriffe auf den Süden Israels.
Am Markt galt indes als sicher, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch unverändert lässt. Angesichts der geopolitischen Unsicherheit treten jüngste Wirtschaftsdaten wie die Inflationsentwicklung in den Hintergrund, erklärte Naomi Fink, Chief Global Strategist von Amova Asset Management laut dpa-AFX. Eine Umfrage der Bank of America zeigte zudem, dass Fondsmanager zunehmend pessimistischer sind und ihre Barmittelbestände aufgestockt haben.
Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte freundlich.
In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 2,87 Prozent auf 55.239,40 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,23 Prozent höher bei 4.059,05 Zählern.
Wiederum aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng legt stellenweise 0,78 Prozent zu auf 26.069,82 Einheiten.
Stützend könnten die rückläufigen Ölpreise wirken. Diese geben um spürbar Prozent nach, wobei Brent mit rund 101 US-Dollar weiterhin auf einem dreistelligen Niveau notiert. An den Märkten wird dies vor allem als technische Gegenbewegung nach dem vorherigen Preisanstieg interpretiert. Hintergrund bleibt die anhaltende Eskalation: Der Iran setzt seine Angriffe auf Energieinfrastruktur im Nahen Osten fort.
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