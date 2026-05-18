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Heute im Fokus

Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- DroneShield im Fokus

aktualisiert 18.05.26 09:07 Uhr

AstraZeneca erhält US-Zulassung für Blutdrucksenker Baxdrostat erhalten. Automotive-Sparte von thyssenkrupp schließt einen Standort in den USA. Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose. Kühne Holding könnte Lufthansa-Beteiligung weiter aufstocken. Bayer präsentiert positive Phase-II-Daten zu Darolutamid. Mercedes-Benz-Chef kann sich Ausbau von Rüstungsgeschäft vorstellen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt knüpft zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag an.

So eröffnete der DAX 0,49 Prozent leichter bei 23.833,11 Punkten.

Der TecDAX gibt anfänglich 0,1 Prozent auf 3.790 Zähler ab.

Der Ölpreisanstieg bremsen die Kauflaune. US-Präsident Trump hat im festgefahrenen Iran-Konflikt erneut Drohungen ausgesprochen: "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Unternehmensseitig wird die Nachrichtenlage nach dem Auslaufen der Berichtssaison neuerdings wieder dünner, damit geht dem Markt auch ein wichtiger Kurstreiber verloren.

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