Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- DroneShield im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt knüpft zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag an. So eröffnete der DAX 0,49 Prozent leichter bei 23.833,11 Punkten. Der TecDAX gibt anfänglich 0,1 Prozent auf 3.790 Zähler ab. Der Ölpreisanstieg bremsen die Kauflaune. US-Präsident Trump hat im festgefahrenen Iran-Konflikt erneut Drohungen ausgesprochen: "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmensseitig wird die Nachrichtenlage nach dem Auslaufen der Berichtssaison neuerdings wieder dünner, damit geht dem Markt auch ein wichtiger Kurstreiber verloren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen halten sich die Anleger am Montag zurück. So startete der EURO STOXX 50 0,9 Prozent tiefer bei 5.774 Einheiten. Die Ölpreise zogen zum Start in die Woche weiter an, nachdem sich der Ton zwischen den USA und dem Iran wieder verschärft hat. Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste. Der Dow Jones Industrial eröffnete den Handel etwas und gab im weiteren Verlauf deutlicher nach. Er schloss 1,07 Prozent schwächer bei 49.526,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite fiel zur Eröffnung zurück und verharrte anschließend tief im Minus. Sein Schlussstand: 26.225,14 Zähler (-1,54 Prozent). Belastend wirkten vor allem die weiter ausbleibenden Fortschritte im Iran-Konflikt sowie erneut steigende Ölpreise. Die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus bleibt faktisch eingeschränkt, was die Sorgen um die Energieversorgung hoch hält. Konjunkturdaten wie der Empire-State-Index oder Zahlen zur Industrieproduktion fanden zwar Beachtung, galten derzeit aber kaum als richtungsentscheidend für die Märkte. Nach Einschätzung der Helaba spricht das wirtschaftliche Umfeld in den USA aktuell zudem nicht für eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping brachte bislang nicht die erhofften großen Fortschritte. Thomas Altmann von QC Partners verwies darauf, dass die Märkte derzeit besonders sensibel auf fehlende Entspannungssignale aus dem Nahen Osten reagieren: Bleiben Fortschritte aus, geraten Aktien unter Druck, während Ölpreise und Anleiherenditen steigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



