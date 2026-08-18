Iran-Waffenruhe endet: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen fallen - Nikkei tiefrot -- Chip-Aktien im Höhenflug -- Alphabet im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstag weiter abwärts gehen. Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise tiefer.

Der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso Verluste. Nach seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten in der vergangenen Woche kommt der DAX weiterhin nur schwer voran. Seit Mittwoch vergangener Woche konnte der DAX zwar keine neuen Höchststände mehr erreichen, größere Gewinnmitnahmen blieben bislang jedoch aus. Für zusätzlichen Druck sorgen am Dienstag schwache Vorgaben aus Asien. Die Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners und Stephen Innes sehen insbesondere die steigenden Ölpreise und Anleiherenditen als Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte. Gleichzeitig zeichnet sich weiterhin keine Lösung im Nahost-Konflikt ab. "Die Renditen 10- und 30-jähriger Bundesanleihen sind gestern auf neue 15-Jahres-Hochs geklettert", sagte Portfoliomanager Altmann. Eine ähnliche Entwicklung sei auch in Frankreich und den USA zu beobachten. Die höheren Zinsen verteuerten zudem die Refinanzierung sowohl für Staaten als auch für Unternehmen. Der erneute Anstieg der Ölpreise setze die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck, da er die Sorgen vor einer steigenden Inflation verstärke. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürften am Dienstag die Bären dominieren. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich zeitweise moderat ab. Europas Börsen dürften am Dienstag mit Verlusten in den Handel starten. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die Aussage von US-Präsident Donald Trump , den ohnehin fragilen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. In der Folge zieht der Ölpreis weiter an. Neben den steigenden Energiepreisen richten Anleger ihren Blick auch auf die Anleihemärkte. Die Renditen zehn- und 30-jähriger Bundesanleihen waren am Montag auf neue Höchststände seit 15 Jahren geklettert. "Damit werden Renten bei der Kapitalallokation zur immer größeren Konkurrenz für Aktien", erklärt QC Partners. Zugleich verteuern die höheren Zinsen die Refinanzierung sowohl für Staaten als auch für Unternehmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart zurückhaltend. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,51 Prozent bei 53.460,02 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine frühen Gewinne nicht verteidigen und schloss 0,32 Prozent tiefer bei 26.644,91 Zählern. An der Wall Street sorgte der anhaltende Nahost-Konflikt für Ernüchterung. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage. Im Technologiesektor trieben Umsatzaussagen des Im Technologiesektor trieben Umsatzaussagen des OpenAI -Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



