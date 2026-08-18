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Iran-Waffenruhe endet: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen fallen - Nikkei tiefrot -- Chip-Aktien im Höhenflug -- Alphabet im Fokus

aktualisiert 18.08.26 08:39 Uhr

Frasers baut Beteiligung an HUGO BOSS aus. Barclays sorgt mit Kaufempfehlung für Kurssprung bei SCHOTT Pharma-Aktie. Börsengang der BASF-Agrarchemiesparte nimmt Gestalt an. Henkel: US-Gericht stoppt Übernahme von Liquid Nails. HHLA: Warnstreik legt Hamburger Hafen für 24 Stunden lahm.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstag weiter abwärts gehen.

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise tiefer.
Der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso Verluste.

Nach seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten in der vergangenen Woche kommt der DAX weiterhin nur schwer voran. Seit Mittwoch vergangener Woche konnte der DAX zwar keine neuen Höchststände mehr erreichen, größere Gewinnmitnahmen blieben bislang jedoch aus.

Für zusätzlichen Druck sorgen am Dienstag schwache Vorgaben aus Asien. Die Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners und Stephen Innes sehen insbesondere die steigenden Ölpreise und Anleiherenditen als Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte. Gleichzeitig zeichnet sich weiterhin keine Lösung im Nahost-Konflikt ab. "Die Renditen 10- und 30-jähriger Bundesanleihen sind gestern auf neue 15-Jahres-Hochs geklettert", sagte Portfoliomanager Altmann. Eine ähnliche Entwicklung sei auch in Frankreich und den USA zu beobachten. Die höheren Zinsen verteuerten zudem die Refinanzierung sowohl für Staaten als auch für Unternehmen. Der erneute Anstieg der Ölpreise setze die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck, da er die Sorgen vor einer steigenden Inflation verstärke.

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