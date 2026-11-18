Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte ohne große Ausschläge erwartet. Dabei eröffnete der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Der TecDAX dürfte mit leichten Gewinnen starten. Selbst die beschwichtigendenQuartalszahlen von NVIDIA verschaffen dem DAX am Mittwoch vorerst nicht die erhoffte Entlastung. Seit seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag hat der deutsche Leitindex zuletzt knapp 1.000 Punkte beziehungsweise 3,5 Prozent eingebüßt. Ausschlaggebend dafür war in erster Linie die trübe Stimmung bei Technologiewerten. Die Anspannung vor dem Zahlenwerk des Chipkonzerns, das traditionell als Richtschnur für den Markt gilt, stellte sich am Dienstagabend allerdings als übertrieben heraus. Bank-of-America-Analyst Vivek Arya bewertete die Botschaft des derzeit von einer Führungskrise erschütterten KI-Schwergewichts als zuversichtlich und vertrauensbildend. Er fasste sie mit den Worten “Wir haben das im Griff!” zusammen. Das operative Geschäft verlaufe im Grunde unverändert, und die Nachfrage sei größer, als NVIDIA liefern könne. Tom O’Malley von Barclays sieht dagegen vorerst weiterhin Gegenwind: die Situation an der Konzernspitze, Verzögerungen beim Aufbau von Rechenzentren und Risiken im China-Geschäft. Gerade das China-Thema belastet dabei die gesamte Halbleiterbranche. In dieses angespannte Umfeld fällt am Donnerstag der viel beachtete Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic. Auf geopolitischer Ebene richtet sich die Aufmerksamkeit auf das historische Gipfeltreffen von Donald Trump , Xi Jinping und Wladimir Putin . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Mittwoch zurückhalten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich seitwärts. Seit dem jüngsten Rekordlauf tun sich Europas Aktienmärkte schwer und befinden sich in einer Phase der Konsolidierung. Vor allem Technologiewerte mit KI-Fantasie haben bei Investoren zuletzt an Zugkraft eingebüßt. Auch nach den starken Geschäftszahlen von NVIDIA deuten die vorbörslichen Indikationen am Mittwoch auf einen leicht schwächeren Handelsstart an den europäischen Börsen hin. Nach den kräftigen Gewinnen der Vorwochen steht für viele Anleger derzeit eher die Frage im Raum, wie weit die Verschnaufpause noch reichen könnte. Mit seinen Quartalsergebnissen lag der Halbleiterriese deutlich über den Markterwartungen. Interimschefin Colette Kress betonte, dass der Konzern sein dynamisches Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Firmenchef Jensen Huang fortsetzen werde. Eine Rückkehr Huangs, der sich dafür offen gezeigt hatte, schloss sie aus. Barclays-Analyst Tom O'Malley sieht damit die beiden zentralen Fragen, die Investoren umgetrieben hatten, beantwortet. Bereits jetzt blicken Investoren auf die kommenden Ereignisse: den Börsengang von Anthropic am Donnerstag sowie das Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 1,64 Prozent bei 50.761,92 Punkten in den Feierabend

Der technologielastige NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und verlor am zweiten Handelstag der Woche 0,74 Prozent auf 24.328,38 Zähler. Vor den Zahlen des Chip-Giganten NVIDIA hielten sich die Anleger zurück. Der Konzern legt seine Quartalsbilanz kurz nach Börsenschluss vor. Zuletzt hatte der Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore gesorgt und die Aktie kräftig belastet. Mit den Zahlen dürfte der Markt nun wieder auf das operative Geschäft schauen. Ansonsten neigt sich die Berichtssaison dem Ende zu. Vorbörslich legten noch einige Nachzügler ihre Geschäftszahlen vor. Darüber hinaus drückten anziehende Ölpreise die Stimmung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



