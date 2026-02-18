Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte in Grün. Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn deutlich ausbauen und schloss 1,12 Prozent höher bei 25.278,21 Punkten. Auch der TecDAX verbesserte sich nach einem freundlichen Start weiter und beendete den Mittwochshandel 1,11 Prozent stärker auf 3.721,82 Einheiten. Der deutsche Leitindex überschritt am Mittwoch erneut die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern. Bereits seit Mitte Januar ringt der DAX mit dieser charttechnischen Hürde. Vor dem heutigen Mittwoch gelang es ihm jedoch nur an einem einzigen Handelstag, das Niveau bis zum Börsenschluss zu verteidigen - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Hoch von 25.239 Punkten erreicht wurde. Am Ende fehlte es immer wieder an frischer Kaufdynamik. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von RoboMarkets erwartet, dass sich das Börsenbarometer mittelfristig weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegt, während der langfristige Trend intakt bleibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentierten sich im Handel am Mittwoch höher. Der EURO STOXX 50 konnte seinen leichten Gewinn aus der Früh im Tagesverlauf deutlich steigern und ging schlussendlich 1,35 Prozent fester bei 6.103,37 Punkten in den Feierabend. Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch dank guter Vorgaben zugelegt. "Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorgt für neue Dynamik", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Positive Konjunktursignale kamen zudem aus Japan. Die Exportdaten - vor allem Richtung China - sind klar besser als gedacht ausgefallen. Damit stützen die Daten die Hoffnung auf eine globale Wirtschaftsbelebung durch Asien. Auch Daten aus Großbritannien lassen positiv aufhorchen, denn die Inflation hat sich im Januar abgeschwächt. Dies erhöht die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Bank of England im März. Besonders im Fokus steht jedoch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed), das heute vorgestellt wird. Anleger hoffen auf Hinweise zur Verteilung von geldpolitischen Falken und Tauben. "Damit kann man abschätzen, wie am Freitag die Reaktion auf den PCE-Index ausfällt", kommentierte ein Händler. Dieser Index gilt als zentraler Maßstab für die Inflationseinschätzung der Fed. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street griffen die Anleger am Mittwoch weiterhin zu. Der Dow Jones konnte sein anfänglich kleines Plus im weiteren Verlauf vergrößern und schloss 0,26 Prozent höher bei 49.662,66 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einer positiven Eröffnung weiter und beendete die Sitzung mit einem Zuwachs um 0,78 Prozent auf 22.753,63 Zähler. Wie es laut dpa hieß, kamen erste Schnäppchenjäger in die Versuchung, das zuletzt ermäßigte Kursniveau für sich zu nutzen. Sorgen über eine möglicherweise disruptive Wirkung von KI-Anwendungen hatten jüngst die Anlegerstimmung belastet. Allerdings hält die Unsicherheit bezüglich des KI-Themas an. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken