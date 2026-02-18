DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.761 +0,7%Euro1,1793 +0,1%Öl70,45 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr

aktualisiert 19.02.26 07:12 Uhr

Airbus erfüllt Prognose und erhöht Dividende. Ermittlungen gegen Tesla-Werksleiter nach Strafanzeige.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte in Grün.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn deutlich ausbauen und schloss 1,12 Prozent höher bei 25.278,21 Punkten.

Auch der TecDAX verbesserte sich nach einem freundlichen Start weiter und beendete den Mittwochshandel 1,11 Prozent stärker auf 3.721,82 Einheiten.

Der deutsche Leitindex überschritt am Mittwoch erneut die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern. Bereits seit Mitte Januar ringt der DAX mit dieser charttechnischen Hürde. Vor dem heutigen Mittwoch gelang es ihm jedoch nur an einem einzigen Handelstag, das Niveau bis zum Börsenschluss zu verteidigen - obwohl zwischenzeitlich sogar ein Hoch von 25.239 Punkten erreicht wurde. Am Ende fehlte es immer wieder an frischer Kaufdynamik. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von RoboMarkets erwartet, dass sich das Börsenbarometer mittelfristig weiterhin in einer Konsolidierungsphase bewegt, während der langfristige Trend intakt bleibt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Börsenchronik

18.02.26Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
17.02.26DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
16.02.26DAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
13.02.26Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
12.02.26DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten