DAX23.502 -1,0%Est505.737 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 -6,0%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.763 -2,3%Euro1,1469 +0,1%Öl113,4 +3,5%Gold4.764 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
DAX vor neuem Kursrutsch zum Handelsstart - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX vor neuem Kursrutsch zum Handelsstart - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung
Heute im Fokus

EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil

aktualisiert 19.03.26 08:27 Uhr

Kraft Heinz und Unilever sondierten Fusion. Formycon: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 verschoben. Vonovia-Aktie: Gewinnsprung nach Verlustjahr. SAF-HOLLAND: Leichtes Wachstum und stabile Marge erwartet. Zinspause in Tokio: Auch Bank of Japan trotzt dem Ölpreis-Schock. IONOS: United-Internet-Tochter steigert Umsatz und Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag einen weiteren Rückschlag erleben.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart schwächer.
Auch der TecDAX zeigt sich vor Ertönen der Startglocke mit schwacher Tendenz.

Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA setzen den DAX erneut unter Druck und könnten ihn wieder in Richtung der 23.000-Punkte-Marke drücken. Der Ölpreis (Brent) steigt über 110 US-Dollar, nachdem er im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zeitweise fast 120 Dollar erreicht hatte. Die geopolitische Lage verschärft damit Inflations- und Konjunktursorgen.

Gleichzeitig belastet die Fed mit einem restriktiven Kurs und unveränderten Zinsen die Märkte zusätzlich. Im Fokus stehen nun weitere Zinsentscheidungen, unter anderem von EZB und Bank of England, die zunächst ebenfalls keine Lockerung erwarten lassen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Fed unsicher über Folgen des Ölpreisschocks: Leitzinsen bleiben stabil - Konjunkturprognose erhöht
Fed-EntscheidGoldpreisÖl- und GaspreisLANXESSVonoviaMicron TechnologySwarmer

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

18.03.26Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
17.03.26US-Börsen letztlich höher -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
16.03.26DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
13.03.26Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
12.03.26DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten