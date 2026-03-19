EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag einen weiteren Rückschlag erleben. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart schwächer.

Auch der TecDAX zeigt sich vor Ertönen der Startglocke mit schwacher Tendenz. Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA setzen den DAX erneut unter Druck und könnten ihn wieder in Richtung der 23.000-Punkte-Marke drücken. Der Ölpreis (Brent) steigt über 110 US-Dollar, nachdem er im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zeitweise fast 120 Dollar erreicht hatte. Die geopolitische Lage verschärft damit Inflations- und Konjunktursorgen. Gleichzeitig belastet die Fed mit einem restriktiven Kurs und unveränderten Zinsen die Märkte zusätzlich. Im Fokus stehen nun weitere Zinsentscheidungen, unter anderem von EZB und Bank of England, die zunächst ebenfalls keine Lockerung erwarten lassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden mit Verlusten am Donnerstag erwartet. Der EURO STOXX 50 nahm den Handel mit Gewinnen auf, konnte diese im Verlauf aber nicht halten und rutschte auf rotes Terrain ab. Letztlich verlor er 0,56 Prozent auf 5.736,85 Punkte. Nach Angriffen auf zentrale Energieanlagen in Iran und Katar steigt der Ölpreis wieder über 110 US-Dollar und schürt Inflationssorgen. Zusätzlich sorgt die Fed mit unveränderten Zinsen und Verweis auf die unsicheren Folgen des Konflikts für Zurückhaltung. Im Fokus stehen nun die Zinsentscheidungen von EZB und Bank of England, die ebenfalls keine Lockerung erwarten lassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte schwach. Der Dow Jones baute seine Verluste im späten Handel aus und ging 1,64 Prozent tiefer bei 46.224,84 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Abschlag von 1,46 Prozent bei 22.152,42 Zählern. Die Ölpreise legten weiter zu, nachdem aus dem Iran neue Angriffe auf Teile der Energieinfrastruktur gemeldet wurden. Zuvor hatten Berichte über alternative Transportwege für Rohöl aus der Golfregion die Preise zeitweise gedrückt. Am Abend richtete sich der Blick auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Wie Marktteilnehmer erwartet hatten, haben die Währungshüter den Leitzins unverändert in der aktuellen Spanne behalten. Im Mittelpunkt standen anschließend vor allem die Aussagen des scheidenden Fed-Chefs Jerome Powell sowie neue Prognosen zur Zinsentwicklung, zur Konjunktur und zur Inflation. Die Tatsache, dass der Fed-Chef betonte, die Folgen des steigenden Ölpreises nicht abschätzen zu können, verstärkte den Abwärtsdruck. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken