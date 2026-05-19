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Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab -- China empfängt Putin -- Gerresheimer im Fokus

aktualisiert 19.05.26 08:19 Uhr

Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman. Vonovia: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben. Roche: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza. Kongsberg: Deutschland setzt bei F-35-Bewaffnung auf Raketen aus Norwegen. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei der Telekom. HORNBACH setzt sich vorsichtigere Ziele.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag stabil starten.

Der DAX hatte zum Wochenstart 1,49 Prozent stärker bei 24.307,92 Punkten geschlossen.

Der TecDAX ging 1,59 Prozent fester bei 3.856,15 Zählern in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex dürfte seine Gewinne vom Wochenanfang vorerst nicht ausbauen können, ein deutlicher Kursabschlag scheint sich aber nicht anzudeuten.

Für Aufsehen sorgte US-Präsident Trump, der via Truth Social verkündete, einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt zu haben. Auf Bitte mehrerer Golfstaaten liefen nun "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran. Diese Hoffnung auf eine diplomatische Annäherung stoppte den jüngsten Ölpreis-Rallye. An den internationalen Märkten bleibt die Lage dennoch verhalten: Die US-Börsen konsolidieren nach ihrer jüngsten KI-Rekordfahrt weiter auf hohem Niveau, und auch aus Asien fehlten am Morgen positive Impulse für den europäischen Handel.

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