DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab -- China empfängt Putin -- Gerresheimer im Fokus

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Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag stabil starten. Der DAX hatte zum Wochenstart 1,49 Prozent stärker bei 24.307,92 Punkten geschlossen. Der TecDAX ging 1,59 Prozent fester bei 3.856,15 Zählern in den Feierabend. Der deutsche Leitindex dürfte seine Gewinne vom Wochenanfang vorerst nicht ausbauen können, ein deutlicher Kursabschlag scheint sich aber nicht anzudeuten. Für Aufsehen sorgte US-Präsident Trump, der via Truth Social verkündete, einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt zu haben. Auf Bitte mehrerer Golfstaaten liefen nun "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran. Diese Hoffnung auf eine diplomatische Annäherung stoppte den jüngsten Ölpreis-Rallye. An den internationalen Märkten bleibt die Lage dennoch verhalten: Die US-Börsen konsolidieren nach ihrer jüngsten KI-Rekordfahrt weiter auf hohem Niveau, und auch aus Asien fehlten am Morgen positive Impulse für den europäischen Handel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürften sich Anleger auch am Dienstag kaum aus der Deckung wagen. So startete der EURO STOXX 50 hatte zum Wochenstart bei 5.832,70 Punkten geschlossen - +0,08 Prozent. Die Börsen dürften weitgehend unverändert in den Handel starten. Für eine leichte Entspannung sorgen Aussagen von US-Präsident Trump, der einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst ausgesetzt hat. Dies wird an den Märkten als Signal gewertet, dass die diplomatischen Gespräche zwischen Washington und Teheran andauern. Parallel dazu geben die Renditen am Anleihemarkt leicht nach, was Investoren etwas aufatmen lässt. Zuletzt hatte der Sprung der Renditen auf Mehrjahreshochs die Angst vor einer Stagflation befeuert und die Sorge geschürt, dass die hohen Staatsschulden unhaltbar werden könnten. Diese Turbulenzen an den Rentenmärkten dürften, zusammen mit den geopolitischen Spannungen, ganz oben auf der Agenda des Treffens der G7-Finanzminister und Notenbankchefs in Paris stehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen fanden die Kurse am Montag keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel bei 49.686,12 Punkten um 0,32 Prozent höher. In den Handel war er knapp unterhalb der Nulllinie gegangen und hatte sich lange unentschlossen und mit wechselnden Vorzeichen präsentiert. Erst im späten Handel ging es dann etwas nachhaltiger aufwärts.

Der NASDAQ Composite verlor hingegen bis zur Schlussglocke 0,51 Prozent auf 26.090,73 Zähler. Er hatte zwar im Plus eröffnet, fiel dann jedoch schnell auf rotes Terrain zurück, aus dem er sich im Handelsverlauf nicht mehr befreien konnte. Belastend wirkten vor allem die weiter ausbleibenden Fortschritte im Iran-Konflikt sowie erneut gestiegene Ölpreise, die neue Sorgen vor anziehender Inflation schürten. Die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus bleibt faktisch eingeschränkt, was die Sorgen um die Energieversorgung hoch hält. Gleichzeitig blieb auch die Unsicherheit rund um den Konflikt mit dem Iran hoch. Im festgefahrenen Streit zwischen den USA und dem Iran hatte sich der Ton zuletzt erneut verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte am Sonntagabend mit einer Wiederaufnahme militärischer Aktionen gegen den Iran, falls keine Einigung erzielt werde. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, für den Iran laufe die Zeit ab und das Land müsse sich "schnell bewegen". Am Montagabend folgte dann die fast schon übliche Kehrtwende: Er habe das US-Militär angewiesen, eine für Dienstag geplante Attacke nicht durchzuführen, schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk. Man sei allerdings jederzeit bereit, einen umfassenden Angriff zu beginnen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



