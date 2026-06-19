Großer Verfallstag: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kein Handel in China und Hongkong -- Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz

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Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich mit Verlusten starten. Der DAX hatte die Sitzung am Vortag 0,37 Prozent im Plus bei 25.026,8 Punkten beendet.

Der TecDAX notierte schlussendlich nahezu unbewegt bei 3.948,36 Punkten, nachdem er tiefer gestartet war und zunächst auch im Anschluss Verluste verbucht hatte. Der DAX ringt weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Auftakt signalisierte der Broker IG ein leichtes Minus von 0,3 Prozent auf 24.947 Punkte. Trotz der jüngsten Trägheit steuert der DAX dank der geopolitischen Entspannung im Nahen Osten zum Wochenstart immerhin auf ein Wochenplus von rund anderthalb Prozent zu. An der Wall Street ging es nach dem Dämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag zwar wieder aufwärts, am heutigen Freitag bleibt der US-Handel feiertagsbedingt jedoch komplett geschlossen. Die asiatischen Börsen konnten den positiven Trend aus Übersee am Morgen ohnehin nicht aufgreifen. Für Bewegung auf dem Parkett könnte am Mittag der große Verfallstag an den Terminbörsen sorgen. Das Auslaufen von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien bringt erfahrungsgemäß eine spürbar höhere Volatilität in den Handel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten wurden am Donnerstag im Handelsverlauf etwas mutiger. Der EURO STOXX 50 tendierte moderat im Plus, nachdem er marginal höher in den Handel gestartet war und zunächst kaum Bewegung zeigte. Sein Schlussstand: 6.331,63 Punkte (+0,5 Prozent). Die US-Notenbank beließ die Leitzinsen wie erwartet auf dem aktuellen Niveau, doch der neue Notenbankchef Kevin Warsh signalisierte keine Bereitschaft zu den von Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkungen. Einige Analysten sehen in den Aussagen der Fed sogar Anzeichen dafür, dass eine straffere Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf möglich bleibt. Nach Ansicht von Marktbeobachtern setzen viele Investoren darauf, dass der zuvor durch den Iran-Konflikt ausgelöste Anstieg der Energiepreise nur vorübergehender Natur war. Mit dem jüngsten Rückgang der Ölnotierungen haben sich auch die Sorgen über einen anhaltenden Inflationsschub spürbar abgeschwächt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag stärker. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 51.565,38 Punkten aus der verkürzten Handelswoche.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,91 Prozent höher bei 26.517,93 Zählern. An den US-Börsen ließ sich am Donnerstag eine Erholung beobachten. Rückenwind kam erneut vom Halbleitersektor, dessen anhaltende Stärke dem technologielastigen Index half, einen Teil der Verluste der vergangenen beiden Handelstage wettzumachen. In einer wegen eines Feiertags verkürzte Handelswoche gab es einen versöhnlichen Ausklang. Am Freitag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags zum Gedenken an das Ende der Sklaverei geschlossen. Die US-Notenbank ließ den Leitzins wie erwartet unverändert und widersetzte sich damit erneut den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen. Weil die Fed zugleich ihre Inflationserwartung für 2026 anhob, rechnen die Märkte inzwischen eher mit Zinserhöhungen ab Oktober. Für etwas Entspannung sorgte der anhaltende Rückgang der Ölpreise. Auslöser war das von den USA und dem Iran unterzeichnete Rahmenabkommen zur Beendigung des Konflikts, das laut Pakistan sofort in Kraft tritt und die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht. Dadurch ließen die Sorgen über mögliche Störungen der Ölversorgung nach. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



