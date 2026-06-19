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Großer Verfallstag: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kein Handel in China und Hongkong -- Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz

aktualisiert 19.06.26 07:10 Uhr

Infineon: weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience. Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant nächsten Zollhammer. HORNBACH steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich mit Verlusten starten.

Der DAX hatte die Sitzung am Vortag 0,37 Prozent im Plus bei 25.026,8 Punkten beendet.
Der TecDAX notierte schlussendlich nahezu unbewegt bei 3.948,36 Punkten, nachdem er tiefer gestartet war und zunächst auch im Anschluss Verluste verbucht hatte.

Der DAX ringt weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Auftakt signalisierte der Broker IG ein leichtes Minus von 0,3 Prozent auf 24.947 Punkte. Trotz der jüngsten Trägheit steuert der DAX dank der geopolitischen Entspannung im Nahen Osten zum Wochenstart immerhin auf ein Wochenplus von rund anderthalb Prozent zu.

An der Wall Street ging es nach dem Dämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag zwar wieder aufwärts, am heutigen Freitag bleibt der US-Handel feiertagsbedingt jedoch komplett geschlossen. Die asiatischen Börsen konnten den positiven Trend aus Übersee am Morgen ohnehin nicht aufgreifen.

Für Bewegung auf dem Parkett könnte am Mittag der große Verfallstag an den Terminbörsen sorgen. Das Auslaufen von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien bringt erfahrungsgemäß eine spürbar höhere Volatilität in den Handel.

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