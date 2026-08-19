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Halbleiterausverkauf: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kurseinbruch in Südkorea -- Halbleiteraktien wie SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON & Co. im Blick

aktualisiert 19.08.26 07:11 Uhr

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Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte trotz tiefroter Vorgaben wenig bewegt in den Mittwochshandel einsteigen.

Der DAX hatte am Vortag mit einem Abschlag von 0,80 Prozent bei 26.128,36 Punkten geschlossen.
Der TecDAX baute seine frühen Verluste aus und beendete den Handelstag schlussendlich 1,0 Prozent schwächer bei 4.052 Punkten.

Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Handelsstart nur etwa 14 Punkte tiefer auf 26.114 Punkte.Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für die deutschen Branchenvertreter weiteres Ungemach erwarten lässt.

Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

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