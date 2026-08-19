Halbleiterausverkauf: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kurseinbruch in Südkorea -- Halbleiteraktien wie SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON & Co. im Blick

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Am deutschen Aktienmarkt dürfte trotz tiefroter Vorgaben wenig bewegt in den Mittwochshandel einsteigen. Der DAX hatte am Vortag mit einem Abschlag von 0,80 Prozent bei 26.128,36 Punkten geschlossen.

Der TecDAX baute seine frühen Verluste aus und beendete den Handelstag schlussendlich 1,0 Prozent schwächer bei 4.052 Punkten. Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Handelsstart nur etwa 14 Punkte tiefer auf 26.114 Punkte.Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für die deutschen Branchenvertreter weiteres Ungemach erwarten lässt. Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dominierten am Dienstag die Bären. Der EURO STOXX 50 vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und ging 0,95 Prozent tiefer bei 6.468,17 Punkten in den Feierabend. Für Unsicherheit sorgte die Aussage von US-Präsident Donald Trump , den ohnehin fragilen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. In der Folge zog der Ölpreis weiter an. "Steigt das Öl , steigen die Inflationssorgen - und damit geraten auch die Renditen am Anleihemarkt stärker in den Fokus", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. "Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe ist inzwischen auf rund 5,33 Prozent gestiegen - der höchste Stand seit fast 20 Jahren." Dies sei eine Höhe, die auch der Aktienmarkt nicht ignorieren könne. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Dienstag zurück. So blieb der Dow Jones nach einem negativen Start in der Verlustzone und schloss 0,22 Prozent leichter bei 53.343,64 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite beendete die Sitzung 1,33 Prozent tiefer bei 26.289,71 Zählern, nachdem er bereits zum Start deutlich verloren hatte. Belastend wirkten die Entwicklungen rund um den Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Die im Juni getroffene Absichtserklärung zwischen den Ländern, die eine Frist von 60 Tagen für die Einigung auf ein Friedensabkommen beinhaltete, ist am Montag abgelaufen. In der Folge ziehen die Ölpreise an. "Das Auslaufen des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran bestärkt Sorgen über weitere Liefer-Unterbrechungen und die Schifffahrt durch die Straße von Hormus", so IG. Der Iran fordert für die Öffnung der Straße von Hormus die Umsetzung des Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommens mit den USA. Parlamentspräsident Mohammed Baghar Ghalibaf sagte vor einer Parlamentssitzung, die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge bleibe so lange geschlossen, wie sich die USA nicht an ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung hielten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



