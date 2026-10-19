DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Weiterhin Wirbel um gedrosseltes Starlink -- DHL hebt Ergebnis-Ausblick an -- Rheinmetall, NORMA im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürften es die Anleger nach der starken Vorwoche am Montag ruhiger angehen lassen und Gewinne mitnehmen. Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,3 Prozent auf 25.551 Punkte.

Auch der TecDAX gibt vorbörslich 0,3 Prozent auf 4.005 Punkte ab. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor. Die Schwäche am US-Aktienmarkt war derweil geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Die JPMorgan-Prognosen bis Jahresende lägen sowohl am langen als auch am kurzen Ende unter dem aktuellen Niveau. Und wenn sich die Anleihenkurse stabilisierten, dann werde dies auch dem Aktienmarkt helfen, so Matejka. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Montag nachgeben. Eine Stunde vor Handelsstart verliert der EURO STOXX 50 0,4 Prozent auf 6.182 Punkte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus. Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung fester eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und schloss 0,34 Prozent leichter bei 52.001,52 Punkten.

Deutlich stärker gab der NASDAQ Composite ab, der seinen frühen Verlust zunehmend vergrößerte und schlussendlich 2,14 Prozent tiefer bei 26.140,03 Punkten in den Feierabend ging. Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, gging es am Freitag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck ging wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge. Auf die Stimmung drückten aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zog darauf wieder leicht an, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagten die Analysten der Deutschen Bank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



