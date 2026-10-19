DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 +1,0%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.690 +0,9%Euro 1,1223 -0,1%Öl 107,4 -2,3%Gold 4.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Heute im Fokus

DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Weiterhin Wirbel um gedrosseltes Starlink -- DHL hebt Ergebnis-Ausblick an -- Rheinmetall, NORMA im Fokus

aktualisiert 19.10.26 08:48 Uhr

GSK meldet positive Studien-Daten mit Lungenkrebsmittel. Lindt & Sprüngli wirft Konzernchef Lechner raus. Ryanair will im Südwesten wachsen. Austrian-Airlines-Flugzeug muss nach Drohung in Sofia landen. BVB bangt um Karetsas - wilde Reise quer durch Europa.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürften es die Anleger nach der starken Vorwoche am Montag ruhiger angehen lassen und Gewinne mitnehmen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,3 Prozent auf 25.551 Punkte.
Auch der TecDAX gibt vorbörslich 0,3 Prozent auf 4.005 Punkte ab.

Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor. Die Schwäche am US-Aktienmarkt war derweil geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation.

Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Die JPMorgan-Prognosen bis Jahresende lägen sowohl am langen als auch am kurzen Ende unter dem aktuellen Niveau. Und wenn sich die Anleihenkurse stabilisierten, dann werde dies auch dem Aktienmarkt helfen, so Matejka.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte dürften am Montag nachgeben.

Eine Stunde vor Handelsstart verliert der EURO STOXX 50 0,4 Prozent auf 6.182 Punkte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die US-Börsen wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung fester eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und schloss 0,34 Prozent leichter bei 52.001,52 Punkten.
Deutlich stärker gab der NASDAQ Composite ab, der seinen frühen Verlust zunehmend vergrößerte und schlussendlich 2,14 Prozent tiefer bei 26.140,03 Punkten in den Feierabend ging.

Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, gging es am Freitag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck ging wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Auf die Stimmung drückten aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zog darauf wieder leicht an, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagten die Analysten der Deutschen Bank.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die größten Börsen in Asien schlagen zum Wochenauftakt unterschiedliche Richtungen ein.

Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:40 Uhr) einen Verlust von 0,72 Prozent bei 64.851,75 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3.725,78 Zähler.

In Hongkong findet derweil kein Handel statt, hier war der Hang Seng zuletzt am Freitag um 0,52 Prozent auf 24.186,83 Punkte vorgerückt.

Chinas Wirtschaft hat im Sommer etwas an Tempo gewonnen, doch die Probleme im eigenen Land bleiben groß. Das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft stieg im dritten Quartal um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas stärker aus als von Volkswirten erwartet. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch bei 4,3 Prozent gelegen. Statistikamtssprecher Mao Shengyong zeigte sich zuversichtlich, dass China sein Jahresziel erreichen kann.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Top Themen

Massive Kursabschläge bei Duolingo- und CoStar-Aktien: Bietet die Schwäche eine Chance für Anleger?

News-Ticker

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

16.10.26 Dow letztlich leichter -- DAX geht deutlich fester ins Wochenende -- Gold, AIXTRON, Apple, Strategy, Autoaktien, Rüstungsaktien, Tesla, DroneShield, CoreWeave, Infineon, SpaceX im Fokus
15.10.26 Trotz KI- und Zinssorgen: DAX schließt im Plus -- US-Börsen fester -- NEL-Umsatz bricht ein -- Chip-Aktien, Tesla, Rocket Lab, SpaceX, CoreWeave, Micron, Coca-Cola, Vonovia, SAP, Gold im Fokus
14.10.26 Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt im Plus -- Dow letztlich knapp tiefer - NASDAQ sehr schwach -- ASML mit Gewinnsprung -- Netflix, KNDS, RENK, NVIDIA, SpaceX, Gold, Dell, HPE, Bitcoin im Fokus
13.10.26 DAX schließt knapp im Minus -- US-Börsen letztlich in Rot -- NEL und Rheinmetall kooperieren -- Chipaktien, UnitedHealth, Bayer, Apple, NVIDIA, SpaceX, Biogen, BioNTech, IonQ, D-Wave & Co. im Fokus
12.10.26 DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Microsoft-CEO fordert KI-Notbremse -- Amazon könnte KI-Startup übernehmen -- AMD, Micron, BioNTech, Telekom, NVIDIA, SK hynix, Samsung, Gold, VW im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.