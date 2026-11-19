Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte tiefer. Dabei eröffnete der DAX den Handel im Plus, drehte im Verlauf aber ins Minus. Dabei verlor das Barometer sogar die wichtige Marke von 26.000 Punkten wieder. Letztlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex mit Verlusten von 1,19 Prozent bei 25.736,24 Zählern in den Feierabend.

Der TecDAX zeigte sich derweil wankelmütig und notierte teilweise sogar spürbar im Plus. Allerdings rutschte auch er im Anschluss ab. Er beendete den Handel letztlich 0,78 Prozent tiefer bei 3.958,77 Einheiten. Dabei startete der deutsche Leitindex zunächst gut behauptet in den dritten Handelstag der Woche. Grundsätzlich beruhigende Quartalszahlen des KI-Riesen NVIDIA linderten die Sorgen der Anleger jedoch nur zwischenzeitlich. Der technologiearme DAX profitierte davon jedenfalls nicht. Auch rückläufige Ölpreise hellten die Stimmung nicht nachhaltig auf. Ein Grund für den Rutsch im Tagesverlauf könnten wieder aufflammende Zins- und Inflationssorgen sein. Der Blick der Anleger richtete sich zudem auf das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Russlands Machthaber Wladimir Putin . Darüber hinaus stieg die Spannung aufgrund des am Donnerstag anstehenden Börsengangs des KI-Plattformbetreibers Anthropic. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten tendierten am Mittwoch abwärts. Der EURO STOXX 50 rutschte tief in die Verlustzone, nachdem er marginal höher in den Handel eingestiegen war. Letztlich stand ein Minus von 0,86 Prozent auf 6.158,41 Punkte an der Kurstafel. Gesucht waren zuletzt abverkaufte Technologieaktien, nachdem KI-Platzhirsch NVIDIA mit starken Quartalszahlen aufwartete. Allerdings ebbte die daraus entstandene Euphorie aufgrund von zunehmenden Zins- und Inflationssorgen wieder etwas ab. Bereits jetzt blicken Investoren auf die kommenden Ereignisse: den Börsengang von Anthropic am Donnerstag sowie das Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der Dow Jones vergrößerte seine frühen Verluste und schloss 1,11 Prozent tiefer bei 50.198,05 Punkten.

Derweil fiel der technologielastigen NASDAQ Composite nach einem freundlichen Start vorübergehend in rotes Terrain, konnte sich dann aber wieder erholen. Letztlich beendete er die Sitzung 0,42 Prozent höher bei 24.429,88 Zählern. Die US-Technologiebörse NASDAQ hat sich damit nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert, und das obwohl die Anleger starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick des KI-Chipgiganten NVIDIA nicht honorierten. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. Ein Erfolg "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Teilnehmer schließen aber auch nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen. Für Entspannung sorgte ferner New Yorks Fed-Präsident John Williams, der keinen großen Zinsschritt für nötig hält. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



