DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +0,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.656 +1,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,98 +0,1%Gold5.023 +0,5%
DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus

aktualisiert 20.02.26 08:03 Uhr

TUI: Fitch bestätigt Rating "BB" und stabilen Ausblick. Opendoor weitet Verluste aus. Newmont: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochen etwas höher präsentieren.

Der DAX legt vorbörslich leicht zu.

Der TecDAX wird ebenso im Plus erwartet.

Nach einer insgesamt wenig bewegten Woche deutet sich im DAX am Freitag ein moderates Plus an. Am Mittwoch war der DAX zwischenzeitlich bis auf 25.315 Punkte gestiegen, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Die charttechnische Unterstützung bei 25.000 Punkten hielt stand. Damit bleibt der Weg in Richtung des Rekordhochs von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten grundsätzlich offen.

Allerdings ist ungewiss, wie offensiv sich Anleger vor dem Wochenende positionieren - nicht zuletzt wegen der Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran. Entsprechend ziehen die Ölpreise an. Gleichzeitig werden die Gespräche über das iranische Atomprogramm fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben innerhalb von "maximal" zehn bis 15 Tagen eine Einigung an.

NVIDIA-Aktie kaum bewegt: KI-Riese wohl vor größtem Investment der Firmengeschichte - in OpenAI
