DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochen etwas höher präsentieren. Der DAX legt vorbörslich leicht zu. Der TecDAX wird ebenso im Plus erwartet. Nach einer insgesamt wenig bewegten Woche deutet sich im DAX am Freitag ein moderates Plus an. Am Mittwoch war der DAX zwischenzeitlich bis auf 25.315 Punkte gestiegen, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Die charttechnische Unterstützung bei 25.000 Punkten hielt stand. Damit bleibt der Weg in Richtung des Rekordhochs von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten grundsätzlich offen. Allerdings ist ungewiss, wie offensiv sich Anleger vor dem Wochenende positionieren - nicht zuletzt wegen der Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran. Entsprechend ziehen die Ölpreise an. Gleichzeitig werden die Gespräche über das iranische Atomprogramm fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben innerhalb von "maximal" zehn bis 15 Tagen eine Einigung an.





Die europäischen Börsen dürften sich am Freitag etwas höher präsentieren. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich. Zum Handelsauftakt am Freitag werden die europäischen Aktienmärkte leicht im Plus erwartet. Im weiteren Tagesverlauf könnte der Verkaufsdruck jedoch wieder zunehmen - mit Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten dürfte "Risk Off" vorerst das dominierende Thema bleiben. Laut einem Bericht des Wall Street Journal zieht US-Präsident Donald Trump einen ersten, begrenzten Militärschlag gegen den Iran in Erwägung. Damit solle Teheran zur Zustimmung zu einem neuen Atomabkommen bewegt werden. Auf der Konjunkturseite stehen am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich im Fokus. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf den PCE-Preisindex aus den USA, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß zur Ausrichtung ihrer Geldpolitik.





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits tiefer und verharrte anschließend auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 49.395,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete ebenso mit moderaten Abgaben und gab auch anschließend nach. Sein Schlussstand: 22.682,73 Punkte (-0,31 Prozent). Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sowie nachlassender Schwung bei Technologiewerten setzten der Wall Street am Donnerstag zu. Die Vereinigten Staaten verlegen derzeit umfangreiche Luftstreitkräfte in die Region und verfügen dort damit über die größte militärische Präsenz seit dem Irakkrieg 2003. Washington zeigt sich grundsätzlich bereit zu einem Vorgehen gegen den Iran, auch wenn Präsident Donald Trump bislang keine Entscheidung über mögliche Militärschläge getroffen hat. Mit der Truppenverlegung erhöht die US-Regierung den Druck auf Teheran im Rahmen der laufenden Gespräche über das Atomprogramm und Fragen der Abrüstung.