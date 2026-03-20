Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027

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Der deutsche Aktienmarkt erlebte am Donnerstag einen weiteren Rückschlag. Der DAX eröffnete die Sitzung bereits mit einem kräftigen Minus und gab im Anschluss weiter deutlich nach. Dabei rutschte das Börsenbarometer sogar unter die runde Marke von 23.000 Punkten. Letztlich notierte der DAX 2,82 Prozent tiefer bei 22.839,56 Punkten.

Auch der TecDAX ging bereits schwächer in den Handel und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung mit einem Abschlag von 2,48 Prozent bei 3.471,49 Zählern. Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA setzten den DAX erneut unter Druck und drückten ihn unter die 23.000-Punkte-Marke. Der Ölpreis (Brent) stieg über 110 US-Dollar, nachdem er im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zeitweise fast 120 Dollar erreicht hatte. Die geopolitische Lage verschärft damit Inflations- und Konjunktursorgen. Gleichzeitig belastet die Fed mit einem restriktiven Kurs und unveränderten Zinsen die Märkte zusätzlich. Auch die EZB und die Bank of England lassen die Leitzinsen unverändert. "Am deutschen Aktienmarkt herrscht ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus geopolitischen Risiken und wachsenden Zinssorgen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research laut dpa. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rot. Der EURO STOXX 50 nahm den Handel schwächer auf und rutschte anschließend weiter ab. Schließlich ging er 2,14 Prozent schwächer bei 5.613,83 Einheiten in den Feierabend. Nach Angriffen auf zentrale Energieanlagen in Iran und Katar stieg der Ölpreis wieder über 110 US-Dollar und schürte Inflationssorgen. Zusätzlich sorgt die Fed mit unveränderten Zinsen und Verweis auf die unsicheren Folgen des Konflikts für Zurückhaltung. Auch die EZB und die Bank of England lassen die Leitzinsen unverändert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen reduzierten ihre teils deutlichen Verluste bis zum Handelsende. Der Dow Jones eröffnete tiefer, rutschte dann zuerst weiter ab. Im späten Handel konnte er kurz auf grünes Terrain springen. Zur Schlussglocke stand dann jedoch wieder ein Abschlag von 0,44 Prozent auf 46.021,43 Punkte an der Tafel.

Der NASDAQ Composite knickte zunächst regelrecht ein, bis er seine Verluste letztlich auf -0,28 Prozent bei 22.090,69 Zählern eingrenzte. An den Finanzmärkten sorgt das Zusammenspiel aus Geopolitik und Geldpolitik für Volatilität: Während die Ölpreise aufgrund der Eskalation im Nahen Osten zunächst auf fast 119 Dollar sprangen, drückte die Aussicht auf US-Interventionen - wie die Lockerung von Iran-Sanktionen und Reservefreigaben - die Notierungen wieder ins Minus. Parallel dazu belastet der straffe Kurs der Notenbanken die Stimmung, da US-Fed-Chef Powell Zinssenkungen vorerst ausschließt, während Signale für mögliche Zinserhöhungen der Bank of England und Inflationswarnungen der EZB den US-Dollar unter Druck setzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken