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Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027

aktualisiert 20.03.26 07:39 Uhr

Tesla: US-Behörde untersucht FSD wegen möglicher Sichtprobleme. Fuchs-Aktie: Schmierstoffhersteller erhöht Dividende. Infineon-Aktie: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung. Meta-Aktie: Tech-Riese hält VR-Welt Horizon nach Nutzerprotest teilweise offen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt erlebte am Donnerstag einen weiteren Rückschlag.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits mit einem kräftigen Minus und gab im Anschluss weiter deutlich nach. Dabei rutschte das Börsenbarometer sogar unter die runde Marke von 23.000 Punkten. Letztlich notierte der DAX 2,82 Prozent tiefer bei 22.839,56 Punkten.
Auch der TecDAX ging bereits schwächer in den Handel und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung mit einem Abschlag von 2,48 Prozent bei 3.471,49 Zählern.

Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA setzten den DAX erneut unter Druck und drückten ihn unter die 23.000-Punkte-Marke. Der Ölpreis (Brent) stieg über 110 US-Dollar, nachdem er im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zeitweise fast 120 Dollar erreicht hatte. Die geopolitische Lage verschärft damit Inflations- und Konjunktursorgen.

Gleichzeitig belastet die Fed mit einem restriktiven Kurs und unveränderten Zinsen die Märkte zusätzlich. Auch die EZB und die Bank of England lassen die Leitzinsen unverändert.

"Am deutschen Aktienmarkt herrscht ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus geopolitischen Risiken und wachsenden Zinssorgen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research laut dpa.

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