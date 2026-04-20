Nahost-Konflikt im Blick: Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Tesla weitet Robotaxi-Dienst aus -- Meta, NEL im Fokus

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Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende merklich höher. Nach einer stabilen Eröffnung legte der DAX im Anschluss klar zu - mit einem kräftigen Sprung nach oben am Nachmittag. Am Abend stand letztlich ein starker Zuwachs um 2,27 Prozent auf 24.702,24 Punkte an der Kurstafel.

Der TecDAX konnte seinen anfänglich moderaten Gewinn deutlich vergrößern und 3,08 Prozent stärker bei 3.765,52 Zähler schließen. Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus trieb am Freitag die Aktienmärkte in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert damit an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war. Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge sei wieder offen. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Zudem wird Israel nach Angaben von Präsident Donald Trump nicht mehr den Libanon angreifen. "Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte kletterten am Freitag steil nach oben. Der EURO STOXX 50 konnte nach einem negativen Start ins Plus drehen und kräftig anziehen. Schlussendlich beendete er den Handelstag 2,10 Prozent höher bei 6.057,71 Indexpunkten. Die Ölpreise sind am Freitag nach Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus deutlich gefallen. Die Straße von Hormus sei für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands "vollständig geöffnet", erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Online-Plattform x. Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich gleichlautend: Der Iran soll demnach zugesagt haben, nie wieder die Straße von Hormus zu schließen. Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent im März zeitweise bis auf knapp 120 Dollar je Barrel getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 70 Dollar je Barrel. Zunehmend rückt auch die laufende Berichtssaison in den Fokus, auch wenn der Datenkalender zum Wochenschluss nur wenige Impulse lieferte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street griffen am Freitag beherzt zu. So schloss der Dow Jones mit einem Aufschlag von 1,79 Prozent auf 49.447,43 Punkte. Er war bereits im Plus in den Handel gegangen und baute seine Gewinne im Verlauf noch deutlich aus.

Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel um starke 1,52 Prozent höher bei 24.468,48 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 24.519,51 Zählern. Auch hier hatten bereits zur Eröffnung kräftige Käufe eingesetzt, die auch während der Sitzung nicht nachließen.

Daneben kletterte auch der S&P 500 am Freitag zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 7.147,52 Punkten und schloss letztlich 1,20 Prozent höher bei 7.126,06 Zählern. Auftrieb erhielten die Aktienkurse vor dem Wochenende von der Nachricht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sackten daraufhin ab. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken