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Nahost-Konflikt im Blick: Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Tesla weitet Robotaxi-Dienst aus -- Meta, NEL im Fokus

aktualisiert 20.04.26 07:49 Uhr

Vorschlag für Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken. WACKER CHEMIE erhöht Umsatzausblick für 2026. SAP-Chef mit höchsten Gehalt der DAX-CEOs. TUI-Schiffe passieren Straße von Hormus. Filialnetz der Post wird besser - aber weiter große Lücken. Flugbetrieb bei Lufthansa wieder wie geplant angelaufen.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende merklich höher.

Nach einer stabilen Eröffnung legte der DAX im Anschluss klar zu - mit einem kräftigen Sprung nach oben am Nachmittag. Am Abend stand letztlich ein starker Zuwachs um 2,27 Prozent auf 24.702,24 Punkte an der Kurstafel.
Der TecDAX konnte seinen anfänglich moderaten Gewinn deutlich vergrößern und 3,08 Prozent stärker bei 3.765,52 Zähler schließen.

Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus trieb am Freitag die Aktienmärkte in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert damit an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge sei wieder offen. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft.

Zudem wird Israel nach Angaben von Präsident Donald Trump nicht mehr den Libanon angreifen. "Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt.

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