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Heute im Fokus

Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus

aktualisiert 20.05.26 08:49 Uhr

Ottobock weist Vorwürfe von Leerverkäufer zurück. JPMorgan geht auf Kundenfang auf deutschem Markt. Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes. Heidelberg Materials erwirbt Beteiligung an AmeriTex Pipe & Products. Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 24.293 Punkte.

Der TecDAX fällt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 3.885 Zähler.

Der Schaukelkurs im DAX setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn.

Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger am Mittwoch gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn NVIDIA enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. NVIDIA sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

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