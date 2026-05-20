Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Ottobock weist Vorwürfe von Leerverkäufer zurück. JPMorgan geht auf Kundenfang auf deutschem Markt. Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes. Heidelberg Materials erwirbt Beteiligung an AmeriTex Pipe & Products. Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nachgeben.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 24.293 Punkte.
Der TecDAX fällt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 3.885 Zähler.
Der Schaukelkurs im DAX setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn.
Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger am Mittwoch gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn NVIDIA enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. NVIDIA sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.
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An den europäischen Börsen halten sich Anleger am Mittwoch zurück.
Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der EURO STOXX 50 0,4 Prozent im Minus bei 5.830 Punkten.
Investoren warten weiter auf ein Ende der Blockade der Straße von Hormus, die für den weltweiten Ölhandel immens wichtig ist. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert.
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An den US-Börsen ging es am Dienstag nach unten.
Der Dow Jones Industrial startete nahe der Nulllinie und gab in der Folge nach. Er verabschiedete sich 0,65 Prozent tiefer bei 49.364,37 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung bereits schwächer und verharrte auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 25.870,71 Zähler (-0,84%).
Die US-Börsen schlossen am Dienstag etwas leichter. US-Präsident Donald Trump erklärte, er verzichte vorerst auf einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werteten dies als Zeichen, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran noch nicht abgebrochen sind. Gleichzeitig warnte Trump, das US-Militär sei jederzeit zu einem umfassenden Angriff bereit, sollte kein akzeptables Abkommen zustande kommen. Die Aussagen konnten die Märkte daher nur begrenzt stützen.
Belastend wirkten zudem nachlassende Dynamik bei Halbleiterwerten und Gewinnmitnahmen. Im Verlauf ließ der Verkaufsdruck allerdings etwas nach, nachdem Trump erklärte, der neue Fed-Chef Kevin Warsh könne unabhängig handeln.
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Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:47 Uhr) einen Verlust von 1,53 Prozent bei 59.625,60 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,36 Prozent auf 4.154,41 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 0,71 Prozent auf 25.613,47 Punkte ab.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Bedeutung seines Landes als verlässlicher Energielieferant in Krisenzeiten hervorgehoben. Putin unterstrich zudem die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Russland und China in angespannten Zeiten.
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