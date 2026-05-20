Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 24.293 Punkte. Der TecDAX fällt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 3.885 Zähler. Der Schaukelkurs im DAX setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn. Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger am Mittwoch gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn NVIDIA enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. NVIDIA sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen halten sich Anleger am Mittwoch zurück. Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der EURO STOXX 50 0,4 Prozent im Minus bei 5.830 Punkten. Investoren warten weiter auf ein Ende der Blockade der Straße von Hormus, die für den weltweiten Ölhandel immens wichtig ist. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Dienstag nach unten. Der Dow Jones Industrial startete nahe der Nulllinie und gab in der Folge nach. Er verabschiedete sich 0,65 Prozent tiefer bei 49.364,37 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung bereits schwächer und verharrte auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 25.870,71 Zähler (-0,84%). Die US-Börsen schlossen am Dienstag etwas leichter. US-Präsident Donald Trump erklärte, er verzichte vorerst auf einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werteten dies als Zeichen, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran noch nicht abgebrochen sind. Gleichzeitig warnte Trump, das US-Militär sei jederzeit zu einem umfassenden Angriff bereit, sollte kein akzeptables Abkommen zustande kommen. Die Aussagen konnten die Märkte daher nur begrenzt stützen. Belastend wirkten zudem nachlassende Dynamik bei Halbleiterwerten und Gewinnmitnahmen. Im Verlauf ließ der Verkaufsdruck allerdings etwas nach, nachdem Trump erklärte, der neue Fed-Chef Kevin Warsh könne unabhängig handeln. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



