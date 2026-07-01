DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 -0,2%Nas25.520 -1,4%Bitcoin56.014 -1,0%Euro1,1435 ±-0,0%Öl90,76 +3,0%Gold4.004 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Grün - kein Handel in Japan -- GameStop stockt bei eBay auf -- Telekom sichert sich Rechte für WM 2030 -- Ryanair, DroneShield, SpaceX, Samsung im Fokus
Top News
Foxconn-Aktie profitiert von angeblichem Milliardenauftrag durch Elon Musks SpaceX Foxconn-Aktie profitiert von angeblichem Milliardenauftrag durch Elon Musks SpaceX
25.000 Punkte auch am Montag außer Reichweite? DAX vorbörslich vor zähem Handelstag 25.000 Punkte auch am Montag außer Reichweite? DAX vorbörslich vor zähem Handelstag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins - kein Handel in Japan -- GameStop stockt bei eBay auf -- Telekom sichert sich Rechte für WM 2030 -- Ryanair, DroneShield, SpaceX, Samsung im Fokus

aktualisiert 20.07.26 08:39 Uhr

Foxconn-Aktie profitiert von angeblichem Milliardenauftrag durch SpaceX. adidas: Geschäft mit WM-Trikots brummt. TeamViewer: Bafin ahndet verspätete Information über Cyberangriff. Mercedes-Benz und Co.: China-Luxussteuer belastet deutsche Premium-Autobauer. Boeing: Weiterhin Engpässe bei Zulieferern. Salzgitter-Chef spricht Warnung vor Lockerung beim EU-Emissionshandel aus. Tesla will in Deutschland expandieren.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart etwas leichter eröffnen.

So notiert der DAX am Montag vorbörslich zeitweise knapp im Minus.
Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart dagegen um die Nulllinie.

Nach zwei Wochen mit Kursverlusten deutet sich für den DAX auch zum Wochenstart keine Erholung an. Das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von knapp 25.900 Punkten bleibt damit weiter außer Reichweite. Belastet worden war der deutsche Leitindex zuletzt vor allem durch die kräftige Korrektur bei zuvor stark gestiegenen KI-Aktien sowie die zunehmende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.

Im Mittelpunkt steht auch zum Wochenbeginn die Lage im Nahen Osten. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe in der Nacht fort, während Washington Medienberichten zufolge zusätzliche Kampf- und Tankflugzeuge in die Region verlegt. Parallel bombardierte das US-Militär bereits die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran, um nach eigenen Angaben Angriffe auf die strategisch wichtige Straße von Hormus zu verhindern.

Die geopolitischen Spannungen treiben den Ölpreis weiter nach oben und schüren damit Inflationssorgen. Zugleich könnten dauerhaft hohe Energiepreise den Konsum bremsen, da Haushalte mehr Geld für Kraftstoffe ausgeben müssen und weniger Spielraum für andere Ausgaben bleibt. Das könnte den Inflationsdruck zwar langfristig mindern, zugleich aber das Wirtschaftswachstum belasten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Musk-Konzern vor dem Absturz? Investor sieht gigantische Überbewertung der SpaceX-Aktie
SpaceXGameStop / eBaySamsungDroneShieldSpaceXHims & HersNetflix

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

17.07.26KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
16.07.26Iran-Konflikt: DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließt rot -- Uber übernimmt Delivery Hero -- ASML, VW, IBM, Infineon, Rüstungsaktien, NVIDIA, EVOTEC, BYD, TSMC, Samsung, SK hynix im Fokus
15.07.26DAX schließt unter 25.000-Punkte-Marke -- US-Börsen grün -- ASML hebt Umsatzziel an -- PayPal erhält Übernahmeangebot -- Nebius, SpaceX, IBM, XPeng, Microsoft, BASF, Intel, NEL, Rheinmetall im Fokus
14.07.26Nach US-Inflationsdaten: Dow schließt kaum verändert -- DAX letztlich stabil -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- Berkshire Hathaway, Commerzbank, SAP, IBM, EVOTEC, Rocket Lab, SpaceX, AMD im Fokus
13.07.26Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: US-Börsen schließen leichter -- DAX letztlich mit kleinem Plus -- SMAG enttäuscht bei IPO -- AppLovin, NVIDIA, SK hynix, Microsoft, Micron, BASF, SpaceX im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten