DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins - kein Handel in Japan -- GameStop stockt bei eBay auf -- Telekom sichert sich Rechte für WM 2030 -- Ryanair, DroneShield, SpaceX, Samsung im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart etwas leichter eröffnen. So notiert der DAX am Montag vorbörslich zeitweise knapp im Minus.

Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart dagegen um die Nulllinie. Nach zwei Wochen mit Kursverlusten deutet sich für den DAX auch zum Wochenstart keine Erholung an. Das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von knapp 25.900 Punkten bleibt damit weiter außer Reichweite. Belastet worden war der deutsche Leitindex zuletzt vor allem durch die kräftige Korrektur bei zuvor stark gestiegenen KI-Aktien sowie die zunehmende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Im Mittelpunkt steht auch zum Wochenbeginn die Lage im Nahen Osten. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe in der Nacht fort, während Washington Medienberichten zufolge zusätzliche Kampf- und Tankflugzeuge in die Region verlegt. Parallel bombardierte das US-Militär bereits die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran, um nach eigenen Angaben Angriffe auf die strategisch wichtige Straße von Hormus zu verhindern. Die geopolitischen Spannungen treiben den Ölpreis weiter nach oben und schüren damit Inflationssorgen. Zugleich könnten dauerhaft hohe Energiepreise den Konsum bremsen, da Haushalte mehr Geld für Kraftstoffe ausgeben müssen und weniger Spielraum für andere Ausgaben bleibt. Das könnte den Inflationsdruck zwar langfristig mindern, zugleich aber das Wirtschaftswachstum belasten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften am Montag vorsichtig agieren. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich zeitweise leicht ab. Weiterhin bestimmen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran das Marktgeschehen. Die anhaltenden Angriffe treiben die Ölpreise nach oben und sorgen an den Börsen für zunehmende Unsicherheit, wie die Analysten von Intouch Capital Markets betonen. Dadurch sinkt die Bereitschaft der Anleger, höhere Risiken einzugehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Vor dem Wochenende dominierten die Bären an der Wall Street. So ging der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag in den Freitagshandel und verharrte auch weiterhin in der Verlustzone. Er verabschiedete sich 0,77 Prozent schwächer bei 52.146,39 Punkten ins Wochenende.

Der technologielastige NASDAQ Composite geriet kräftig unter Druck. Nach einem ohnehin schwachen Start ging es im Verlauf sogar weiter bergab. Sein Schlussstand: 25.520,24 Indexpunkte (-1,4 Prozent). Ein erneuter Ausverkauf bei Technologiewerten ließ die Wall Street am Freitag deutlich im Minus eröffnen, womit sich die schwache Tendenz vom Vortag fortsetzte und die KI-Rally weiter an Fahrt verlor. Belastend wirkten zudem die andauernden militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran, nachdem das US-Militär in der Nacht auch zivile Ziele wie Brücken angegriffen hat, während eine Verhandlungslösung weiterhin nicht in Sicht ist. Der Dollar bewegt sich kaum, da die erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen wegen der Nahost-Spannungen durch gesunkene Erwartungen an weitere US-Zinserhöhungen neutralisiert wird. Gold fällt dagegen unter die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die eskalierende Lage zwischen den USA und dem Iran über steigende Energiepreise die Inflation befeuern und die US-Notenbank zu Zinserhöhungen zwingen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



