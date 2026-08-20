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Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Samsung und SK hynix mit starker Erholung -- Analysten immer zuversichtlicher für Dell

aktualisiert 20.08.26 08:25 Uhr

tonies steigert Umsatz dank "Toniebox 2" deutlich. Fed-Protokoll: Drei Notenbanker wollten Zinserhöhung. Ceconomy-Aktie: China droht EU-Kommission mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Deal. Nach gescheiterten Verhandlungen: Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg". JPMorgan stuft Michelin hoch.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag ohne größere Veränderung erwartet.

Der DAX bewegt sich vor Börsenstart um seinen Vortagesschluss.
Der TecDAX zeigt sich vorbörslich derweil mit leichten Gewinnen.

Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den DAX am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. In der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten sein Rekordhoch markiert. Seither mangelt es vor allem an Anschlusskäufen, während gestiegene Anleiherenditen und die infolge des Iran-Kriegs wieder höheren Ölpreise die Stimmung belasteten.

In Asien zeigten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen dagegen deutlich erholt. Etwas Rückenwind lieferte am Donnerstag ein Rückgang der Anleiherenditen, der bereits den US-Börsen zugutekam. Grund dafür war die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen auszuweiten.

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