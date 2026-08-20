DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Samsung und SK hynix mit starker Erholung -- Analysten immer zuversichtlicher für Dell
tonies steigert Umsatz dank "Toniebox 2" deutlich. Fed-Protokoll: Drei Notenbanker wollten Zinserhöhung. Ceconomy-Aktie: China droht EU-Kommission mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Deal. Nach gescheiterten Verhandlungen: Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg". JPMorgan stuft Michelin hoch.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag ohne größere Veränderung erwartet.
Der DAX bewegt sich vor Börsenstart um seinen Vortagesschluss.
Der TecDAX zeigt sich vorbörslich derweil mit leichten Gewinnen.
Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den DAX am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. In der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten sein Rekordhoch markiert. Seither mangelt es vor allem an Anschlusskäufen, während gestiegene Anleiherenditen und die infolge des Iran-Kriegs wieder höheren Ölpreise die Stimmung belasteten.
In Asien zeigten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen dagegen deutlich erholt. Etwas Rückenwind lieferte am Donnerstag ein Rückgang der Anleiherenditen, der bereits den US-Börsen zugutekam. Grund dafür war die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen auszuweiten.
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Die europäischen Aktienmärkten werden tiefer erwartet.
Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich leicht.
Europas Börsen dürften am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Das späte Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung wird als leicht falkenhaft gewertet. Im Fokus des Marktes steht jedoch weiterhin die Entwicklung an den Anleihemärkten.
Zwar brachte die Ankündigung des US-Finanzministeriums, künftig verstärkt langlaufende Treasurys zurückzukaufen, eine gewisse Entspannung - dem Dollar setzte sie jedoch kräftig zu, was die Kauflaune für europäische Aktien dämpfte. Unterdessen bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt, nachdem der ohnehin fragile Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran ausgelaufen ist. Die Zahl der täglich die Straße von Hormus passierenden Frachtschiffe ist inzwischen auf einen zweistelligen Wert gesunken - das eröffnet dem Ölpreis Aufwärtspotenzial.
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Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen.
Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 53.463,29 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite schloss unterdessen ebenfalls etwas höher und legte 0,16 Prozent auf 26.331,09 Zähler zu.
Zur Wochenmitte sorgten Meldungen aus dem Biotech-Sektor an den US-Börsen für Bewegung und deutliche Kurssprünge. Auslöser war eine erfolgreich verlaufene Gemeinschaftsstudie von Moderna und Merck & Co zu einem Impfstoff gegen Hautkrebs.
Für etwas Rückenwind am Markt sorgte eine Mitteilung des Finanzministeriums, das seine Rückkäufe von US-Staatsanleihen aufstocken will - damit soll dem Renditeanstieg am langen Ende der Zinskurve Einhalt geboten werden. In der Folge fiel die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen merklich. Noch am Tag zuvor hatte deren Zuwachs den Aktienanlegern Kopfzerbrechen bereitet.
Daneben blieb der Halbleitersektor im Fokus der Anleger, während weiter Unsicherheit bezüglich des Nahost-Konflikts herrscht. Am Abend stand außerdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung auf der Agenda, das eine überraschende Spaltung der Fed-Mitglieder offenbarte.
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An den Börsen in Asien werden am Donnerstag Gewinne eingefahren.
In Tokio steigt der Nikkei 225 zur Wochenmitte 1,28 Prozent auf 66.165,39 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland legt unterdessen der Shanghai Composite 0,28 Prozent auf 3.905,23 Zähler zu.
In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 1,14 Prozent auf 25.786,32 Punkten.
Kräftig aufwärts geht es in Südkorea, wo der KOSPI um 5,61 Prozent auf 6.834,17 Punkte klettert.
Die Entspannung am US-Anleihemarkt sorgt am Donnerstag für gute Stimmung an den ostasiatischen Börsen. Ausgelöst wurde sie durch die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkaufoperationen für langlaufende Anleihen zu verdoppeln. Mit diesem Schritt soll der Druck auf einen Markt gemindert werden, an dem die Kreditkosten zuletzt auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gestiegen waren. Nachdem die Renditen US-amerikanischer Anleihen infolge der Ankündigung gesunken sind, geben auch in Ostasien und Australien die Renditen nach.
"Was das Finanzministerium getan hat, ist im Grunde, eine kleine Atempause vom (steigenden Rendite-)Trend zu erkaufen....", so der Kommentar von Taylor Nugent, Ökonom bei der National Australia Bank. Lloyd Chan, Senior Währungsanalyst bei der MUFG Bank, ergänzt: "Auch wenn Rückkäufe allein die langfristigen Fundamentaldaten wahrscheinlich nicht verändern werden, signalisieren sie doch die Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, weiteren Renditeanstiegen entgegenzuwirken".
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