DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Samsung und SK hynix mit starker Erholung -- Analysten immer zuversichtlicher für Dell

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Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag ohne größere Veränderung erwartet. Der DAX bewegt sich vor Börsenstart um seinen Vortagesschluss.

Der TecDAX zeigt sich vorbörslich derweil mit leichten Gewinnen. Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den DAX am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. In der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten sein Rekordhoch markiert. Seither mangelt es vor allem an Anschlusskäufen, während gestiegene Anleiherenditen und die infolge des Iran-Kriegs wieder höheren Ölpreise die Stimmung belasteten. In Asien zeigten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen dagegen deutlich erholt. Etwas Rückenwind lieferte am Donnerstag ein Rückgang der Anleiherenditen, der bereits den US-Börsen zugutekam. Grund dafür war die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen auszuweiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten werden tiefer erwartet. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich leicht. Europas Börsen dürften am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Das späte Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung wird als leicht falkenhaft gewertet. Im Fokus des Marktes steht jedoch weiterhin die Entwicklung an den Anleihemärkten. Zwar brachte die Ankündigung des US-Finanzministeriums, künftig verstärkt langlaufende Treasurys zurückzukaufen, eine gewisse Entspannung - dem Dollar setzte sie jedoch kräftig zu, was die Kauflaune für europäische Aktien dämpfte. Unterdessen bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt, nachdem der ohnehin fragile Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran ausgelaufen ist. Die Zahl der täglich die Straße von Hormus passierenden Frachtschiffe ist inzwischen auf einen zweistelligen Wert gesunken - das eröffnet dem Ölpreis Aufwärtspotenzial. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 53.463,29 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite schloss unterdessen ebenfalls etwas höher und legte 0,16 Prozent auf 26.331,09 Zähler zu. Zur Wochenmitte sorgten Meldungen aus dem Biotech -Sektor an den US-Börsen für Bewegung und deutliche Kurssprünge. Auslöser war eine erfolgreich verlaufene Gemeinschaftsstudie von Moderna und Merck & Co zu einem Impfstoff gegen Hautkrebs. Für etwas Rückenwind am Markt sorgte eine Mitteilung des Finanzministeriums, das seine Rückkäufe von US-Staatsanleihen aufstocken will - damit soll dem Renditeanstieg am langen Ende der Zinskurve Einhalt geboten werden. In der Folge fiel die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen merklich. Noch am Tag zuvor hatte deren Zuwachs den Aktienanlegern Kopfzerbrechen bereitet. Daneben blieb der Halbleitersektor im Fokus der Anleger, während weiter Unsicherheit bezüglich des Nahost-Konflikts herrscht. Am Abend stand außerdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung auf der Agenda, das eine überraschende Spaltung der Fed-Mitglieder offenbarte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



