Asiens Börsen in Rot -- Schneider Electric startet sechs Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung

Am deutschen Aktienmarkt waren die Anleger nach der starken Vorwoche am Montag wieder vorsichtig geworden und nahmen Gewinne mit. So eröffnete der DAX bereits mit einem Verlust und baute diesen anschließend noch deutlich aus. Schlussendlich ging er 1,18 Prozent schwächer bei 25.319,77 Punkten in den Feierabend.

Dagegen startete der TecDAX kaum verändert und tendierte zunächst auch im weiteren Handelsverlauf seitwärts, bevor er etwas klarer auf rotes Terrain rutschte und die Sitzung 0,1 Prozent leichter bei 4.011 Zählern beendete. Die jüngste Erholungsbewegung des DAX geriet zu Beginn der neuen Handelswoche spürbar unter Druck. Im Gleichschritt mit schrumpfenden Verlusten am Ölmarkt im Tagesverlauf büßte der deutsche Leitindex an Boden ein. Damit scheiterte der am Freitag erzielte Ausbruch nach oben aus dem Abwärtstrend, den der Index im Anschluss an sein Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August eingeschlagen hatte. Neben dem anhaltend hohen Ölpreis belastet vor allem der jüngste Ausverkauf im US-Technologiesektor die Anlegerstimmung: Der NASDAQ 100 war am Freitagabend auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Zwar verzeichnet der US-Tech-Sektor am Montag auf Kursgewinne, diese dürften die Verluste vom Freitag jedoch nicht ausgleichen. Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets begründete die gedrückte Stimmung an der Wall Street mit einer wachsenden Skepsis der Investoren bezüglich der Rentabilität der enormen Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz. Dieser Trend werde durch das weiterhin hohe Ölpreisniveau zusätzlich verstärkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag kräftig nachgegeben. So begann der EURO STOXX 50 die Sitzung leichter und blieb auch im Anschluss klar in der Verlustzone. Zum Handelsschluss notierte er 0,96 Prozent im Minus bei 6.144,81 Punkten. Angesichts der eskalierenden Unruhen in Frankreich konnten sich positive Signale nicht durchsetzen. Vor allem nicht-europäische Investoren machen sich Sorgen und reduzierten ihre Engagements. Bei Anleihen schichteten Anleger in deutsche Bunds um und erweiterten dadurch den Zinsaufschlag (Spread), den Frankreich zahlen muss. Die Unruhen in Frankreich eskalierten am Wochenende weiter. Besonders auf die in sechs Monaten anstehenden Präsidentschaftswahlen könnten diese massiven Einfluss ausüben, heißt es. Ein wahrscheinlicher Wahlsieg von Rechtsaußen Marine Le Pen dürfte das Verhältnis zu Deutschland belasten, was wiederum die EU schwächt. Im Fokus standen dabei vor allem die Anleihen Frankreichs (OATs). Eine Ausweitung der Spreads gegenüber den deutschen Staatsanleihen dürfte die dortige Verschuldungslage weiter verschlechtern. "Die Unruhen selber sind den Finanzmärkten egal, aber sie machen deutlich, dass der politische Weg für weitere Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verschlossen ist", sagte ein Händler. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen versuchten sich zum Wochenstart an einer Erholung. Der Dow Jones stieg zunächst schwächer in den Handel ein, kämpfte sich im Verlauf aber nach vorn. Am Ende schloss der US-Leitindex marginal tiefer mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 51.966,60 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte unterdessen deutlicher zulegen - der Techwerteindex verabschiedete sich mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 26.430,89 Zählern in den Feierabend. Nach den jüngsten Kursverlusten – insbesondere bei Werten aus dem Segment künstliche Intelligenz – spielte sich an den US-Aktienmärkten für Montag eine Erholung ab. Begünstigt wurde das Marktumfeld durch nachgebende Anleiherenditen sowie leicht sinkende Erdölpreise, die sich allerdings weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Am Wochenende griff die Ukraine Ölinfrastruktur im russischen St. Petersburg an. Der von US-Präsident Donald Trump zuvor ausgerufene Energie-Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien verliert damit offenbar an Wirkung, nachdem Russland diesen bereits zuvor gebrochen hatte. Preisdämpfend auf Rohöl wirkt hingegen, dass Trump die Umsetzung der meisten vom US-Kongress beschlossenen Russland-Sanktionen gestoppt hat. Im KI-Sektor beruhigte sich die Lage nach den jüngsten Verkäufen wieder etwas, wenngleich die Unsicherheiten bezüglich hoher Finanzierungskosten für den KI-Boom bestehen bleiben. Von Swissquote hieß es dazu, dass Investoren vor allem eine stärkere Monetarisierung benötigen – sprich den Nachweis, dass die Einnahmen durch KI-Anwendungen mit den hohen Investitionsausgaben Schritt halten können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



