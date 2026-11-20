Am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt weiter bergab gehen. Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Verlustzone.

Der TecDAX wird ebenfalls mit deutlichen Abschlägen erwartet. Auch zum Wochenschluss steht dem DAX angesichts der trüben Stimmung an den internationalen Märkten wohl ein spürbares Minus bevor. In New York hatten die Indizes am Donnerstagabend weiter nachgegeben, obwohl Anthropic einen Börsengang der Superlative hingelegt hatte. In Asien setzte sich die Verkaufswelle fort, besonders an den stark von Technologiewerten geprägten Märkten in Japan, Taiwan und Südkorea. Für den deutschen Leitindex bedeutet das eine Fortsetzung der Talfahrt, die nach dem Rekordhoch der Vorwoche eingesetzt hat. Das Minus seit diesem Hoch dürfte nun auf sieben Prozent anwachsen. Charttechnisch hat der DAX bereits wichtige kurz- und mittelfristige Durchschnittslinien nach unten durchbrochen. Als nächstes droht ihm der Bruch der langfristig bedeutsamen 200-Tage-Linie, die knapp unterhalb von 25.000 Punkten und damit nahe der nächsten runden Tausendermarke liegt. “Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe”, erklärte Chris Weston, der bei der Pepperstone Group das Research leitet. Statt der von einigen Investoren womöglich erhofften Jahresendrally erleben die Märkte damit das genaue Gegenteil. Auf Jahressicht würde das Plus des DAX am Freitag nach jetzigem Stand auf nur noch 2,6 Prozent zusammenschmelzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte stehen am Freitag vor einem deutlich schwächeren Handelsbeginn. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich tief im Minus. Händler rechnen damit, dass die Turbulenzen im Umfeld des Anthropic-Börsengangs in den USA die Kurse noch einige Zeit kräftig schwanken lassen. Investoren weltweit hätten Positionen in ihren Depots auflösen müssen, um Raum für die Rekordemission zu schaffen. Für die weitere Marschrichtung kommt es nicht zuletzt darauf an, wie sich die Erwartungen an die künftige Zinsentwicklung verändern. Neue Anhaltspunkte dazu könnten die deutschen Erzeugerpreise liefern. Prognosen zufolge sind sie im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent gestiegen. Das wäre ein erneut spürbarer Anstieg, nachdem die Jahresrate im September bei 6,7 Prozent gelegen hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Dow Jones rutschte um 2,19 Prozent auf 49.096,58 Punkte ins Minus.

Derweil ging der technologielastige NASDAQ Composite ebenfalls mit einem kräftigen Abschlag von 2,25 Prozent bei 23.879,20 Zählern in den Feierabend. Für Technologieanleger stand ein Groß-Ereignis im Mittelpunkt: der Handelsstart von Anthropic in den USA. Mit einem Emissionserlös von 107,3 Milliarden US-Dollar gelang dem Entwickler des KI-Assistenten Claude der größte Börsengang aller Zeiten. Erstmals wurde damit ein reines KI-Labor an der Börse notiert, was dem OpenAI-Rivalen eine Signalwirkung für den gesamten Sektor verleiht. Schon der am Vorabend festgelegte Ausgabepreis fiel höher aus als erwartet, der Erstkurs lag dann nochmals deutlich höher. Am Ende schloss die Aktie zweistellig im Plus. Nicht alle Beobachter teilten die Euphorie. Laut dpa-AFX sagte Timo Emden vom Broker CapTrader: „KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft.“ Genau darin sieht er ein Risiko: Sollten Enthusiasmus und die Furcht, eine Chance zu versäumen, bei Investitionen schwerer wiegen als die Fundamentaldaten, rät Emden zu äußerster Zurückhaltung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



