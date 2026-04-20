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Asiens Börsen mehrheitlich in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab --

aktualisiert 21.04.26 07:11 Uhr

Amazon mit weiterem Invest in Anthropic.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex erlitt zum Wochenstart Verluste.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits tiefer und verharrte anschließend in der Verlustzone. Er verließ den Handel mit einem Minus von 1,15 Prozent bei 24.417,80 Zählern.
Der TecDAX notierte ebenfalls deutlich schwächer, nachdem er bereits leichter in den Tag gestartet war. Er verabschiedete sich 1,34 Prozent niedriger bei 3.715,24 Punkten.

Die positive Stimmung vom Freitag ist zum Wochenstart verflogen. Nachdem Berichte über eine Öffnung der Straße von Hormus den DAX vor dem Wochenende noch deutlich angetrieben hatten, geriet der Index am Montag wieder unter Druck. Auslöser war die erneute Sperrung der wichtigen Handelsroute durch den Iran. Zusätzlich belastet ein Zwischenfall, bei dem US-Streitkräfte einen iranischen Frachter attackierten, nachdem dieser laut US-Angaben versucht hatte, die Seeblockade zu durchbrechen.

Parallel dazu blieben die diplomatischen Aussichten trüb: Kurz vor Ablauf der Waffenruhe sieht Teheran laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen" mit den USA.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners fasste die Lage so zusammen: "Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig". Zudem betonte er: "Die Situation in der Straße von Hormus bleibt unübersichtlich. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wann die USA und der Iran wieder miteinander reden werden." Insgesamt dürfte die Phase erhöhter Unsicherheit anhalten und eine Entspannung an den Energiemärkten weiter auf sich warten lassen.

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