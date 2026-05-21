Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX tritt wohl auf der Stelle -- Nikkei springt kräftig an, China-Börsen stabil -- Bund plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS -- SpaceX mit Milliardenverlust

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Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Der DAX hatte noch am Vortag 1,38 Prozent höher bei 24.737,24 Punkten geschlossen. Der TecDAX fiel anfänglich ebenso und kletterte im weiteren Verlauf auf grünes Terrain, wo er den Tag auch beendete. Er gewann letztlich 1,38 Prozent auf 3.954,89 Zähler. Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 7 Punkte tiefer auf 24.730 Punkte. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns NVIDIA erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der NASDAQ 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. Der KI-Riese überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat NVIDIA in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Der Experte sieht bei den Anlegern aber weiter gewisse Bedenken, beispielsweise hinsichtlich des Geschäfts mit modularen Rechenzentrumsarchitekturen (XPU). Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen stehen vor einem kaum veränderten Handelsstart. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag bei 5.973,56 Punkten geschlossen (+2,09 Prozent). Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Die mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen von NVIDIA sind zwar deutlich über den Erwartungen ausgefallen, dennoch gab die Aktie im nachbörslichen US-Handel etwas nach. Einige Marktteilnehmer hatten beim Ausblick offenbar mehr erwartet. Auch hatte die NVIDIA-Phantasie bereits im Vorfeld der Zahlen eine Rally bei Chip-Aktien ausgelöst, viel Positives war also bereits eingepreist. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zieht der Ölpreis am Morgen wieder leicht an, auch mit den Renditen geht es wieder etwas nach oben. Keine wirkliche Überraschung enthielt das Protokoll der US-Notenbank. Die Geldpolitiker haben die Frage, ob die Zinsen gesenkt werden sollten, so gut wie ad acta gelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 50.009,78 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging daneben 1,54 Prozent höher bei 26.270,36 Zählern in den Feierabend. Mit großer Spannung wurde die Vorlage der Quartalszahlen und des Geschäftsausblicks von Chipkonzern NVIDIA erwartet, die US-nachbörslich veröffentlicht wird. Unterstützt wurde die vorsichtig positive Stimmung vor allem durch Aufschläge bei Halbleiterwerten. "Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", erklärte Technologie-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf NVIDIA laut der Deutschen Presse-Agentur. Im Fokus der Anleger dürfte insbesondere die Umsatzprognose für den Zeitraum von April bis Juni stehen. Analysten rechnen laut dem inoffiziellen Marktkonsens dabei mit Erlösen von rund 87 Milliarden US-Dollar. Daneben stützten fallende Ölpreise nach einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, wonach innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 26 Schiffe in Abstimmung mit den Revolutionsgarden die Straße von Hormus passiert haben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



