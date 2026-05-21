DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +1,5%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.964 +0,5%Euro1,1619 -0,1%Öl105,9 +0,7%Gold4.522 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX tritt wohl auf der Stelle -- Nikkei springt kräftig an, China-Börsen stabil -- Bund plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS -- SpaceX mit Milliardenverlust
Top News
TKMS-Aktie im Blick: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS TKMS-Aktie im Blick: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS
Evonik-Aktie: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung Evonik-Aktie: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX tritt wohl auf der Stelle -- Nikkei springt kräftig an, China-Börsen stabil -- Bund plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS -- SpaceX mit Milliardenverlust

aktualisiert 21.05.26 07:40 Uhr

AT&S streicht erneut die Dividende. Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab. E.ON platziert grüne Anleihe. United-Internet-Marke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich kaum verändert.

Der DAX hatte noch am Vortag 1,38 Prozent höher bei 24.737,24 Punkten geschlossen.

Der TecDAX fiel anfänglich ebenso und kletterte im weiteren Verlauf auf grünes Terrain, wo er den Tag auch beendete. Er gewann letztlich 1,38 Prozent auf 3.954,89 Zähler.

Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 7 Punkte tiefer auf 24.730 Punkte.

Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns NVIDIA erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der NASDAQ 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. Der KI-Riese überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat NVIDIA in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Der Experte sieht bei den Anlegern aber weiter gewisse Bedenken, beispielsweise hinsichtlich des Geschäfts mit modularen Rechenzentrumsarchitekturen (XPU).

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

TKMS-Aktie im Blick: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS
KNDSE.ONDeutsche TelekomSpaceXSamsungNVIDIAÖlmarkt

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

20.05.26NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
19.05.26Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- Wall Street letztlich tiefer -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- Intel, ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA im Fokus
18.05.26US-Angriff auf Iran vorerst abgewendet: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt fester -- Berkshire Hathaway setzt im 1. Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
15.05.26Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
14.05.26DAX letztlich stärker -- Wall Street schließt höher -- Cerebras-IPO -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten