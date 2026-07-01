DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Fitch sieht DHL weiter auf Kurs -- Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus -- Micron, Zalando im Fokus
HHLA senkt Gewinnprognose. Novartis: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Prognose bestätigt. Jungheinrich: Bafin leitet Prüfung des Halbjahresabschlusses ein. Daimler Truck-CEO warnt vor wachsender Konkurrenz aus China. Airbus: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC. KNDS: Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen mit Management und Belegschaft.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten.
So tendiert der DAX vorbörslich zeitweise seitwärts.
Der TecDAX ging am Montag kaum verändert bei 3.772 Zählern in den Feierabend.
Trotz des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran wird der DAX am Dienstag mit nur wenig Bewegung erwartet. Nachdem der deutsche Leitindex in den vergangenen beiden Wochen Verluste verzeichnet hatte, zeigte er sich zum Wochenauftakt wieder stabil. Auch am Dienstag dürfte sich dieses Bild zunächst fortsetzen. Zwar gibt es Berichten zufolge neue diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die militärischen Angriffe dauern jedoch weiterhin an.
"Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Nach Einschätzung des Experten hat sich der DAX zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 24.700 und 25.100 Punkten eingependelt. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen."
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Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich auch am Dienstag zurückhalten.
Der EURO STOXX 50 pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.
Für die europäischen Aktienmärkte zeichnet sich am Dienstag ein weitgehend unveränderter Auftakt ab. Der Handel dürfte zunächst erneut von Zurückhaltung geprägt sein. Belastend wirken die eingetrübte Stimmung rund um den KI-Sektor sowie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen. Gleichzeitig gewinnt die Berichtssaison in Europa an Dynamik.
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An der Wall Street ging es nach den Verlusten vor dem Wochenende am Montag auf rotes Terrain.
Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Abschlag von 0,59 Prozent bei 51.841,28 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite musste seine Gewinne komplett abgeben, am Ende stand noch ein leichtes Minus von 0,05 Prozent auf 25.508,07 Zähler,
Dank der andauernden Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran sowie des weiterhin hohen Ölpreisniveaus spielte sich an der Wall Street ein unsicherer Auftakt in die neue Handelswoche ab. Marktteilnehmer werteten dies jedoch als leichte Gegenbewegung nach den teils deutlichen Verlusten vom Freitag. Zudem rückt die US-Berichtssaison zunehmend in den Mittelpunkt des Geschehens, wobei das Hauptaugenmerk vor allem auf den anstehenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor liegt.
Am Rohstoffmarkt stiegen die Ölpreise im Handelsverlauf zwar zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Juni, gaben einen Teil ihrer Gewinne jedoch wieder ab. Auslöser für die leichte Entspannung waren Äußerungen aus dem Iran, weiterhin an einer diplomatischen Lösung festzuhalten und entsprechende Vermittlungsvorschläge zu prüfen, was am Markt Hoffnung auf eine mögliche Deeskalation schürt.
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Mit überwiegend positiven Vorzeichen notieren die Börsen in Fernost am Dienstag.
Der Nikkei 225 gewinnt zeitweise 2,5 Prozent auf 65.745,97 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite steigt um 0,9 Prozent auf 3.830,36 Indexpunkte.
Etwas tiefer präsentiert sich unterdessen der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 0,28 Prozent auf 25.073,89 Zähler abgibt.
An den Börsen in Ostasien überwiegen am Dienstag die Kursgewinne. Für Rückenwind sorgen nach Händlerangaben leicht nachgebende Ölpreise, die auf neue Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt zurückzuführen sind. Demnach sollen internationale Vermittler am Montag erneut Gespräche über einen Waffenstillstand angestoßen haben. Katar habe dabei eine zehntägige Feuerpause zwischen den USA und dem Iran sowie die Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus vorgeschlagen. Ob beide Seiten einem solchen Vorstoß zustimmen, ist jedoch offen. Ein bereits Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand war Anfang dieses Monats wieder gebrochen worden.
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