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Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Fitch sieht DHL weiter auf Kurs -- Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus -- Micron, Zalando im Fokus

aktualisiert 21.07.26 07:49 Uhr

HHLA senkt Gewinnprognose. Novartis: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Prognose bestätigt. Jungheinrich: Bafin leitet Prüfung des Halbjahresabschlusses ein. Daimler Truck-CEO warnt vor wachsender Konkurrenz aus China. Airbus: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC. KNDS: Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen mit Management und Belegschaft.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten.

So tendiert der DAX vorbörslich zeitweise seitwärts.
Der TecDAX ging am Montag kaum verändert bei 3.772 Zählern in den Feierabend.

Trotz des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran wird der DAX am Dienstag mit nur wenig Bewegung erwartet. Nachdem der deutsche Leitindex in den vergangenen beiden Wochen Verluste verzeichnet hatte, zeigte er sich zum Wochenauftakt wieder stabil. Auch am Dienstag dürfte sich dieses Bild zunächst fortsetzen. Zwar gibt es Berichten zufolge neue diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die militärischen Angriffe dauern jedoch weiterhin an.

"Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Nach Einschätzung des Experten hat sich der DAX zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 24.700 und 25.100 Punkten eingependelt. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen."

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