DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Fitch sieht DHL weiter auf Kurs -- Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus -- Micron, Zalando im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. So tendiert der DAX vorbörslich zeitweise seitwärts.

Der TecDAX ging am Montag kaum verändert bei 3.772 Zählern in den Feierabend. Trotz des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran wird der DAX am Dienstag mit nur wenig Bewegung erwartet. Nachdem der deutsche Leitindex in den vergangenen beiden Wochen Verluste verzeichnet hatte, zeigte er sich zum Wochenauftakt wieder stabil. Auch am Dienstag dürfte sich dieses Bild zunächst fortsetzen. Zwar gibt es Berichten zufolge neue diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die militärischen Angriffe dauern jedoch weiterhin an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Nach Einschätzung des Experten hat sich der DAX zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 24.700 und 25.100 Punkten eingependelt. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich auch am Dienstag zurückhalten. Der EURO STOXX 50 pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie. Für die europäischen Aktienmärkte zeichnet sich am Dienstag ein weitgehend unveränderter Auftakt ab. Der Handel dürfte zunächst erneut von Zurückhaltung geprägt sein. Belastend wirken die eingetrübte Stimmung rund um den KI-Sektor sowie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen. Gleichzeitig gewinnt die Berichtssaison in Europa an Dynamik. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es nach den Verlusten vor dem Wochenende am Montag auf rotes Terrain. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Abschlag von 0,59 Prozent bei 51.841,28 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite musste seine Gewinne komplett abgeben, am Ende stand noch ein leichtes Minus von 0,05 Prozent auf 25.508,07 Zähler, Dank der andauernden Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran sowie des weiterhin hohen Ölpreisniveaus spielte sich an der Wall Street ein unsicherer Auftakt in die neue Handelswoche ab. Marktteilnehmer werteten dies jedoch als leichte Gegenbewegung nach den teils deutlichen Verlusten vom Freitag. Zudem rückt die US-Berichtssaison zunehmend in den Mittelpunkt des Geschehens, wobei das Hauptaugenmerk vor allem auf den anstehenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor liegt. Am Rohstoffmarkt stiegen die Ölpreise im Handelsverlauf zwar zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Juni, gaben einen Teil ihrer Gewinne jedoch wieder ab. Auslöser für die leichte Entspannung waren Äußerungen aus dem Iran, weiterhin an einer diplomatischen Lösung festzuhalten und entsprechende Vermittlungsvorschläge zu prüfen, was am Markt Hoffnung auf eine mögliche Deeskalation schürt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



