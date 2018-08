Asiens Börsen fester -- Klage gegen Google in USA -- Trump dämpft Hoffnung auf Entspannung im Handelstreit

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester.

Als Unterstützung entpuppte sich die augenscheinliche Entspannung im US-amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. "Mit dem geplanten Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in der kommenden Woche lebt die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit weiter", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners.

Die europäischen Börsen bewegten sich am Montag in der Gewinnzone.

Aufgrund der Hoffnungen der Anleger bezüglich der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt setzten die US-Börsen ihren Anstieg am Montag teilweise fort. Zudem stand das bevorstehende Treffen der Notenbanker im Blick - hier gilt das Interesse Aussagen zu volkswirtschaftlichen Folgen der Handelsstreitigkeiten. Negative Impulse Streit zwischen den USA und der Türkei wurden zum Wochenstart zunächst ausgeblendet.

Der Dow Jones gewann zum Börsenstart 0,23 Prozent auf 25.727,70 Punkte und verteidigte die Gewinnzone auch im Handelsverlauf weiter. Zum Handelsende fuhr der Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 25.758,69 Punkte ein. Der NASDAQ Composite eröffnete indes ebenfalls 0,23 Prozent höher bei 7.834,37 Zählern, fiel im Verlauf aber etwas zurück. Dennoch schafften die Techwerte zum Handelsende ein kleines Plus und verabschiedeten sich 0,06 Prozent fester bei 7.821,01 Indexpunkten.

Am Dienstag dominieren an den Aktienmärkten in Fernost die Bullen.

In Tokio legt der Nikkei 225 derzeit (06:50 Uhr MESZ) 0,15 Prozent auf 22.231,80 Punkte zu.

Der Shanghai Composite weist ein Plus von 1,43 Prozent auf 2.737,13 Zähler aus, während der Hang Seng in Hongkong 0,48 Prozent auf 27.729,63 Punkte gewinnt.

Die Vorgaben aus den USA sorgen in Asien für Rückenwind. Im Fokus der Anleger stehen die anstehenden Gespräche in Washington. Hier soll eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gefunden werden. Allerdings hat bereits US-Präsident Donald Trump in einem Interview betont, dass er nicht auf eine schnelle Beilegung des Streits glaube.

