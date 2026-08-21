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Heute im Fokus

DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Fielmann senkt Prognose -- Micron, Gold, Metaplanet, SpaceX, Samsung, VW, Tesla, CTS Eventim im Fokus

aktualisiert 21.08.26 09:04 Uhr

DSM-Firmenich reicht Patentklage gegen chinesische Unternehmen ein. Siemens-Healthineers-CEO kritisiert Anspruchshaltung deutscher Wirtschaftsführer. Fresenius senkt erneut Anteil an FMC. JD.com bei Übernahme von Ceconomy zu Zugeständnissen bereit. Roche-Tochter Genentech baut US-Produktionskapazitäten aus.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex eröffnet den Handel am Freitag richtungslos.

Der DAX gewinnt zu Beginn minimale 0,06 Prozent auf 25.998,95 Punkte.
Der TecDAX startet unterdessen etwas deutlicher in der Gewinnzone.

Nach vier schwächeren Handelstagen kommt der DAX am Freitag zunächst kaum vom Fleck. In der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. In dieser Woche geriet der Index zwischenzeitlich jedoch rund zwei Prozent unter Druck. Am Vortag schloss er bei 25.914 Punkten und konnte damit zumindest seine 21-Tage-Linie verteidigen. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt trotz der jüngsten Korrektur somit vorerst intakt. Aus Asien kommen am Freitagmorgen derweil keine eindeutigen Signale.

Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem "geordneten Rückzug" der Anleger, die zunehmend unter der höheren Volatilität am Anleihemarkt litten. Damit rückt die mit Spannung erwartete Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen in den Mittelpunkt. "Bleibt die erhoffte Nachfrage der Investoren aus, dürfte dies den Stress im Bondmarkt weiter verschärfen und den Druck auf den DAX gnadenlos erhöhen", warnt der Experte.

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