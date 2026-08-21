DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Fielmann senkt Prognose -- Micron, Gold, Metaplanet, SpaceX, Samsung, VW, Tesla, CTS Eventim im Fokus

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Der deutsche Leitindex eröffnet den Handel am Freitag richtungslos. Der DAX gewinnt zu Beginn minimale 0,06 Prozent auf 25.998,95 Punkte.

Der TecDAX startet unterdessen etwas deutlicher in der Gewinnzone. Nach vier schwächeren Handelstagen kommt der DAX am Freitag zunächst kaum vom Fleck. In der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. In dieser Woche geriet der Index zwischenzeitlich jedoch rund zwei Prozent unter Druck. Am Vortag schloss er bei 25.914 Punkten und konnte damit zumindest seine 21-Tage-Linie verteidigen. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt trotz der jüngsten Korrektur somit vorerst intakt. Aus Asien kommen am Freitagmorgen derweil keine eindeutigen Signale. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem "geordneten Rückzug" der Anleger, die zunehmend unter der höheren Volatilität am Anleihemarkt litten. Damit rückt die mit Spannung erwartete Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen in den Mittelpunkt. "Bleibt die erhoffte Nachfrage der Investoren aus, dürfte dies den Stress im Bondmarkt weiter verschärfen und den Druck auf den DAX gnadenlos erhöhen", warnt der Experte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten beginnen den Handel zum Wochenschluss kaum verändert. Der EURO STOXX 50 tendiert zu Beginn seitwärts. Die Anleger halten sich weiterhin zurück. Grund dafür sind unter anderem Zweifel an den Plänen des US-Finanzministeriums für mögliche Anleiherückkäufe. "Widersprüchliche Berichte über den Status der Straße von Hormus und schwindende Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch bleiben die Hauptquelle der Unsicherheit", erklärt Paolo Broccardo von BankPro. "Gleichzeitig haben die USA angekündigt, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu verschärfen, was das Risiko zusätzlicher Spannungen in der Region schürt", fügt er hinzu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bären. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,32 Prozent tiefer bei 52.759,21 Punkten. Er war anfangs nur leicht schwächer in den Handelstag gegangen und hatte seine Verluste dann im Verlauf deutlich ausgeweitet.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 26.067,17 Punkten. Er hatte bereits zum Start klar nachgegeben und war anschließend ebenfalls noch tiefer in den roten Bereich gerutscht. Die von Anlegern mit Enttäuschung quittierten Zahlen von Walmart belasteten am Donnerstag den US-Aktienmarkt. Läuft das Geschäft des Handelsriesen schwächer, nährt das regelmäßig Zweifel am Konsumverhalten der Amerikaner - und der private Verbrauch zählt zu den tragenden Stützen der US-Konjunktur. Für zusätzlichen Gegenwind sorgten am Donnerstag auch die abermals anziehenden Ölpreise sowie höhere Anleiherenditen. Zugleich überschritt die Staatsverschuldung der USA erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar. Am Ölmarkt dominierte weiterhin der Iran-Krieg das Geschehen: Angesichts ausbleibender Fortschritte in den Gesprächen mit Teheran hatte US-Präsident Donald Trump dem Land mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht. Rückenwind gab es hingegen für börsennotierte Krypto-Handelsplattformen: Angesichts der weiter kletternden Kurse digitaler Währungen legten Titel wie Coinbase und Strategy zu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



