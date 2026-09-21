DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen in Grün -- VW senkt Prognose deutlich -- Vonovia, Alphabet, SAP, Deutsche Telekom im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird mit einer positiven Eröffnung erwartet. Der DAX sowie der TecDAX wird leicht im Plus erwartet. Positiver Rückenwind aus Asien und sinkende Ölpreise dürften den DAX zu Wochenbeginn stützen. Damit erhält der Index die Chance, sich an seiner 100-Tage-Linie zu fangen, nachdem er am Freitag mit 25.285 Punkten ein Tief erreicht hatte. Diese Marke bot dem DAX bereits am noch schwächeren Dienstag Halt. Nach seinem Höchststand von 26.618 Punkten blickt der Leitindex mittlerweile auf drei verlustreiche Wochen zurück. Trotz der spürbaren Preissenkungen beim Öl bleiben die geopolitischen Vorgaben aus dem Nahen Osten unübersichtlich. Zwar deutete der oberste Sicherheitskoordinator des Iran am Wochenende die Bereitschaft an, den Konflikt mit den USA auf Basis des Rahmenabkommens vom Juni beizulegen, gleichzeitig sprach das Militär jedoch erneut Drohungen gegen die USA und deren Verbündete aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften sich an einer Erholung versuchen. Der EURO STOXX 50 wird mit einer freundlichen Tendenz erwartet. An den europäischen Aktienmärkten deutet sich zum Wochenauftakt am Montag nach den Kursverlusten vom Freitag eine Erholung mit steigenden Notierungen an. Positiver Rückenwind kommt vor allem von den sinkenden Rohölpreisen. Von einer nachhaltigen Entspannung an den Finanzmärkten kann jedoch nicht gesprochen werden, da die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen weiterhin auf der kritischen Marke von 5,0 Prozent verharren. Zudem bleibt abzuwarten, wie der französische Aktienmarkt auf die Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs durch die Ratingagentur Scope von „AA-“ auf „A+“ (mit stabilem Ausblick) reagiert. Auch die innenpolitische Lage in Deutschland sorgt für Aufmerksamkeit. Bei den Landtagswahlen entschied Die Linke die Wahl in Berlin vor der CDU für sich, während in Mecklenburg-Vorpommern die AfD vor der SPD siegte. Da die CDU im künftigen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr vertreten ist, dürfte der Druck auf den Reformkurs von Bundeskanzler Merz zunehmen. Laut QC Partners könnten sich etwaige bundespolitische Konsequenzen dieser Wahlergebnisse auch auf Aktienkurse und Zinsen auswirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verlor zum Sitzungsende 0,18 Prozent auf 51.682,64 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite kehrte nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone zurück und verbesserte sich schlussendlich um 0,39 Prozent auf 26.522,55 Zähler. Die US-Börsen haben eine turbulente Woche am Freitag uneinheitlich beendet. Belastend wirkten vor allem Renditen von mehr als fünf Prozent bei US-Staatsanleihen sowie der weiterhin hohe Ölpreis, der Inflations- und Zinssorgen schürte. Rückenwind kam dagegen aus dem Halbleitersektor, dessen Kursgewinne stärkere Verluste am Gesamtmarkt verhinderten. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwoch beschäftigen sich Anleger verstärkt mit der Frage, ob weitere geldpolitische Straffungen folgen könnten. Für zusätzliche Schwankungen sorgte der große Verfallstag an den Terminbörsen, während viele Marktteilnehmer angesichts der geopolitischen Risiken vor dem Wochenende vorsichtig agierten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



