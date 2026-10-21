DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Netflix mit starken Zahlen -- Musk prüft Zusammenschluss von SpaceX und Tesla -- adidas hebt Ausblick an -- QIAGEN, LEG im Folus

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch voraussichtlich zu. Eine Stunde vor Handelseröffnung klettert der DAX um 0,3 Prozent auf 25.384 Punkte.

Auch der TecDAX legt vorbörslich um 0,3 Prozent auf 4.026 Zähler zu. Die positive Tendenz fußt vor allem auf der Entwicklung von KI-Werten, die wieder positiver wird. SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte notierten am Dienstag etwas tiefer. So startete der EURO STOXX 50 leichter in den Handel und fiel im Anschluss deutlicher ins Minus. Das Barometer rückte im Späthandel jedoch etwas an die Nulllinie heran. So ging er mit moderaten Abschlägen von 0,34 Prozent bei 6.123,95 Punkten aus dem Handel. Europas Börsen haben sich am Dienstag im Verlauf des Nachmittags stabilisiert - trotz eines schwierigen geopolitischen Umfelds. Rückenwind kam von Kursgewinnen in New York und sinkenden Ölpreisen. Marktteilnehmer sahen darin eine Reaktion auf neu aufkeimende Friedenshoffnungen im Nahen Osten. Gerüchten zufolge arbeiten Katar und Pakistan als Vermittler an einem Kompromiss, der die Forderungen Washingtons und Teherans gleichermaßen berücksichtigen soll. Die Hoffnungen gelten allerdings als vage, offizielle Bestätigungen stehen noch aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneins. Der Dow Jones rückte nach einem stabilen Start spürbar ins Plus vor und schloss 1,02 Prozent höher bei 52.497,42 Punkten.

Etwas zurückhaltender zeigte sich derweil der technologielastige NASDAQ Composite: Er konnte seine anfänglichen Verluste weitgehend abschütteln und beendete den Handelstag nur mit einem kleinen Abschlag von 0,02 Prozent bei 26.424,82 Zähler. Plötzlich sinkende Ölpreise bescherten der Wall Street am Dienstag im Verlauf einen Stimmungsumschwung. Selbst der Technologiesektor, der zuvor noch mit deutlichen Abschlägen gehandelt worden ist, lässt sich anstecken und präsentierte sich stabil. Die extreme Volatilität im Technologiesektor könnte kurzfristig eine Fortsetzung finden. "Ich denke, uns stehen einige turbulente Tage bevor, wenn wir auf die Quartalszahlen der großen Technologie-Unternehmen zusteuern, die von sehr bedeutenden Wahlen umrahmt sind", blickt CEO Daniel Newman von Futurum bereits voraus - auch auf die Zwischenwahlen in den USA. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



