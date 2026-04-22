DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus

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Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch mit leicht positiver Tendenz erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls etwas fester starten. Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte eine Seitwärtsbewegung auf erhöhtem Niveau fortsetzen. Die überraschend verlängerte Waffenruhe im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgt dabei kaum für neue Impulse. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die Feuerpause auf unbestimmte Zeit auszudehnen und zunächst auf weitere Angriffe zu verzichten, bis Teheran einen abgestimmten Vorschlag zur Konfliktlösung vorlege. Die Seeblockade iranischer Häfen soll jedoch weiter gelten. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach davon, dass sich die Phase des Abwartens verlängere. Direkte Gespräche seien vorerst nicht vorgesehen, auch wenn die Waffenruhe formal bestehen bleibe. Eine Annäherung zwischen beiden Seiten sei damit nicht erkennbar, gleichzeitig sei aber auch keine neue Eskalation zu beobachten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften zur Wochenmitte leicht zulegen. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich freundlich. Die Anleger agieren vorsichtig, da die Lage im Nahen Osten weiterhin unsicher bleibt. Die für Islamabad angekündigten Gespräche zwischen den USA und dem Iran kamen letztlich nicht zustande, was die Zurückhaltung zusätzlich verstärkt. Auch an der Wall Street zeigte sich zunächst Schwäche, die sich jedoch kurz nach Börsenschluss wieder teilweise ausglich. Analyst Michael Brown von Pepperstone führt dies auf eine Mitteilung von US-Präsident Trump zurück, in der eine zeitlich unbegrenzte Verlängerung der Waffenruhe in Aussicht gestellt wurde. Brown geht davon aus, dass die öffentlichen Äußerungen beider Seiten derzeit vor allem taktischer Natur sind und eher der Positionierung in möglichen Verhandlungen dienen. Solange kein erneuter Eskalationsschub erkennbar sei, bleibe das Marktumfeld grundsätzlich gestützt und Rücksetzer könnten weiterhin auf Kaufinteresse treffen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Dienstag schwächer. So eröffnete der Dow Jones die Sitzung mit einem Plus, fiel aber im Verlauf unter die Nulllinie und beendete die Sitzung schließlich 0,59 Prozent tiefer bei 49.149,38 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke Prozent fester. Im Verlauf schmolzen die moderaten Gewinne jedoch dahin, letztlich ging es 0,59 Prozent abwärts auf 24.259,96 Zähler. Die Frist für das Auslaufen der Waffenruhe am Mittwoch rückte näher und neue Signale zu möglichen Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran fehlten. Unklar bleibt, ob beide Seiten überhaupt an den Verhandlungstisch zurückkehren. "Die Arbeitshypothese der meisten Marktteilnehmer ist, dass wir eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe sehen werden", beschrieb Marktstratege Michael Brown von Pepperstone die aktuelle Stimmung. Beide Konfliktparteien hätten ein Interesse an einem Kriegsende, weshalb "die markige Rhetorik und die Schlagzeilen, die wir weiterhin hören, größtenteils darauf ausgerichtet, Verhandlungsspielraum zu gewinnen, statt den Konflikt erneut zu eskalieren". Neben der geopolitischen Lage richtete sich der Blick der Investoren auch auf die künftige US-Geldpolitik. Der von Donald Trump nominierte Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank, Kevin Warsh, stellte sich im Senat den Fragen des Bankenausschusses. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken