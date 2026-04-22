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Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus

aktualisiert 22.04.26 08:16 Uhr

Musk zementiert Stimmrechte vor Rekord-IPO der SpaceX-Aktie - Das müssen Anleger wissen. ABB: Umsatzsprung im Startquartal - Prognose erhöht. Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen. Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Salzgitter erhöht nach starkem Quartal Prognosen für Gesamtjahr.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls etwas fester starten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte eine Seitwärtsbewegung auf erhöhtem Niveau fortsetzen. Die überraschend verlängerte Waffenruhe im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgt dabei kaum für neue Impulse. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die Feuerpause auf unbestimmte Zeit auszudehnen und zunächst auf weitere Angriffe zu verzichten, bis Teheran einen abgestimmten Vorschlag zur Konfliktlösung vorlege. Die Seeblockade iranischer Häfen soll jedoch weiter gelten.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach davon, dass sich die Phase des Abwartens verlängere. Direkte Gespräche seien vorerst nicht vorgesehen, auch wenn die Waffenruhe formal bestehen bleibe. Eine Annäherung zwischen beiden Seiten sei damit nicht erkennbar, gleichzeitig sei aber auch keine neue Eskalation zu beobachten.

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