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Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest

aktualisiert 22.05.26 07:18 Uhr

Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Amazons neuer Logistikdienst setzt FedEx und UPS unter Druck. Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel volatil.

Der DAX gab zum Auftakt moderat ab, kämpfte sich im Verlauf aber ins Plus vor. Gegen Mittag fiel er jedoch erneut zurück ins Minus und baute seine Verluste noch aus. Im Späthandel wurden die Abschläge wieder etwas kleiner, sodass es letztlich noch 0,53 Prozent auf 24.606,77 Punkte abwärts ging.

Der TecDAX war etwas höher gestartet und legte im Verlauf weiter zu - die Gewinne wurden ausgebaut. Im Verlauf schrumpften sie jedoch wieder zusammen. Zum Handelsschluss ging es 0,19 Prozent auf 3.968,25 Zähler nach oben.

Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns NVIDIA erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der NASDAQ 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. Der KI-Riese überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat NVIDIA in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Der Experte sieht bei den Anlegern aber weiter gewisse Bedenken, beispielsweise hinsichtlich des Geschäfts mit modularen Rechenzentrumsarchitekturen (XPU).

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