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US-Iran-Gespräche: DAX vor festem Start über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- LG, NVIDIA, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus

aktualisiert 22.06.26 09:04 Uhr

China setzt US-Firmen auf Exportkontrollliste. Sozialplan-Verhandlungen von Zalando scheitern. Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. Danone kauft in Australien zu. Boeing: Trump präsentiert umstrittenen Jumbojet aus Katar als neue Air Force One. DHL reagiert mit Hitzeschutzmaßnahmen für Zusteller. Drägerwerk-Chef: Unternehmen können sich anpassen, brauchen aber Verlässlichkeit.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex startet mit Gewinnen.

Der DAX startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 25.035,93 Punkten in den Handel und überspringt damit erneut die Marke von 25.000 Punkten.
Der TecDAX zeigt sich daneben im frühen Verlauf 0,1 Prozent höher bei 3.960,05 Punkten.

Der DAX wagt damit am Montag einen frischen Versuch, die psychologisch wichtige Hürde von 25.000 Punkten dauerhaft zu knacken.

Bereits am Freitag schnupperte der DAX bei 25.173 Punkten an einem neuen Rekordhoch, fiel im Verlauf jedoch wieder unter die 25.000-Punkte-Marke zurück, um die er nun schon seit Tagen pendelt. Laut Martin Utschneider, Chartexperte bei Robomarkets, spiegelt dieses Hin und Her die große Verunsicherung im Markt wider. Angesichts geopolitischer Spannungen, konjunktureller Fragezeichen und der unklaren Geldpolitik agieren Investoren derzeit extrem vorsichtig.

Für den entscheidenden Befreiungsschlag fehlt aktuell ein klarer Katalysator. Zwar blieb die Lage im Nahen Osten über das Wochenende angespannt, und israelische Angriffe im Libanon belasteten den Auftakt der Friedensverhandlungen zum Iran-Krieg im Schweizer Bürgenstock. Allerdings sorgten Berichte über nächtliche Fortschritte bei den Gesprächen für Erleichterung. In Asien beflügelte dies vor allem die Tech-Börsen in Taiwan und Japan, während die Ölpreise auf dem tiefsten Stand seit Ausbruch des Konflikts verharren.

Die Vermittler Katar und Pakistan sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre und "ermutigenden Fortschritten", die auch die Basis für weitere Arbeitsgespräche legen. Das Ziel bleibt ein finales Abkommen innerhalb von 60 Tagen.

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