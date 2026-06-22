US-Iran-Gespräche: DAX vor festem Start über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- LG, NVIDIA, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus

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Der deutsche Leitindex startet mit Gewinnen. Der DAX startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 25.035,93 Punkten in den Handel und überspringt damit erneut die Marke von 25.000 Punkten.

Der TecDAX zeigt sich daneben im frühen Verlauf 0,1 Prozent höher bei 3.960,05 Punkten. Der DAX wagt damit am Montag einen frischen Versuch, die psychologisch wichtige Hürde von 25.000 Punkten dauerhaft zu knacken. Bereits am Freitag schnupperte der DAX bei 25.173 Punkten an einem neuen Rekordhoch, fiel im Verlauf jedoch wieder unter die 25.000-Punkte-Marke zurück, um die er nun schon seit Tagen pendelt. Laut Martin Utschneider, Chartexperte bei Robomarkets, spiegelt dieses Hin und Her die große Verunsicherung im Markt wider. Angesichts geopolitischer Spannungen, konjunktureller Fragezeichen und der unklaren Geldpolitik agieren Investoren derzeit extrem vorsichtig. Für den entscheidenden Befreiungsschlag fehlt aktuell ein klarer Katalysator. Zwar blieb die Lage im Nahen Osten über das Wochenende angespannt, und israelische Angriffe im Libanon belasteten den Auftakt der Friedensverhandlungen zum Iran-Krieg im Schweizer Bürgenstock. Allerdings sorgten Berichte über nächtliche Fortschritte bei den Gesprächen für Erleichterung. In Asien beflügelte dies vor allem die Tech-Börsen in Taiwan und Japan, während die Ölpreise auf dem tiefsten Stand seit Ausbruch des Konflikts verharren. Die Vermittler Katar und Pakistan sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre und "ermutigenden Fortschritten", die auch die Basis für weitere Arbeitsgespräche legen. Das Ziel bleibt ein finales Abkommen innerhalb von 60 Tagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am europäischen Aktienmarkt zeigen sich überschaubare Startgewinne. Der EURO STOXX 50 notiert im frühen Verlauf 0,2 Prozent fester bei 6.306,26 Punkten. Damit zeigt sich zunächst Zurückhaltung am Markt. Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, die Nachrichtenlage ist teils widersprüchlich. Alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil. Das sorge für Unsicherheit und Zurückhaltung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag stärker. Am Freitag bleibt der Wall Street-Handel wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 51.565,38 Punkten aus der verkürzten Handelswoche.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,91 Prozent höher bei 26.517,93 Zählern. An den US-Börsen ließ sich am Donnerstag eine Erholung beobachten. Rückenwind kam erneut vom Halbleitersektor, dessen anhaltende Stärke dem technologielastigen Index half, einen Teil der Verluste der vergangenen beiden Handelstage wettzumachen. In einer wegen eines Feiertags verkürzte Handelswoche gab es einen versöhnlichen Ausklang. Am Freitag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags zum Gedenken an das Ende der Sklaverei geschlossen. Die US-Notenbank ließ den Leitzins wie erwartet unverändert und widersetzte sich damit erneut den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen. Weil die Fed zugleich ihre Inflationserwartung für 2026 anhob, rechnen die Märkte inzwischen eher mit Zinserhöhungen ab Oktober. Für etwas Entspannung sorgte der anhaltende Rückgang der Ölpreise. Auslöser war das von den USA und dem Iran unterzeichnete Rahmenabkommen zur Beendigung des Konflikts, das laut Pakistan sofort in Kraft tritt und die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht. Dadurch ließen die Sorgen über mögliche Störungen der Ölversorgung nach. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



