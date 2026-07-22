DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Airbus erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an -- Super Micro, Novo Nordisk, Bayer im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel zur Wochenmitte in Grün beginnen. So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht.

Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso höher. Mit dem Beginn einer intensiveren Berichtssaison dürfte der DAX am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Damit rückt auch die 21-Tage-Linie bei derzeit 25.074 Punkten wieder in Reichweite. Die Märkte scheinen sich zunehmend an die jüngsten US-Angriffe auf den Iran und die dadurch gestiegenen Ölpreise zu gewöhnen. Stattdessen richtet sich der Fokus der Anleger wieder verstärkt auf die Unternehmenszahlen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den USA: Nach Handelsschluss an der Wall Street eröffnen mit Alphabet und Tesla zwei der bedeutendsten Technologiekonzerne die Berichtssaison der sogenannten "Magnificent Seven". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten werden am Mittwoch freundlich erwartet. Der EURO STOXX 50 kann vorbörslich zeitweise leicht zulegen. Die europäischen Börsen dürften nach den positiven Vorgaben der Wall Street mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Trotz der erneuten Eskalation im Nahen Osten zeigen sich die Anleger bislang vergleichsweise gelassen. Am Ölmarkt setzt sich der Preisanstieg jedoch fort. Nach Einschätzung von QC-Marktstratege Thomas Altmann spiegeln die aktuellen Ölpreise das Risiko einer möglichen Blockade saudi-arabischer Ölexporte durch die Huthi-Rebellen im Roten Meer noch nicht vollständig wider. Der Anstieg der Energiepreise schüre zugleich neue Inflationssorgen und treibe die Marktzinsen nach oben. Gleichzeitig bleibt unter Investoren die Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Lage und eine Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen bestehen. Sollte der Konflikt jedoch weiter eskalieren, dürften die Aktienmärkte die Belastungen durch höhere Energiepreise und steigende Finanzierungskosten zunehmend in ihren Bewertungen berücksichtigen müssen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street dominierten am Dienstag die Bullen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 52.223,93 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite zog deutlicher an und gewann 1,29 Prozent auf 25.837,21 Zähler. Leicht gestützt wurde die Stimmung auch von den jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg. Katar hat die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands sowie einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Doch ob sich die USA und der Iran hierzu bereit erklären, bleibt bislang ungewiss. Der Technologiesektor wurde von einem Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese Taiwan Semiconductor Manufacturing die Preise erhöhen will, angetrieben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



