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Heute im Fokus

DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Airbus erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an -- Super Micro, Novo Nordisk, Bayer im Fokus

aktualisiert 22.07.26 08:09 Uhr

Santander übertrifft Erwartungen mit Gewinnplus im zweiten Quartal. Bafin prüft Jahresabschluss von Eckert & Ziegler. FRIEDRICH VORWERK-Aktie hebt Gewinnprognose nach starkem Halbjahr an. Iberdrola kauft finnischen Netzbetreiber Caruna für Milliardensumme. OpenAI-Test gerät außer Kontrolle: KI hackt fremde Systeme. GEA-Zahlen übertreffen Erwartungen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel zur Wochenmitte in Grün beginnen.

So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht.
Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso höher.

Mit dem Beginn einer intensiveren Berichtssaison dürfte der DAX am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Damit rückt auch die 21-Tage-Linie bei derzeit 25.074 Punkten wieder in Reichweite.

Die Märkte scheinen sich zunehmend an die jüngsten US-Angriffe auf den Iran und die dadurch gestiegenen Ölpreise zu gewöhnen. Stattdessen richtet sich der Fokus der Anleger wieder verstärkt auf die Unternehmenszahlen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den USA: Nach Handelsschluss an der Wall Street eröffnen mit Alphabet und Tesla zwei der bedeutendsten Technologiekonzerne die Berichtssaison der sogenannten "Magnificent Seven".

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