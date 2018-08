Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Facebook löscht erneut hunderte falsche Accounts -- Linde sieht Grenze für Veräußerungen bei Praxair-Fusion überschritten

Der deutsche Aktienmarkt konnte auch am Dienstag Gewinne verzeichnen. Bereits zum Wochenstart legten die Märkte merklich zu. Im Augenmerk der Anleger stand das Treffen in Washington, wo China und die USA eine Lösung im Handelskonflikt suchen wollen.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem kleinen Abschlag von 0,09 Prozent bei 12.320,56 Punkten, arbeitete sich im Verlauf jedoch in die Gewinnzone vor. Bis Handelsschluss gewann er 0,43 Prozent auf 12.384,49 Punkte. Der TecDAX schob sich ebenfalls ins Plus und ging 0,32 Prozent höher bei 2.926,51 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand auch am Dienstag das geplante Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation. Die Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt stützte die Märkte. Analysten zeigten sich allerdings skeptisch bezüglich der Erfolgsaussichten.

Der EuroSTOXX 50 eröffnete den Handel mit Abschlägen, drehte schließlich aber in die Gewinnzone. Zur Schlussglocke stand das Börsenbarometer 0,53 Prozent im Plus bei 3.411,66 Punkten.

Am Dienstag präsentierten sich die US-Märkte freundlich.

Der Dow Jones gewann zum Handelsauftakt 0,11 Prozent auf 25.786,99 Punkte und hielt sich auch im weiteren Verlauf im grünen Bereich. Er stieg zwischenzeitlich sogar auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,24 Prozent auf 25.821,75 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete indes 0,24 Prozent im Plus bei 7.840,09 Zählern. Auch er zeigte sich im Verlauf freundlich und ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 7.859,17 Zählern in den Feierabend. Der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index - der marktbreite S&P 500 - kletterte am Dienstag auf ein Rekordhoch von 2873 Punkten. Die Gewinne bröckelten im Verlauf etwas - das Börsenbarometer schloss 0,21 Prozent fester bei 2.862,92 Punkten.

Angesichts des starken Wachstums der US-Wirtschaft und der insgesamt guten Berichtssaison der Unternehmen zum zweiten Quartal fühlten sich die Investoren mittlerweile wohler mit der Höhe der Bewertungen, sagte ein Händler. Sie setzten zudem auf einen Erfolg der in der laufenden Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China zum Zollstreit.

Die Experten der schweizerischen Großbank Credit Suisse rechnen derweil zwar weiter mit Nervosität am Markt, raten aber weiter zur Übergewichtung von Aktien. Letztlich sei eine Einigung zwischen den USA und China höchstwahrscheinlich.

