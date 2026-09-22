Asiens Börsen in Grün -- VW legt beim Sparprogramm nach

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Montag auf positivem Terrain. Der DAX hat die Sitzung bereits höher begonnen und präsentierte sich anschließend noch stärker. Schlussendlich ging er mit einem Kursplus von 1,07 Prozent bei 25.575,01 Stellen aus dem Handel.

Der TecDAX machte ebenfalls Gewinne, nachdem er im Plus in den Handel einstieg. Sein Schlusstand: 4.007,75 Punkte (+1,5 Prozent). Die Entspannung an den Ölmärkten hat dem DAX zum Wochenstart Auftrieb verliehen. Die Ölpreise standen am Montag weiterhin unter Druck und verzeichneten den vierten Handelstag in Folge Verluste. Im Fokus der Marktteilnehmer blieben die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Chefmarktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader bezeichnete die Entwicklung als eine "willkommene Atempause" für Anleger, die zuletzt von Inflationssorgen, Zinsängsten und den geopolitischen Risiken im Nahen Osten belastet worden seien. Mit den Kursgewinnen konnte sich der DAX an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren. Am Freitag war der Index bis auf 25.285 Punkte gefallen und hatte damit diese wichtige technische Marke erreicht. Die 100-Tage-Linie gilt als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend und hatte den DAX bereits am deutlich schwächeren Dienstag unterstützt. Nach seinem Rekordhoch von 26.618 Punkten hatte der Leitindex zuletzt drei Wochen in Folge Verluste verzeichnet. Zusätzlichen Rückenwind lieferten die positiven Vorgaben aus Asien. An den Märkten sorgten insbesondere die Gespräche zwischen Vertretern Chinas und der USA vor dem für diese Woche geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping für Zuversicht. Bei dem Gipfel soll unter anderem auch Künstliche Intelligenz thematisiert werden. Dies verlieh insbesondere Technologiewerten am deutschen Aktienmarkt Auftrieb. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen gelang zum Wochenstart eine deutliche Erholung. Der EURO STOXX 50 notierte zum Handelsstart nur minimal fester. Die Gewinne wurde im Verlauf jedoch noch kräftig ausgebaut, sodass zum Sitzungsschluss ein Plus von 1,31 Prozent bei 6.318,05 Stellen an der Kurstafel stand. An den europäischen Aktienmärkten ließen sich zum Wochenauftakt nach den Verlusten vom Freitag steigenden Notierungen beobachten. Positiver Rückenwind kam vor allem von den sinkenden Rohölpreisen. Von einer nachhaltigen Entspannung an den Finanzmärkten kann jedoch nicht gesprochen werden, hieß es, da die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen weiterhin auf der kritischen Marke von 5,0 Prozent verharren. Auch die innenpolitische Lage in Deutschland sorgte für Aufmerksamkeit. Bei den Landtagswahlen entschied Die Linke die Wahl in Berlin vor der CDU für sich, während in Mecklenburg-Vorpommern die AfD vor der SPD siegte. Da die CDU im künftigen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr vertreten ist, dürfte der Druck auf den Reformkurs von Bundeskanzler Merz zunehmen. Laut QC Partners könnten sich etwaige bundespolitische Konsequenzen dieser Wahlergebnisse auch auf Aktienkurse und Zinsen auswirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart freundlich. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 52.048,83 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben 2,26 Prozent höher bei 27.122,09 Zählern und erreichte einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis. Die US-Börsen knüpften am Montag an den freundlichen internationalen Wochenauftakt an. Bereits die Börsen in Asien und Europa hatten von den sinkenden Ölpreisen und der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte profitiert. Die fallenden Ölpreise sorgten für eine Entspannung bei den Inflationssorgen. Anleger setzen zugleich auf die am Dienstag beginnende Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN). US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Zusätzlichen Optimismus liefert das für Mittwoch erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch das Thema Künstliche Intelligenz soll dabei zur Sprache kommen. Die Aussicht auf mögliche Fortschritte belebt in den USA erneut die Nachfrage nach Aktien von Unternehmen, die als Profiteure des KI-Booms gelten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



