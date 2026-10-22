DAX vor erneutem Rückschlag -- Verluste an den Börsen in Asien -- Meta investiert nach starken Zahlen weiter in KI -- Tesla überrascht beim Cashflow -- SAP: Starkes Cloud-Geschäft -- QIAGEN im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag Verluste zu sehen sein. Der DAX hatte am Vortag noch ein Plus von 1,35 Prozent auf 26.645,04 Punkte erzielt.

Der TecDAX legte hingegen schon zum Start zu und baute seine Gewinne im Anschluss weiter aus. Auch hier ging es mit kräftigen Gewinnen von 1,38 Prozent bei 4.067,81 Einheiten in den Feierabend. Nach dem starken Mittwoch dürfte der DAX am Donnerstag zunächst wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des XETRA-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war er mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er allerdings wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes NASDAQ 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung. Tags zuvor hatten Milliardengewinne des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX noch die jüngsten KI-Sorgen etwas zerstreut. Nun hätten sie die widersprüchlichen Signale von Meta und Tesla wieder befeuert, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes. Meta wachse zwar stark, habe aber klargemacht, dass der nächste Schub viel kosten werde. Gleichzeitig investiere Tesla weniger. Innes sieht das Thema KI in der schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten werden zunächst Startverluste zu sehen sein. Der EURO STOXX 50 war am Vortag mit einem Aufschlag von 1,35 Prozent bei 6.204,52 Punkten aus dem Handel gegangen. Mit einem nervösen Geschäft rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten sind wieder gedämpft, dafür rücken US-Verhandlungen mit Russland hinter dem Rücken der Ukraine in den Fokus. Die auch in Europa stark anlaufende Berichtssaison sei eine willkommene Abwechslung von den geopolitischen Unruhen, heißt es. Im Fokus stehen dazu Daten aus Frankreich, so das Verbrauchervertrauen. Nach den Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende wird hier mit schwachen Daten gerechnet, besonders nach der Gewinnwarnung der Supermarkt-Kette Carrefour. Sollte dies weitere Kreise ziehen und den breiten Konsum belasten, könnten auch Frankreichs Banken unter Druck geraten, die stärker an Konsumentenkrediten hängen als deutsche Institute. Auch die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen steht im Fokus, sie sprang am Vortag kurz über die 5-Prozent-Marke. Sorgen macht vor allem das Kreditrating Frankreichs: Am Freitagabend wird Moody's bekannt geben, ob eine weitere Abstufung erfolgt. Aktuell wird das Land bereits mit Aa3 und einem negativen Ausblick geführt. Technologiewerte werden am Donnerstag als Gewinner erwartet, nachdem es hier an der Wall Street wieder kräftig aufwärtsging. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 52.857,10 Punkten in den Feierabend.

Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es daneben um 1,05 Prozent auf 26.702,86 Zähler nach oben. Starke Unternehmenszahlen und Zuversicht vor den Bilanzen von Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und IBM nach Handelsschluss stützten die Stimmung. KI bleibt das bestimmende Thema, die Sorge vor einer Blase trat zur Wochenmitte etwas zurück. Zusätzlichen Schwung lieferte Elon Musk : Laut dem Großaktionär prüfen Tesla und SpaceX einen möglichen Zusammenschluss, was Raumfahrt-, KI- und Techwerte beflügelt. JPMorgan erwartet zudem, dass die Quartalszahlen von SpaceX Ängste vor einem nachlassenden KI-Investitionsboom dämpfen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



