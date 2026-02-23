DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -2,0%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.620 -2,7%Euro1,1758 -0,1%Öl70,96 -1,0%Gold5.136 +0,6%
DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- VW, HELLA im Fokus
Nvidia wagt Comeback im PC-Markt – Angriff auf Apples Effizienz-Dominanz
Infineon-Aktie: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
Heute im Fokus

DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- VW, HELLA im Fokus

aktualisiert 23.02.26 08:36 Uhr

BVB: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR. Tesla: Geplanter Industriepark nahe Tesla entfacht neuen Wald-Streit. Infineon will Aktien in Millionenhöhe zurückkaufen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in die neue Woche starten.

Der DAX sowie der TecDAX werden auf rotem Terrain erwartet.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten auf die neusten Zolldrohnungen des US-Präsidenten reagieren. Am Freitag war der Leitindex noch auf den höchsten Stand seit Mitte Januar geklettert. Inzwischen halten sich die Anleger wieder zurück.

Zusätzlich zum schwelenden Konflikt mit dem Iran belastet nun neue Unsicherheit in der Handelspolitik die Weltlage. Der Oberste Gerichtshof der USA untersagte dem Präsidenten in einem Grundsatzurteil die Nutzung eines Notstandsgesetzes aus den 70ern zur Verhängung globaler Zölle. Trotz dieser juristischen Niederlage lässt Trump nicht locker: Er erklärte bereits, andere Hebel in Bewegung zu setzen, um seine Zollpolitik weiterhin zu realisieren.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Infineon-Aktie: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
Börsenchronik

20.02.26DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
19.02.26DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
18.02.26Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
17.02.26DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
16.02.26DAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
