DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- VW, HELLA im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in die neue Woche starten. Der DAX sowie der TecDAX werden auf rotem Terrain erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten auf die neusten Zolldrohnungen des US-Präsidenten reagieren. Am Freitag war der Leitindex noch auf den höchsten Stand seit Mitte Januar geklettert. Inzwischen halten sich die Anleger wieder zurück. Zusätzlich zum schwelenden Konflikt mit dem Iran belastet nun neue Unsicherheit in der Handelspolitik die Weltlage. Der Oberste Gerichtshof der USA untersagte dem Präsidenten in einem Grundsatzurteil die Nutzung eines Notstandsgesetzes aus den 70ern zur Verhängung globaler Zölle. Trotz dieser juristischen Niederlage lässt Trump nicht locker: Er erklärte bereits, andere Hebel in Bewegung zu setzen, um seine Zollpolitik weiterhin zu realisieren.





Die europäischen Börsen werden am Montag tiefer erwartet. Der EURO STOXX 50 soll mit Verlusten in den Handel gehen. Die europäischen Börsen dürften am Montag mit Verlusten in den Handel starten. Anleger zeigen sich angesichts des erneuten Zollstreits in den USA verunsichert und warten zunächst auf mehr Klarheit. Auslöser der Unsicherheit ist das Urteil des Obersten US-Gerichtshofs, wonach Präsident Trump mit pauschalen Importzöllen auf Basis eines Notstandsgesetzes seine Kompetenzen überschritten habe. Trump reagierte umgehend mit der Ankündigung neuer Handelsbarrieren, was nun zu Wochenbeginn in die Kurse eingepreist wird. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank erklärt laut dpa-AFX, Länder könnten mit bislang höheren reziproken Zöllen kurzfristig profitieren, während bestehende Ausnahmen für bestimmte Sektoren - etwa im Energie- oder Technologiebereich - voraussichtlich bestehen bleiben.





An den US-Börsen griffen die Anleger am Freitag zu. Zwar eröffnete der Dow Jones schwächer, jedoch kletterte im Anschluss auf grünes Terrain, wo er den Handel 0,47 Prozent stärker bei 49.625,97 Einheiten beendete.

Der NASDAQ Composite bewegte sich deutlich aufwärts, wogegen er zum Start verloren hatte. Zum Handelende notierte er 0,9 Prozent fester bei 22.886,07 Stellen. Die Stimmung besserte sich, nachdem der Supreme Court Trumps aggressiver Zollpolitik einen Riegel vorschob. Das Oberste Gericht der USA kam zu dem Entschluss, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen. Mit Sorge schauen die Anleger aber weiterhin gen Nahen Osten. Denn dort konkretisieren sich mögliche Eskalationsstufen. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen anfänglich nur begrenzten Militärschlag gegen den Iran, um das Land zur Erfüllung seiner Forderungen nach einem Atomabkommen zu zwingen. Sollte sich der Iran aber weiterhin weigern, Trumps Vorstellungen zur Beendigung seiner Urananreicherung nachzukommen, reagierten die USA mit einer breit angelegten Kampagne gegen Einrichtungen des Regimes - möglicherweise mit dem Ziel, das Regime in Teheran zu stürzen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Druck auf die Notierungen brachten zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale. So wuchs die US-Wirtschaft im Schlussquartal weniger als erwartet, während der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, etwas höher lag als gedacht. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet.