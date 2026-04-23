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DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- L'Oréal, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus

aktualisiert 23.04.26 08:29 Uhr

Roche: Währungseffekte belasten - Prognose bleibt bestätigt. Fraport: Erste Passagiere erreichen Frankfurts neues Terminal 3. RTL: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL. UBS-Aktie: Schweizer Bank lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag leichter erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls schwächer starten.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die erneut steigenden Energiekosten dürften die Märkte am Donnerstag weiter unter Druck setzen. Der Preis für Brent-Öl kletterte zeitweise auf über 106 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fasste die Lage mit den Worten zusammen: "Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen". Er verwies darauf, dass sich eine Rückkehr zu stabileren Energiemärkten zunehmend verzögere und die wirtschaftlichen Belastungen durch den Konflikt stetig zunähmen. Insgesamt nehme die Geduld der Investoren spürbar ab, so der Portfolio-Manager.

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