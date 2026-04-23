DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- L'Oréal, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus

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Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag leichter erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls schwächer starten. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die erneut steigenden Energiekosten dürften die Märkte am Donnerstag weiter unter Druck setzen. Der Preis für Brent- Öl kletterte zeitweise auf über 106 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fasste die Lage mit den Worten zusammen: "Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen". Er verwies darauf, dass sich eine Rückkehr zu stabileren Energiemärkten zunehmend verzögere und die wirtschaftlichen Belastungen durch den Konflikt stetig zunähmen. Insgesamt nehme die Geduld der Investoren spürbar ab, so der Portfolio-Manager. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden am Donnerstag schwächer erwartet. Der EURO STOXX 50 dürfte zum Handelsstart nachgeben. Die Unsicherheit rund um den Konflikt im Nahen Osten sowie die erneut anziehenden Energiepreise dürften die Stimmung an den Finanzmärkten am Donnerstag weiter eintrüben. Der Brent-Preis stieg zwischenzeitlich auf über 106 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Thomas Altmann von QC Partners kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen". Nach seiner Einschätzung rücke eine Beruhigung an den Energiemärkten immer weiter in die Ferne, während die wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise zunehmen. Gleichzeitig lasse die Bereitschaft der Anleger, weitere Risiken zu tragen, spürbar nach. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Dow Jones legte im Mittwochshandel 0,69 Prozent auf 49.490,65 Punkte zu.

Auch der NASDAQ Composite schloss höher - mit einem Plus von 1,64 Prozent bei 24.657,57 Punkten, nachdem es zwischenzeitlich bis auf 24.660,11 Punkte und damit neue Höhen nach oben ging. Trotz der weiterhin unübersichtlichen Lage im Iran-Konflikt bewegten sich die wichtigsten US-Indizes auf Rekordniveaus zu. Anleger zeigten sich gegenüber den geopolitischen Risiken vergleichsweise gelassen. Im Zuge der laufenden Berichtssaison und zahlreicher überzeugender Quartalsergebnisse rückte vor allem der Technologiesektor wieder stärker in den Mittelpunkt. Marktbeobachter betonen, dass insbesondere die steigenden Gewinne von Halbleiterunternehmen wieder mehr Beachtung finden - zumal diese Entwicklung in vielen Kursen bislang noch nicht vollständig eingepreist ist. Kurz vor dem Ende der vereinbarten Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump diese, während die Blockade des iranischen Seehandels bestehen bleibt. Nun richtet sich der Blick darauf, ob die iranische Führung ihrerseits an der Feuerpause festhält. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank wird die Verlängerung des Waffenstillstands von den Anlegern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken