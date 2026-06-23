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Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- RWE erhöht Beteiligung an Amprion -- Brenntag hebt Prognose an -- D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus

aktualisiert 23.06.26 07:21 Uhr

Deutsche Telekom erhält Rating-Upgrade von Fitch.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag letztlich stärker.

Der DAX begann die Sitzung etwas stärker. Nachdem er sich zunächst auf grünem Terrain bewegte, drehte er zwischenzeitlich in die Verlustzone. Im Laufe des Nachmittags konnte er aber wieder zulegen und ging schließlich 0,62 Prozent höher bei 25.139,69 Punkten in den Feierabend. Die runde Marke von 25.000 Zählern konnte er damit letztlich halten.
Der TecDAX zeigte sich zum Auftakt ebenfalls freundlich. Bis zum Mittag fiel er etwas zurück, drehte dann jedoch wieder ins Plus und ging 0,43 Prozent stärker bei 3.970,95 Zählern in den Feierabend.

Am Freitag schnupperte der DAX bei 25.173 Punkten an einem neuen Rekordhoch, fiel im Verlauf jedoch wieder unter die 25.000-Punkte-Marke zurück, um die er nun schon seit Tagen pendelt. Laut Martin Utschneider, Chartexperte bei Robomarkets, spiegelt dieses Hin und Her die große Verunsicherung im Markt wider. Angesichts geopolitischer Spannungen, konjunktureller Fragezeichen und der unklaren Geldpolitik agieren Investoren derzeit extrem vorsichtig.

Für den entscheidenden Befreiungsschlag fehlt aktuell ein klarer Katalysator. Zwar blieb die Lage im Nahen Osten über das Wochenende angespannt, und israelische Angriffe im Libanon belasteten den Auftakt der Friedensverhandlungen zum Iran-Krieg im Schweizer Bürgenstock. Allerdings sorgten Berichte über nächtliche Fortschritte bei den Gesprächen für Erleichterung. In Asien beflügelte dies vor allem die Tech-Börsen in Taiwan und Japan, während die Ölpreise auf dem tiefsten Stand seit Ausbruch des Konflikts verharren.

Die Vermittler Katar und Pakistan sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre und "ermutigenden Fortschritten", die auch die Basis für weitere Arbeitsgespräche legen. Das Ziel bleibt ein finales Abkommen innerhalb von 60 Tagen.

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