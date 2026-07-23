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Vor EZB-Entscheid: DAX zunächst unter 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- TeamViewer, SpaceX, Intel, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow, IBM im Fokus

aktualisiert 23.07.26 09:04 Uhr

TotalEnergies bringt Spritpreis-Deckel in Frankreich zurück. Telefónica-Tochter O2 streicht jede sechste Stelle. FUCHS hebt Prognose für operativen Gewinn an. Stabilus: Vorsichtigerer Blick auf 2026. Deutsche Börse: Gewinn übertrifft Erwartungen. Dürr: Konzernprognose bestätigt trotz BBS-Problemen. Porsche: Aufsichtsrat unterstützt Kosteneinsparungen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt gibt am Donnerstag vor dem EZB-Entscheid nach.

So zeigt sich der DAX zum Sitzungsstart 0,64 Prozent tiefer bei 24.994,05 Punkten - und rutscht damit zunächst unter die wichtige Marke von 25.000 Punkten.
Der TecDAX eröffnet den Handelstag ebenso schwächer.

Am Tag der EZB-Zinsentscheidung startet der DAX zunächst leicht schwächer in den Handel, sollte sich aber über der bei rund 25.086 Punkten verlaufenden 21-Tage-Linie behaupten können. Belastend wirken weiterhin die steigenden Ölpreise infolge der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg.

Zusätzlich enttäuschten die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen mehrerer großer US-Konzerne die Anleger, obwohl Alphabet die Erwartungen der Wall Street übertraf; die Aktie geriet dennoch unter Druck, weil der Google-Mutterkonzern seine Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur weiter erhöhen will.

In Asien profitierten dagegen Chipwerte von dieser Ankündigung. Im Fokus steht nun die EZB-Sitzung, bei der eine Bestätigung des aktuellen Leitzinses erwartet wird, während für September viele Ökonomen von einer erneuten Zinserhöhung ausgehen. Portfoliomanager Jörg Held von Ethenea sieht die Notenbank in einer komfortablen Position, da sie sich noch nicht festlegen müsse, und rechnet laut dpa-AFX mit einem Umfeld, "in dem Geduld gefragt ist".

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