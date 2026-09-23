Asiens Börsen in Rot -- VW, Lufthansa im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Dienstag nicht nachhaltig für eine Richtung entscheiden. Der DAX startete minimal höher und rutschte anschließend zunächst ab. Im weiteren Verlauf konnte er sich über die Nulllinie kämpfen, fiel im späten Handel jedoch wieder zurück und beendete die Sitzung mit einem marginalen Kursplus von 0,02 Prozent bei 25.578,85 Punkten.

Der TecDAX bewegte sich dagegen oberhalb seines Vortagsschlusses, nachdem er etwas fester in den Tag einstieg. Er ging 0,55 Prozent stärker bei 4.033,71 Stellen aus dem Handel. Der DAX hat am Dienstag mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Für Zuversicht an den Märkten sorgte jedoch der Rückgang der Ölpreise nach anfänglichen Aufschlägen. Hintergrund waren unter anderem erneute Signale aus Teheran, die auf eine mögliche Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA hindeuteten. "Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften", sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf laut dpa-AFX unter Berufung auf iranische Medienberichte in Teheran. Darüber hinaus berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo gemäß dpa-AFX, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus binnen sieben Tagen wieder freizugeben. Voraussetzung sei demnach, dass die USA ihre Blockade aufheben. Der nachlassende Ölpreis nahm den Anlegern damit einen Teil ihrer Inflationssorgen. Die Entwicklung der Energiepreise ist inzwischen auch für die Notenbanken von großer Bedeutung. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet beispielsweise damit, dass der jüngste Anstieg der Energiepreise die Inflation im Euroraum länger als bislang erwartet auf einem erhöhten Niveau halten wird. Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt zudem von den freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen notierten auf grünem Terrain. Der EURO STOXX 50 gewann leicht hinzu, nachdem er den Handel bereits stärker begonnen hat. Sein Schlussstand: 6.329,84 Punkte (+0,18 Prozent). Die Ölpreise verzeichneten nach den Aufschlägen im frühen Handel wieder Verluste. "Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer der Märkte" betonte Analyst Timo Emden von Emden Research. Zuletzt hatten die Preise zwar nachgegeben, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. "Zwischen Entspannungssignalen, Inflationssorgen und dem Schatten des Trump-Xi-Gipfels bleibt die Stimmung fragil", so Emden weiter. Der primäre Fokus der Marktteilnehmer richtete sich demnach auf das am Donnerstag anstehende Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Investoren erhoffen sich davon neue Impulse für die globalen Märkte. Analysten von Standard Chartered sehen in gegenseitigen Zollsenkungen das konkretmäßig wahrscheinlichste Ergebnis der Verhandlungen. Zwar verbleiben die US-Technologiebeschränkungen und Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden die zentralen Druckmittel beider Parteien; Vereinbarungen über künftige Gespräche könnten jedoch als Signal gewertet werden, dass beide Nationen im Dialog bleiben wollen, um eine erneute Eskalation abzuwenden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen. Der Dow Jones drehte nach einer freundlichen Eröffnung im weiteren Verlauf ins Minus und beendete die Sitzung 0,36 Prozent schwächer bei 51.863,69 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn hingegen ausbauen und schloss 0,45 Prozent stärker bei 27.244,28 Zählern. Marktbeobachter achteten auf Anzeichen für diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt sowie auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, hieß es. Er gehe davon aus, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen mit Washington schließen werde, sagte Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York und fügte hinzu, dass derzeit mehr Öl fließe als jemals zuvor seit Beginn des Krieges. Unterdessen sanken die Ölpreise weiter, nachdem der Iran Verhandlungsbereitschaft zur Beilegung des Kriegs mit den USA signalisiert hatte. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Trump zufolge hat es bereits ein erstes Treffen zwischen einem US-Team und einer iranischen Delegation gegeben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



