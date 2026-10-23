Hohe Ölpreise und Tech-Ausverkauf in den USA: DAX tiefer erwartet -- Kursverluste in Asien gehen weiter -- Musk soll Starlink-Drosselung für die Ukraine aufgehoben haben -- Moderna-Aktien brechen ein

Am deutschen Aktienmarkt wird es auch am Freitag voraussichtlich zunächst abwärtsgehen. Der DAX hatte am Vortag 1,07 Prozent auf 25.271,20 Punkte verloren.

Der TecDAX konnte seine Verluste bis auf 0,06 Prozent bei 4.065,39 Zählern eindämmen. Nach dem Kursrutsch an der NASDAQ und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im DAX ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte. Der US-Technologieindex NASDAQ 100 war am Vorabend um fast 3 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September abgesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel sogar um fast 7 Prozent auf das Niveau vom Juli zurück. Erstmals seit über einem Jahr steht die 200-Tage-Linie auf dem Prüfstand – und damit der langfristige Trend. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Auf Wochensicht liegt der DAX rund ein Prozent im Minus, nachdem es in der Vorwoche noch nach einem Chartausbruch aus dem Korrekturtrend seit dem Rekord von Ende August bei 26.618 Punkten ausgesehen hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten wird es zum Start voraussichtlich abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 1,89 Prozent auf 6.090,36 Punkte verloren. Die europäischen Aktienmärkte dürften am Freitag weiter nachgeben. Die Börsen stehen dabei von mehreren Seiten unter Druck. Brent- Öl notiert bei fast 114 Dollar das Fass angesichts angeblich neuer US-israealischer Angriffspläne auf den Iran. Zudem setzen die Huthis der saudischen Energieinfrastruktur weiter zu. Damit werden laut QC Partners die hohen Energiepreise zum immer größeren Risiko für die globale Konjunktur und damit für die Unternehmensgewinne. Daneben belasten negative Sektorvorgaben aus dem Technologie- bzw KI-Bereich. Wiedererwachte Sorgen wegen der hohen KI-Investitionspläne drücken auf das Sentiment. Im Hinblick auf Europa stehen die Turbulenzen am französischen Anleihemarkt weiter im Fokus. Mit 168 Basispunkten liegt die Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen 10-jährigen Benchmarkanleihen auf einem Niveau wie zu Zeiten der Schuldenkrise. Spannend wird daher die Bonitätsüberprüfung Frankreichs durch Moody's am Abend. Zugleich ist die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe auf 4,97 Prozent zurückgefallen. Im Prinzip positiv für die Börsen sind die niedrigeren Marktzinsen hier aber vielmehr Ausdruck einer Flucht in den "sicheren" Anleihehafen. Dabei ist das Inflationsgespenst nicht gebannt. Japans Verbraucherinflation hat im September angezogen. Dies stützt die Argumente für die japanische Zentralbank, die Zinssätze bis zum Jahresende erneut anzuheben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones startete etwas tiefer und hat anschließend auch weiterhin abgegeben. Schlussendlich ging er jedoch 0,02 Prozent höher bei 52.866,85 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete derweil tief im Minus und verzeichnete auch weiterhin deutliche Verluste. Er verabschiedete sich 2,6 Prozent leichter bei 26.008,86 Zählern aus der Sitzung. Belastend wirkten neben kräftig gestiegenen Ölpreisen die Aussagen großer Branchenvertreter wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung, die an der Börse auf wenig Gegenliebe stießen. „Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen“, sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs bei CaixaBank AM, laut der Deutschen Presse-Agentur. „Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stäkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinne niederschlagen.“ Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



