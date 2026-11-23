Der deutsche Aktienmarkt dürfte robust in die neue Handelswoche starten. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke gut behauptet.

Der TecDAX dürfte derweil kaum verändert in den Handel starten. Der DAX dürfte sich zum Wochenstart widerstandsfähig gegenüber der weltweiten Verkaufswelle bei Technologiewerten zeigen. Nachdem sich der deutsche Leitindex zuletzt bedenklich seinem Oktober-Tief genähert hatte, könnte nun eine Phase der Beruhigung einsetzen. Nach Einschätzung der Commerzbank hat der Abgabedruck an den Aktienmärkten zuletzt spürbar zugenommen, wobei vor allem Chip- und Technologietitel unter die Räder geraten. Hintergrund sind wachsende Zweifel der Anleger, ob die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz auf Dauer tragfähig sind. Entsprechend hatte der NASDAQ 100 seine Talfahrt am Freitag noch beschleunigt. Dem DAX kommt dabei zugute, dass Technologiewerte in ihm ein deutlich geringeres Gewicht haben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte dürften am Montag zur Erholung ansetzen. Der EURO STOXX 50 präsentiert sich vorbörslich entsprechend mit einem kleinen Plus. Europas Aktienmärkte dürften nach den kräftigen Verlusten vom Freitag zum Wochenauftakt einen behutsamen Erholungsversuch unternehmen. In Asien überwiegen zwar die Abgaben, die Börsen dort haben sich jedoch merklich von ihren schwächsten Ständen gelöst. Entscheidend für eine nachhaltige Beruhigung dürfte sein, wie sich die Technologiewerte schlagen. Sie standen zuletzt im Zentrum der Korrektur, getrieben von Sorgen über eine überhitzte KI-Begeisterung und ambitionierte Bewertungen. Impulse von der Konjunkturseite könnten im Tagesverlauf die November-Daten zur Einkaufsmanagerstimmung liefern, zunächst aus der Eurozone , später aus den Vereinigten Staaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende kräftig südwärts. Der Dow Jones sank zur Startglocke minimal und konnte daraufhin zunächst auf positives Terrain drehen. Im Handelsverlauf wurde der Abwärtsdruck durch Tech-Werte dann allerdings so groß, dass sich auch Standartwerte dem nicht entziehen konnten. Der Dow verlor schlussendlich 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite baute seine anfänglichen Verluste kräftig aus und fiel extrem tief. Sein Schlussstand: 22.617,73 Zähler (-5,28 Prozent). Der jüngste Kursrutsch an der NASDAQ ist nach Einschätzung von Marktexperte Stephen Innes mehr als eine übliche Gewinnmitnahme, bei der überbewertete Tech-Titel kurzzeitig zurückgestutzt werden, ehe neue Käufer einsteigen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, verweist Innes darauf, dass "der Ausverkauf sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle ausgeweitet" habe. Gleichzeitig suchten Investoren Schutz in US-Staatsanleihen und im US-Dollar. Der Experte zieht dabei einen Vergleich zum Börsenjahr 2018. "Die unangenehme Parallele zu 2018 lässt sich immer schwerer ignorieren", sagte Innes laut dpa. Ein entscheidender Unterschied bestehe jedoch: Die Inflation liege inzwischen über drei Prozent. Damit habe die US-Notenbank Fed "deutlich weniger Spielraum", um die Wall Street "vor ihren eigenen Exzessen zu retten", so Innes. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



