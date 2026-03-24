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Widersprüngliche Signale über möglichen Atom-Deal: DAX vor erneutem Rücksetzer -- Asiens Börsen: Überschaubare Erholung -- EU und Australien mit Freihandelsabkommen -- SAP im Fokus

aktualisiert 24.03.26 07:52 Uhr

Lufthansa pausiert Flüge in Nahen Osten länger als geplant. TotalEnergies-Aktie beendet Engagement bei US-Windkraft auf See. Imperial Brands-Aktie: Reemtsma schließt Werk Langenhagen - 600 Jobs fallen weg. EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar. INDUS erwartet moderates Wachstum.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächer starten.

Der DAX hatte nach einem volatilen Verlauf am Montag 1,22 Prozent stärker 22.653,86 Punkten.
Der TecDAX verzeichnete einen moderaten Zuwachs von 0,34 Prozent auf 3.431,77 Einheiten.

Die jüngste Zwischenerholung am deutschen Aktienmarkt erweist sich angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Iran-Krieg als kurzes Strohfeuer. Für den Dienstag zeichnet sich bereits vor Handelsbeginn ein deutlicher Rückschlag ab, wobei der Broker IG den DAX zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start rund 1,1 Prozent tiefer bei 22.404 Punkten taxiert. Am Vortag war der deutsche Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen, bevor eine optimistische Nachricht von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social eine massive Rally auslöste.

Innerhalb kürzester Zeit war der DAX am Montag um mehr als 1.200 Punkte nach oben gesprungen, während der Ölpreis zeitweise unter die Marke von 100 US-Dollar fiel. Da die Nachrichtenlage zum Konflikt jedoch widersprüchlich blieb, verflog die Euphorie schnell wieder. Aktuell ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai bereits wieder auf fast 104 Dollar gestiegen. Der Ölpreis bleibt damit der entscheidende Faktor für die Marktstimmung, da Investoren weniger kurzzeitige Preisausschläge fürchten als vielmehr eine dauerhaft hohe Inflation und die damit verbundenen negativen Folgen für die weltweite Konjunktur.

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