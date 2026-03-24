Widersprüngliche Signale über möglichen Atom-Deal: DAX vor erneutem Rücksetzer -- Asiens Börsen: Überschaubare Erholung -- EU und Australien mit Freihandelsabkommen -- SAP im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächer starten. Der DAX hatte nach einem volatilen Verlauf am Montag 1,22 Prozent stärker 22.653,86 Punkten.

Der TecDAX verzeichnete einen moderaten Zuwachs von 0,34 Prozent auf 3.431,77 Einheiten. Die jüngste Zwischenerholung am deutschen Aktienmarkt erweist sich angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Iran-Krieg als kurzes Strohfeuer. Für den Dienstag zeichnet sich bereits vor Handelsbeginn ein deutlicher Rückschlag ab, wobei der Broker IG den DAX zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start rund 1,1 Prozent tiefer bei 22.404 Punkten taxiert. Am Vortag war der deutsche Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen, bevor eine optimistische Nachricht von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social eine massive Rally auslöste. Innerhalb kürzester Zeit war der DAX am Montag um mehr als 1.200 Punkte nach oben gesprungen, während der Ölpreis zeitweise unter die Marke von 100 US-Dollar fiel. Da die Nachrichtenlage zum Konflikt jedoch widersprüchlich blieb, verflog die Euphorie schnell wieder. Aktuell ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai bereits wieder auf fast 104 Dollar gestiegen. Der Ölpreis bleibt damit der entscheidende Faktor für die Marktstimmung, da Investoren weniger kurzzeitige Preisausschläge fürchten als vielmehr eine dauerhaft hohe Inflation und die damit verbundenen negativen Folgen für die weltweite Konjunktur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften schwächer starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 1,18 Prozent im Plus bei 5.565,94 Punkten geschlossen. Die Kursgewinne vom Vortag an den europäischen Aktienmärkten dürften am Dienstagmorgen bereits wieder verpuffen, da die Eröffnung im Minus erwartet wird. Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist der erneut steigende Ölpreis; die Sorte Brent verteuerte sich am Morgen um fast 4 Prozent auf rund 103 Dollar. Laut den Experten von QC Partners bleibt die Marktlage extrem unsicher, da Anleger die Dauer des Konflikts im Iran kaum verlässlich einschätzen können. Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt den heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes für den Monat März. Die Commerzbank prognostiziert hier kriegsbedingte Rückgänge, da die massiv gestiegenen Energiekosten die Kauflat der Konsumenten dämpfen und Unternehmen bei Investitionen vorsichtiger werden lassen. Dennoch wird erwartet, dass der zusammengefasste Index sowie der Dienstleistungssektor nur leichte Einbußen verzeichnen, da diese Kennzahlen primär die aktuelle Produktion abbilden und verzögerte Effekte erst später voll durchschlagen könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten am Montag deutliche Gewinne. So begann der Dow Jones die Sitzung bereits mit Aufschlägen und baute sein Plus im Anschluss deutlich aus. Er verabschiedete sich letztlich 1,38 Prozent fester bei 46.208,47 Punkten in den Feierabend.

Auch der NASDAQ Composite legte zum Börsenstart schon kräftig zu und verteidigte seine Gewinne im Verlauf. Am Ende des Handelstages stand schließlich ebenso ein Plus von 1,38 Prozent bei 21.946,76 Zählern an der Kurstafel. Die Börsen reagierten zunächst positiv, nachdem Donald Trump sein Ultimatum an den Iran verlängerte und angekündigte Angriffe vorerst aussetzte. Hintergrund seien angebliche Gespräche mit einem iranischen Vertreter, die Hoffnungen auf eine Entspannung nährten. In der Folge stiegen die Aktienkurse, während die Ölpreise nachgaben. Der Iran bestritt jedoch, dass es solche Gespräche gegeben habe, was die Märkte wieder etwas zurückkommen ließ. Zuvor hatte Teheran auf das Ultimatum mit Drohungen gegen Energieinfrastruktur in der Golfregion reagiert. Am Markt wurde Trumps Vorgehen teils als erneutes Nachgeben unter Druck gewertet, insbesondere angesichts der Reaktionen der Finanzmärkte . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken