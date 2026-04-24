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Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus

aktualisiert 24.04.26 07:16 Uhr

Meta trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft. Hapag-Lloyd: Vorerst keine Durchfahrt durch die Straße von Hormus. VINCI: Umsatzstagnation zum Jahresstart. Saint-Gobain: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau. Porsche: Mitarbeiter gehen bei der Prämie 2025 leer aus. Adyen: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen. HELLA: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag unentschlossen.

Nach einem schwächeren Start versuchte sich der DAX im Verlauf mehrfach am Comeback an die Nulllinie, prallte aber immer wieder daran ab. Im Späthandel gelang dann die Rückkehr an den Vortagesschlusskurs. Sein Schlussstand: 24.155,45 Punkte (-0,16%).
Der TecDAX gab derweil 0,67 Prozent auf 3.646,11 Zähler nach, nachdem er bereits tiefer in den Handel startete.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die erneut steigenden Energiekosten blieben im Fokus der Anleger. Der Preis für Brent-Öl kletterte zeitweise auf über 106 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fasste die Lage mit den Worten zusammen: "Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen". Er verwies darauf, dass sich eine Rückkehr zu stabileren Energiemärkten zunehmend verzögere und die wirtschaftlichen Belastungen durch den Konflikt stetig zunähmen. Insgesamt nehme die Geduld der Investoren spürbar ab, so der Portfolio-Manager.

Am Abend richtet sich außerdem der Blick auf die SAP-Zahlen.

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