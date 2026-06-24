Anleger warten auf Impulse: DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen stabilisieren sich - Nikkei erneut tiefer -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- 1&1, United Internet im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte wenig verändert starten. Der DAX hat am Vortag 0,98 Prozent schwächer bei 24.893,58 Punkten geschlossen und begibt sich vorbörslich auf Richtungssuche.

Der TecDAX ging am Dienstag 1,7 Prozent tiefer bei 3.904 Indexpunkten in den Feierabend. Hier ist eine weitere, fließend geschriebene Fassung der Meldung, komplett ohne Aufzählungspunkte:Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Rund drei Stunden vor dem XETRA-Start taxierte der Broker IG den DAX mit 24.866 Punkten nur hauchdünn unter dem Schlusskurs des Vortages, an dem das Barometer zeitweise bis auf 24.728 Punkte nachgegeben hatte. Hintergrund der verhaltenen Stimmung sind deutliche Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der jüngsten KI-Rally, die am Dienstag zunächst die asiatischen Märkte und später auch die US-Börsen erfasst hatten. Zusätzliche Unsicherheit kommt von politischer Seite, da die Verhandlungen über ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran erneut stocken. Die Darstellungen der beiden Kontrahenten weichen einmal mehr voneinander ab, wobei diesmal Unstimmigkeiten über die künftigen Atom-Inspektionen im Fokus stehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften zum Start wenig Bewegung zeigen. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 1,28 Prozent leichter bei 6.230,55 Punkten geschlossen. Belastend wirkten die schwächeren Vorgaben der Wall Street sowie insbesondere die deutlichen Abschläge an den asiatischen Börsen, wo vor allem Technologiewerte unter Verkaufsdruck standen. Nachdem die europäischen Aktienmärkte am Vortag spürbar unter dem globalen Abverkauf hoch bewerteter Technologiewerte gelitten haben, zeichnet sich für den Mittwochmorgen eine knapp behauptete Eröffnung ab. Im Fokus des Vormittags steht vor allem der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft gilt. Experten erwarten hier einen leichten Anstieg von zuvor 84,9 auf 85,6 Punkte. Allerdings gibt Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, zu bedenken, dass die jüngsten geopolitischen Entwicklungen rund um das Abkommen zwischen den USA und dem Iran in diesen Daten wohl noch nicht vollständig abgebildet sein dürften. Der Blick auf den Vortag zeigt ein von hoher Volatilität geprägtes Bild, auch wenn der Handel letztlich deutlich über den Tagestiefs endete. Belastet wurde die Stimmung unter anderem von den eher enttäuschend ausgefallenen Juni-Einkaufsmanagerindizes, was im Gegenzug den Anleihekursen etwas Auftrieb verlieh. Der Hauptdruck lastete jedoch auf dem Technologiesektor und dort speziell auf Aktien mit KI-Bezug, allen voran den Halbleitertiteln. Einmal mehr waren es aufkommende Zweifel daran, ob die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur im bisherigen Rekordtempo fortgesetzt werden können, die für Verkaufslaune und umfassende Gewinnmitnahmen sorgten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street hielten sich die Anleger im Dienstagshandel zurück. So eröffnete der Dow Jones Industrial kaum verändert, rutschte dann direkt im Anschluss moderat ins Minus und konnte sich im weiteren Verlauf wieder an die Nulllinie vorarbeiten. Somit ging er quasi unverändert (-0,09 Prozent) bei 51.666,84 Punkten aus der Sitzung.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite blieb nach einem sehr schwachen Start auch weiterhin tief in der Verlustzone und schloss letztlich 2,21 Prozent schwächer bei 25.587,04 Zählern. Der Auslöser für die kräftigen Verluste bei den Technologie-Werten sind Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Dazu kommt die Frage, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur im aktuellen Tempo fortsetzen werden. Technologie- und Halbleiteraktien gehörten zu den größten Gewinnern der Rally seit dem vergangenen Jahr, was sie besonders anfällig mache, wenn die Stimmung umschlage, so ein Marktbeobachter laut Dow Jones Newswires. Entscheidend werde daher sein, ob die jüngste Schwächephase lediglich eine Konsolidierung im KI-Bereich darstelle oder den Beginn einer umfassenderen Neubewertung des Sektors. Teilnehmer verwiesen auch auf die sehr schwachen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem für die Halbleiterwerte abwärts ging. Daher standen an der Wall Street vor allem die Chipwerte unter Abgabedruck. Für Unsicherheit sorgten auch die jüngsten massiven Abgaben bei SpaceX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



