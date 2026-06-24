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Anleger warten auf Impulse: DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen stabilisieren sich - Nikkei erneut tiefer -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- 1&1, United Internet im Fokus

aktualisiert 24.06.26 08:27 Uhr

Subventionsstreit: China weist Vorwürfe zurück. Risse in Tragflächen: Behörde zwingt 16 Airbus A380 zum Check. Senat stimmt gegen Trumps eigenmächtige Iran-Kriegsführung. Studie: Erneuerbare Energien sind Jobmotor - Gefahr droht. TAG Immo: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse. FedEx erwartet 2026 mehr Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte wenig verändert starten.

Der DAX hat am Vortag 0,98 Prozent schwächer bei 24.893,58 Punkten geschlossen und begibt sich vorbörslich auf Richtungssuche.
Der TecDAX ging am Dienstag 1,7 Prozent tiefer bei 3.904 Indexpunkten in den Feierabend.

Hier ist eine weitere, fließend geschriebene Fassung der Meldung, komplett ohne Aufzählungspunkte:Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Rund drei Stunden vor dem XETRA-Start taxierte der Broker IG den DAX mit 24.866 Punkten nur hauchdünn unter dem Schlusskurs des Vortages, an dem das Barometer zeitweise bis auf 24.728 Punkte nachgegeben hatte.

Hintergrund der verhaltenen Stimmung sind deutliche Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der jüngsten KI-Rally, die am Dienstag zunächst die asiatischen Märkte und später auch die US-Börsen erfasst hatten. Zusätzliche Unsicherheit kommt von politischer Seite, da die Verhandlungen über ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran erneut stocken. Die Darstellungen der beiden Kontrahenten weichen einmal mehr voneinander ab, wobei diesmal Unstimmigkeiten über die künftigen Atom-Inspektionen im Fokus stehen.

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